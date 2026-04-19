Palpite Santos x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 19/04/2026

Confira os palpites Santos x Fluminense para o confronto em Santos, neste domingo (19), às 16h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Santos e Fluminense se enfrentam na Vila Belmiro em um duelo que coloca frente a frente equipes com objetivos diferentes no Brasileirão. O Peixe tenta se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto o Tricolor busca se manter entre os primeiros colocados.

O fator casa pode equilibrar um confronto que, no papel, favorece os visitantes.

O Santos ocupa a 15ª posição, com 13 pontos em 11 jogos, somando três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Na última rodada, venceu o Atlético-MG por 1 a 0, em casa, resultado importante que trouxe alívio e confiança.

Atuando na Vila Belmiro, a equipe tende a ser mais competitiva e intensa.

O Fluminense é o 4º colocado, com 20 pontos em 11 partidas. São seis vitórias, dois empates e três derrotas.

O time vem de derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, mas segue com bom desempenho geral e organização, sendo uma das equipes mais consistentes da competição.

Prováveis escalações de Santos x Fluminense

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Luan Peres, Adonis Frías, Gonzalo Escobar, Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Neymar, Moisés, Gabriel Barbosa;

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Juan Freytes, Ignácio, Guilherme Arana, Hércules, Martinelli, Agustín Canobbio, PH Ganso, Jefferson Savarino, Rodrigo Castillo.

Santos precisa pontuar jogando na Vila

O Santos chega motivado após vitória importante e tende a repetir uma postura competitiva em casa. A equipe costuma crescer na Vila Belmiro, com mais intensidade e apoio da torcida, o que pode equilibrar o confronto mesmo diante de um adversário mais qualificado.

O Fluminense tem melhor campanha, mas vem de derrota e pode encontrar dificuldades fora de casa.

Em um jogo equilibrado e com maior força do mandante em seu estádio, o Santos tem boas chances de ao menos pontuar.

Palpite 1 para Santos x Fluminense: Santos vence ou empata, com odds de 1.55 na KTO

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Jogo pode ter gols para os dois lados

O Santos mostrou evolução ofensiva recente e deve buscar o ataque, principalmente jogando em casa. A equipe tende a criar oportunidades, especialmente em jogos mais abertos como esse.

O Fluminense, por sua vez, tem qualidade ofensiva e costuma marcar com frequência, mesmo fora de casa.

Ao mesmo tempo, pode ceder espaços ao longo da partida. Com dois times capazes de atacar e também com falhas defensivas, o cenário favorece gols para ambos os lados.

Palpite 2 para Santos x Fluminense: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.88 na KTO

Neymar quer decidir mais uma vez

O Santos deve concentrar boa parte de suas ações ofensivas em Neymar, principalmente em um jogo importante como esse. Ele é o principal jogador do time e tende a ser o mais acionado ao longo da partida.

Com maior volume ofensivo na Vila e participação constante nas jogadas, Neymar pode encontrar espaços contra a defesa do Fluminense.

Em um cenário de jogo aberto e com oportunidades, a tendência é que ele tenha boas chances de marcar.