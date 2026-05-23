Palpite Mirassol x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 23/05/26

Intro: Veja os palpites para a partida entre Mirassol x Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (23), às 19h.

Melhores palpites para Mirassol x Fluminense

Nossa análise: Momentos das equipes

Se de um lado o Mirassol arrebenta na Libertadores e sofre no Brasileirão, o contrário pode ser dito do Fluminense, que finalmente conseguiu vencer a primeira no torneio continental neste meio de semana, superando o Bolívar por 2-1.

Infelizmente para o Flu, esse placar específico o deixa em desvantagem no confronto direto e faz com que a equipe carioca precise conquistar um resultado melhor que o Bolívar na última rodada para se manter viva na competição.

Poucos dias após sofrer a sua oitava derrota no Brasileirão diante do Atlético Mineiro, uma a mais do que o total dessa equipe na edição passada da Série A, o Mirassol visitou o Always Ready e venceu por dois a um — resultado que o deixou muito próximo de garantir o primeiro lugar da chave em um dos grupos mais complicados da competição.

Prováveis escalações de Mirassol e Fluminense

Mirassol: Walter, J. Victor, Oliveira, Machado, Carius, Aldo, Denilson, Reinaldo, Alesson, Shaylon e C. Eduardo

Fluminense: Fábio, Guga, Ignácio, Jemmes, Arana, Nonato, Hércules, Canobbio, Acosta, Savarino e J. Kennedy

Vitórias apertadas têm sido o padrão recente do Flu

O Fluminense tem feito o suficiente para se distanciar do pelotão da quarta posição para baixo, mantendo-se próximo de Palmeiras e Flamengo, mas sempre com uma margem de erro bem fina. Cada uma das últimas cinco vitórias do Fluminense foi conquistada por exatamente um gol de diferença.

O torcedor do Mirassol já vem esperando há um tempo que a sua equipe consiga replicar os resultados encorajadores da Libertadores no Brasileirão e, mais uma vez, no último final de semana, a equipe do interior paulista sequer passou perto disso, facilmente derrotada pelo Atlético-MG na Arena MRV.

Palpite 1 Mirassol x Fluminense: (Chance dupla) Empate ou Fluminense, com odds de 1.46 na BetBoom

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Postura ofensiva é aguardada de ambos os lados

O Fluminense, por pegar uma equipe que se mostra frágil e pelo lugar no qual compete atualmente na tabela do Brasileirão, e o Mirassol, pela necessidade desesperadora de uma vitória, ambos não devem fugir de uma postura bem agressiva, podendo gerar muitos escanteios. Por isso, o Mirassol teve oito escanteios no seu último jogo em casa pelo Brasileirão.

Após 16 rodadas, Mirassol e Fluminense se encontram no top 5 do ranking de escanteios no Campeonato Brasileiro e devem proporcionar um duelo com um número alto. Na rodada anterior, a partida entre Mirassol e Atlético Mineiro terminou com 11 escanteios.

Palpite 2 Mirassol x Fluminense: Mais de 8.5 escanteios, com odds de 1.38 na BetBoom

Gols não têm sido o principal problema para o Fluminense

Embora a ausência de um placar mais elástico diante do Bolívar tenha tido um peso enorme no panorama do clube carioca em sua chave na Libertadores, o Flu tem conseguido balançar as redes de maneira consistente, totalizando dois gols em cada um dos quatro jogos mais recentes.

Não há por que esperar uma mudança desse quadro do Fluminense enfrentando uma equipe que só não foi vazada uma vez nos últimos seis compromissos, incluindo os dois mais recentes diante do seu torcedor.