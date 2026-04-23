Confira os palpites Palmeiras x Jacuipense para o confronto em São Paulo, nesta quinta-feira (23), às 19h30, pela Copa do Brasil.

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Nossa análise: Momento das equipes

Palmeiras e Jacuipense se enfrentam no Allianz Parque pela 5ª fase da Copa do Brasil, em um confronto que escancara a diferença de nível entre as equipes. De um lado, o líder do Brasileirão e campeão paulista; do outro, um time da Série D que tenta surpreender fora de casa. O cenário aponta para amplo domínio do Verdão.

O Palmeiras vive fase dominante em 2026. Em 26 jogos, soma 19 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.

Campeão do Paulistão e líder do Brasileirão, o time de Abel Ferreira apresenta consistência em todos os setores e costuma controlar completamente as partidas em casa.

A Jacuipense chega como azarão. Em 20 jogos na temporada, soma quatro vitórias, nove empates e sete derrotas.

Na Copa do Brasil, tem uma vitória e dois empates em três jogos, mostrando competitividade dentro de sua realidade, mas enfrentando agora um salto enorme de nível.

Prováveis escalações de Palmeiras x Jacuipense

Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur, Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias, Ramón Sosa e Flaco López;

Jacuipense: Marcelo, Hugo Moura, Weverton, Railon, JP Talisca e Vicente, Thiago, Vinícius Amaral e Thiaguinho, William e Pedro Henrique.

Palmeiras acelera cedo e constrói vitória confortável

O Palmeiras tende a assumir o controle do jogo desde os primeiros minutos, pressionando alto e mantendo posse constante no campo ofensivo. A diferença técnica deve se refletir rapidamente no andamento da partida.

A Jacuipense deve adotar postura totalmente defensiva, tentando resistir ao máximo. No entanto, a dificuldade em suportar a pressão por longos períodos pode fazer o Verdão construir vantagem ainda no primeiro tempo e manter o domínio até o fim.

Palpite 1 para Palmeiras x Jacuipense: Palmeiras vence ambos os tempos, com odds de 1.70 na bet365

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Jogo controlado reduz número de cartões

Com amplo domínio esperado do Palmeiras, a partida tende a ter menos disputas intensas e menos situações de jogo físico. O Verdão deve controlar a posse e ditar o ritmo, diminuindo o número de divididas mais duras.

A Jacuipense, focada em se defender, pode evitar entradas mais agressivas para não se complicar ainda mais no jogo.

Com menor tensão e menos confrontos diretos, a tendência é de um número reduzido de cartões.

Palpite 2 para Palmeiras x Jacuipense: Menos de 4.5 cartões no jogo, com odds de 1.85 na bet365

Domínio defensivo impede reação do visitante

Além do volume ofensivo, o Palmeiras costuma controlar muito bem as ações defensivas, principalmente quando enfrenta equipes de menor nível técnico. A posse de bola e a pressão constante reduzem drasticamente as chances do adversário.

A Jacuipense deve ter dificuldades para criar oportunidades claras, principalmente jogando fora de casa e sendo pressionada.

Com poucas chegadas ao ataque, o cenário favorece um jogo com apenas um lado marcando.