Palpite Lazio x Inter de Milão - Coppa Italia - 13/05/2026

Nosso especialista em apostas imagina que a Inter de Milão passe sem sustos por esta final, repitindo a vitória do último fim de semana sobre a Lazio para erguer a taça da Copa da Itália.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Lazio 0x3 Inter de Milão;

Palpite de artilheiro: Inter de Milão – Marcus Thuram, Lautaro Martínez, Petar Sucic.

A campanha da Lazio na liga nacional terminou em decepção. O clube da capital italiana não tem mais chances de terminar na zona de classificação para as competições europeias. Isso ocorre porque ocupam atualmente a oitava posição, com uma desvantagem considerável de pontos e apenas duas rodadas restantes. No entanto, eles podem garantir o passaporte para o continente através da final da Coppa Italia nesta semana.

Os comandados de Maurizio Sarri têm uma oportunidade real de garantir um troféu nesta temporada na noite de quarta-feira. Contudo, após enfrentarem a Inter em casa no último fim de semana pela liga, a confiança para uma zebra não deve estar das mais altas. Os Nerazzurri venceram por 3x0 no sábado à noite, e um desfecho semelhante é altamente provável neste novo encontro.

Cristian Chivu enfrentou críticas quando aceitou o cargo de treinador da Inter de Milão no início da temporada. O insucesso no Mundial de Clubes gerou a maior parte das dúvidas sobre sua capacidade. No entanto, ele calou os críticos ao liderar a Inter ao seu 21º título do Scudetto com duas rodadas de antecedência.

Após perderem o título na temporada passada por apenas um ponto, os Nerazzurri estão de volta ao lugar que lhes pertence e caminham para o "Double" (dobradinha doméstica). Se o time de Chivu garantir a vitória nesta final, será a primeira dobradinha nacional desde o icônico "Treble" (Tríplice Coroa) sob o comando de José Mourinho, há 10 anos.

Escalações esperadas para Lazio x Inter de Milão

Escalação esperada do Lazio: Motta, Marusic, Gila, Patric, Pellegrini, Dele-Bashiru, Rovella, Basic, Cancellieri, Pedro, Noslin;

Escalação esperada do Inter de Milão: Martínez, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Diouf, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Augusto, Thuram, L. Martínez.

Pronta para abocanhar a dobradinha

A Inter entra na final da Coppa Italia como a clara favorita, especialmente após despachar o mesmo adversário no Stadio Olimpico no sábado. O time visitante tem sido amplamente dominante nesta temporada e ainda não sentiu o gosto da derrota nesta competição, o que o torna um oponente formidável.

A Lazio, por sua vez, não venceu no tempo normal em nenhum dos seus últimos três jogos pela Copa da Itália. Os Biancocelesti precisaram das penalidades nas quartas e nas semifinais para chegar a este estágio da competição. A derrota para a Inter no fim de semana significa que o time soma duas derrotas, três vitórias e um empate nos últimos seis jogos em todas as competições.

A Inter possui um retrospecto sólido neste confronto, vencendo quatro dos últimos cinco duelos diretos, incluindo os dois encontros mais recentes. Na verdade, os Nerazzurri estão invictos contra a Lazio nos últimos nove confrontos diretos — a última vitória da Lazio foi em 2022. Consequentemente, a expectativa é alta para que os campeões da Serie A garantam o título nacional duplo na noite de quarta-feira.

Dica de aposta 1 para Lazio x Inter de Milão: 1X2: Inter de Milão, com odds de 1.60 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Lazio x Inter de Milão nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de placar movimentado

Ambas as equipes participam frequentemente de jogos com muitos gols, particularmente nas últimas semanas. Vale notar que três dos quatro jogos da Inter na Coppa Italia nesta temporada produziram mais de dois gols. Embora a trajetória da Lazio tenha sido menos prolífica, seus jogos gerais recentes sugerem que este duelo terá rede balançando.

As Águias sofreram exatamente três gols em dois dos seus últimos três jogos em todas as competições. Além disso, cada uma de suas últimas três exibições viu a contagem chegar a, pelo menos, dois gols. Quatro das últimas cinco partidas da Inter em todas as competições produziram mais de dois gols.

Três dos cinco confrontos diretos anteriores terminaram com "Mais de 2,5 gols". Com a Inter anotando três tentos no fim de semana, é perfeitamente possível que repitam o feito aqui na quarta à noite.

Dica de aposta 2 para Lazio x Inter de Milão: Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.75 na Betano.

A Inter sem sofrer gols

Embora a Inter ainda não tenha terminado um jogo desta competição sem sofrer gols nesta temporada, é provável que consiga o feito contra a Lazio. Para colocar o desempenho dos mandantes em perspectiva, eles não conseguiram marcar em 33% dos seus jogos na Serie A neste termo. Ambas as equipes balançaram as redes em apenas 39% dos jogos da Lazio em casa na liga nesta temporada.

Enquanto isso, a Inter não sofreu gols em 56% das suas partidas como visitante no campeonato nacional. Assim como a Lazio, os visitantes viram o mercado de "Ambas Marcam" bater em apenas 39% dos seus jogos fora de casa. Com os mandantes marcando apenas 25 gols em 18 partidas no seu domínio, a forma no terço final é preocupante.

A vitória da Inter por 3x0 no fim de semana dará a confiança necessária para impedir que a Lazio marque novamente. Quando se encontraram nas quartas de final da Coppa Italia na temporada passada, a Inter venceu por 2x0, parte de uma sequência de quatro em cinco jogos onde apenas um time marcou. Considerando esses fatores, espera-se que os visitantes garantam outro "clean sheet" nesta quarta-feira.