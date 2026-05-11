Palpite Tottenham x Leeds - Premier League - 11/05/2026

Nosso especialista em apostas espera um jogo truncado que pode muito bem terminar em empate. No entanto, os visitantes chegam embalados por uma boa fase para tentar levar a vitória.

Dicas de apostas para Tottenham x Leeds:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Tottenham 1x1 Leeds;

Palpite de artilheiros: Tottenham – Richarlison; Leeds – Noah Okafor.

Faltando apenas três jogos para o fim da temporada da Premier League, tudo indica que o Tottenham já fez o suficiente para escapar da degola. As vitórias consecutivas dos Spurs contra Wolves e Aston Villa garantiram ao time um ponto de vantagem sobre o West Ham, que abre a zona de rebaixamento na 18ª posição. Embora ainda não estejam totalmente "fora de perigo", jogar em casa pode ser o trunfo para pisarem em terreno firme de vez.

Os comandados de Roberto De Zerbi têm o destino em suas próprias mãos; se conseguirem igualar ou superar os resultados do West Ham daqui até o fim, estarão salvos. Mas falar é fácil em uma das ligas mais competitivas do mundo. Os Lilywhites também estarão na torcida pelo rival do norte de Londres, o Arsenal, que encara os Hammers no London Stadium neste fim de semana.

Já o Leeds deixou para trás a decepção da eliminação na semifinal da Copa da Inglaterra para o Chelsea com uma vitória protocolar por 3x1, em casa, contra o já rebaixado Burnley. Os Whites chegam para esta rodada na 14ª colocação, seis pontos à frente dos anfitriões. A turma de Daniel Farke precisa ligar o sinal de alerta nestes jogos restantes, especialmente para não ser puxada de volta para o olho do furacão da briga contra o descenso.

Escalações esperadas para Tottenham x Leeds

Escalação esperada do Tottenham: Kinsky, Porro, Danso, Van De Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison;

Escalação esperada do Leeds: Darlow, Rodon, Bijol, Struijk, Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Justin, Calvert-Lewin, Okafor.

Gols de sobra para ambos os lados

Inesperadamente, o Tottenham tem sofrido no seu "quintal" durante toda a temporada. Foram 30 gols sofridos em 17 jogos em casa, com apenas o Wolves (33) apresentando uma marca pior na liga. Por outro lado, a taxa de 82% de jogos marcando gols como mandante é decente e mostra que o time oferece perigo na frente.

O Leeds tem mostrado solidez defensiva recentemente, sofrendo apenas seis gols nos últimos oito jogos do campeonato. Além disso, conseguiram marcar pelo menos dois gols em cada uma das suas últimas quatro apresentações. Contudo, os comandados de Farke costumam "dar mole" quando jogam fora de casa, falhando em manter a baliza zerada em 15 de 17 dessas partidas.

Nesse ritmo, os Spurs não conseguiram segurar o ataque adversário em nenhum dos seus últimos nove jogos em casa, sofrendo pelo menos dois gols em cada uma das sete partidas mais recentes nessas condições. Somado a isso, o mercado de "ambas marcam" bateu em 71% dos jogos do Tottenham em casa, enquanto 65% das viagens do Leeds terminaram com bola na rede dos dois lados.

Dica de aposta 1 para Tottenham x Leeds: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.68 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Tottenham x Leeds nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma sequência de invencibilidade em jogo

Choca o fato de os Spurs terem perdido 10 de seus 19 jogos em casa na Premier League, sem vencer nenhum dos últimos nove. Com apenas duas vitórias em seus domínios, o Tottenham divide com o Burnley a pior campanha como mandante da divisão, somando míseros 11 pontos.

Curiosamente, o Leeds também não é nenhum bicho-papão fora de casa, com apenas duas vitórias nessas condições. No entanto, o time está invicto há seis jogos consecutivos como visitante na liga. Os comandados de Farke venceram três de suas últimas quatro partidas, motivo pelo qual devem ter fôlego para evitar a derrota nesta segunda-feira à noite.

O time da casa se apega à sua sequência de três jogos sem perder, incluindo as duas vitórias seguidas. Os mandantes também venceram os últimos cinco confrontos diretos, mas este Leeds é muito diferente das versões anteriores. Com os visitantes empatando oito de seus 17 jogos fora, a chance de um placar igualado aqui é alta.

Dica de aposta 2 para Tottenham x Leeds: Chance dupla: Leeds ou empate, com odds de 1.96 na bet365.

Okafor pronto para castigar os Spurs novamente

Existem artilheiros eficientes de ambos os lados, mas Noah Okafor é quem rouba a cena no time visitante. Ele guardou o segundo gol do Leeds no fim de semana contra o Burnley, chegando à marca de oito gols na Premier League — quatro atrás do artilheiro do clube, Dominic Calvert-Lewin.

O atacante suíço atravessa uma fase iluminada, com quatro gols nos últimos cinco jogos pelo Leeds em todas as competições. Vale destacar que Okafor já deixou o dele no confronto do primeiro turno, quando perderam por 2x1. Ele conhece o caminho do gol contra os Spurs, o que o torna nosso principal candidato a balançar as redes nesta segunda-feira.