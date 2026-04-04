Palpite Southampton x Arsenal - Copa da Inglaterra - 04/04/2026

Com Arteta lidando com novas lesões ocorridas durante a Data FIFA, há incertezas quanto à escalação inicial dos Gunners.

Dicas de apostas para Southampton x Arsenal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Southampton 1-2 Arsenal;

Palpite de artilheiros: Southampton - Larin; Arsenal - Dowman, Jesus.

Candidato aos playoffs da Championship, o Southampton está a apenas uma vitória de uma semifinal de Copa da Inglaterra em Wembley. No entanto, precisará superar o Arsenal para chegar ao G4 do torneio.

Os Saints atravessam uma fase impressionante na segunda divisão inglesa. Estão invictos há 12 jogos na liga, com nove vitórias e três empates, consolidando-se na briga pelo G6. Além disso, já mostraram que podem bater de frente com a elite, tendo eliminado o Fulham, da Premier League, com um gol nos acréscimos nas oitavas de final.

O técnico do Southampton, Tonda Eckert, não deve contar com o lateral brasileiro Welington (lesão muscular). Por outro lado, o meia Leo Scienza deve se recuperar de um problema na virilha a tempo de ser relacionado.

O Arsenal teve duas semanas para digerir a derrota na final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City em Wembley. O comandante dos Gunners, Mikel Arteta, foi alvo de críticas pela postura tímida da equipe no jogo e pela decisão de escalar David Raya no gol em vez de Kepa — este último tendo sido peça fundamental na campanha até a final.

Enquanto o City espera que o título da copa sirva de combustível psicológico para a reta final da Premier League, o Arsenal tem outra "distração" eliminatória este fim de semana. Nada menos que 11 jogadores do time principal pediram dispensa de suas seleções por lesão na última semana. Arteta terá que decidir entre poupar certas peças para a Premier League ou dar mais rodagem a jovens como Max Dowman na Copa da Inglaterra.

Escalações esperadas para Southampton x Arsenal

Escalação esperada do Southampton: Peretz, Bree, Manning, Stephens, Harwood-Bellis, Downes, Charles, Fellows, Azaz, Scienza, Larin;

Escalação esperada do Arsenal: Kepa, White, Mosquera, Lewis-Skelly, Calafiori, Norgaard, Zubimendi, Martinelli, Dowman, Havertz, Jesus.

Apostamos que ambas as redes vão balançar

O Arsenal sofreu gols em dois de seus três jogos na Copa da Inglaterra até aqui nesta temporada. Ambas as partidas foram longe do Norte de Londres, cenário idêntico à visita deste sábado à noite ao Southampton.

Os Gunners foram vazados pelo Mansfield, da League One, e pelo Portsmouth, arquirrival dos Saints. Não há motivos para acreditar que o Southampton também não consiga furar o bloqueio do Arsenal.

Na verdade, o mercado de apostas sugere uma probabilidade de 52,63% de isso acontecer. Portanto, esta é a nossa principal escolha de valor entre os palpites para Southampton x Arsenal.

Ambas as equipes marcaram em 66,67% dos jogos de Arsenal e Southampton na Copa da Inglaterra nesta temporada.

Dica de aposta 1 para Southampton x Arsenal: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Southampton x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os Saints devem segurar o placar

O Arsenal venceu Portsmouth e Wigan por margens de três e quatro gols, respectivamente. No entanto, o duelo das oitavas contra o Mansfield foi vencido pela margem mínima. Esperamos um desfecho similar na noite de sábado.

Os Saints sofreram apenas 1 gol por jogo nesta Copa da Inglaterra. Além disso, concederam apenas quatro gols nas últimas sete partidas da Championship, o que indica que seu sistema e estrutura defensiva estão cada vez mais sólidos.

Certamente, o Arsenal priorizará a briga pelo título da Premier League e o sucesso na Champions League em detrimento da Copa da Inglaterra. Podemos apostar que os Saints perdem por apenas um gol de diferença (ou até conseguem um resultado melhor) com uma probabilidade implícita de apenas 51,28%.

Dica de aposta 2 para Southampton x Arsenal: Handicap Europeu: Southampton +2, com odds de 1.95 na Betano.

O primeiro gol será dos donos da casa

O Arsenal saiu atrás no placar em seu jogo da 3ª rodada da Copa da Inglaterra contra o Portsmouth, rival ferrenho do Southampton, em janeiro. O Pompey marcou logo aos três minutos, pegando os Gunners no contrapé logo cedo no litoral sul.

O Southampton abriu o placar em todos os seus três jogos de copa nesta temporada. No entanto, só conseguiu balançar as redes aos 91 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Fulham, no mês passado.

Com o Arsenal possivelmente sofrendo uma "ressaca" após a derrota na final da Copa da Liga Inglesa e o desgaste da Data FIFA de março, há valor em apostar que os Saints marcam primeiro. O mercado sugere apenas 26,32% de chance de isso ocorrer, o que parece ser uma estimativa baixa diante da fase atual do Southampton e do apoio de um estádio lotado.