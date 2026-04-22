Palpite PSG x Nantes - Ligue 1 - 22/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Paris Saint-Germain de Luis Enrique reencontre o caminho das vitórias, colocando um ponto final na sequência de seis jogos sem vencer do Nantes.

Dicas de apostas para PSG x Nantes:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 2x1 Nantes

PSG 2x1 Nantes Palpite de artilheiros: PSG - Bradley Barcola, Gonçalo Ramos; Nantes - Mostafa Mohamed

O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe na briga pelo título da Ligue 1. O Lyon saiu vitorioso do Parc des Princes com um placar de 2 a 1, encerrando a impressionante sequência de seis vitórias consecutivas do PSG em competições oficiais.

Endrick e Afonso Moreira tabelaram para dar ao Lyon uma vantagem de dois gols logo nos primeiros 20 minutos. Gonçalo Ramos ainda desperdiçou um pênalti para o PSG. Por fim, o gol de honra de Khvicha Kvaratskhelia, aos 94 minutos, serviu apenas para impedir que o Lyon saísse de campo sem ser vazado.

Agora, o PSG está apenas um ponto à frente do Lens, mas com um jogo a menos – justamente o confronto remarcado contra os "Blood and Gold".

O Nantes teve a chance de conquistar sua primeira vitória em seis jogos interrompida quando Brendan Chardonnet, do Brest, balançou as redes aos 96 minutos para empatar o jogo. Os Canários seguraram a pressão mesmo jogando com um a menos desde os 15 minutos do segundo tempo. O empate por 1 a 1 foi o terceiro tropeço consecutivo após uma série de três derrotas.

Vahid Halilhodzic, que está suspenso para este embate, viu sua equipe vencer apenas um dos últimos 12 compromissos pela Ligue 1 — um 2 a 0 sobre o Le Havre no final de fevereiro. O Nantes é um dos três times, ao lado de Metz e Auxerre, que lutam desesperadamente contra o rebaixamento para a Ligue 2.

O PSG tem uma agenda apertada pela frente. A rotação de elenco feita por Luis Enrique saiu pela culatra contra o Lyon, por isso é provável que ele mande a campo força máxima contra o Nantes. A expectativa é que os donos da casa voltem a vencer neste duelo crucial no Parc des Princes.

Escalações esperadas para PSG x Nantes

Escalação esperada do PSG: Safanov, Hakimi, Zabaryni, Pacho, Hernandez, Beraldo, Vitinha, Mayulu, Doue, Kvaratskhelia, Barcola

Escalação esperada do Nantes: Lopes, Guilbert, Musrati, Cozza, Machado, Leroux, Coquelin, Sissoko, Lepenant, Ganago, Mohamed

Sem "clean sheets" para os goleiros

O PSG conseguiu manter sua baliza intacta em apenas um dos últimos seis jogos em casa. Isso aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre o Liverpool pela Champions League. No entanto, os parisienses marcaram gols em incríveis 46 partidas consecutivas em casa pela liga nacional, marca que vem desde o empate sem gols com o Lorient em agosto de 2023. Não há dúvidas de que eles conseguirão vazar Anthony Lopes.

Apenas dois dos últimos sete jogos do Nantes no campeonato tiveram gols de ambos os lados. Contudo, os Canários enfrentam um PSG que vem mordido após perder a invencibilidade de sete jogos na última rodada contra o Lyon.

O gol precoce de Mostafa Mohamed contra o Brest encerrou um jejum de três jogos sem marcar do Nantes. Embora apenas dois dos seus últimos quatro jogos tenham tido o "BTTS" (ambos marcam), a defesa do PSG tem dado sinais de vulnerabilidade.

Os candidatos ao rebaixamento precisam balançar as redes para evitar a marca negativa de quatro jogos seguidos fora de casa sem marcar pela primeira vez desde abril de 2019.

Dica de aposta 1 para PSG x Nantes: Ambas as equipes marcam – Sim, com odds de 1.83 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

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Jogo parelho em Paris

O PSG costuma marcar mesmo quando perde. Os parisienses ostentam uma média de 2,88 gols em seus últimos nove jogos em casa pela liga. Ao longo de 28 partidas em toda a temporada, a média é de 3,1 gols por jogo.

Eles balançaram as redes 62 vezes no total, quatro gols a mais que o Marseille, que tem dois jogos a mais. Mesmo assim, o PSG chega para este confronto após um resultado inesperado. Vale notar que 18 de suas 28 partidas tiveram menos de 3.5 gols no total.

As estatísticas do Nantes são parecidas. Os Canários registram média de 2,4 gols por jogo nesta temporada. Das 29 partidas disputadas, 22 ficaram abaixo da marca de 3.5 gols. Apenas sete superaram esse limite.

Contra o Brest, os visitantes deixaram escapar a vitória no apagar das luzes. Enquanto isso, o PSG ainda tenta lamber as feridas após a derrota para o Lyon. Portanto, o Parc des Princes deve ser palco de um jogo mais truncado e estudado.

Dica de aposta 2 para PSG x Nantes: Menos de 3.5 gols no total, com odds de 1.95 na Betano

"Kvaradona" pronto para brilhar

Khvicha Kvaratskhelia impediu o segundo jogo seguido sem sofrer gols do Lyon com um chute nos acréscimos. Cortando da esquerda para o meio, o georgiano soltou uma bomba de longa distância que estufou as redes no ângulo direito, livrando o PSG de um vexame maior.

Agora, ele soma participações diretas em gols em cada um de seus últimos quatro jogos (2 gols e 2 assistências). Seus dois gols recentes aconteceram no segundo tempo diante de sua torcida. Kvaratskhelia acumula cinco gols e três assistências em suas últimas sete atuações pelo PSG.

Em 41 partidas nesta temporada, o enigmático ponta soma 14 gols e 9 assistências no total. Ele está gradualmente recuperando sua melhor forma após uma fase de seca no início do ano.

O capitão da Geórgia estará faminto para aumentar seus números enquanto o PSG busca a reabilitação. Kvara é o talismã do ataque e deve ser o diferencial jogando em casa.