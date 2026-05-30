Palpite Grêmio x Corinthians - Campeonato Brasileiro

Veja os palpites para a partida entre Grêmio x Corinthians, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (30), às 17h30.

Melhores palpites para Grêmio x Corinthians

Nossa análise: Momentos das equipes

Ao não fazer valer o seu mando de campo diante do Torque no meio de semana, o Tricolor Gaúcho perdeu a chance de se classificar direto para as oitavas da Sul-Americana, tendo de disputar o playoff, passando como segundo. Esse tropeço em casa diante do Torque foi particularmente surpreendente considerando que no Brasileirão, por exemplo, o Grêmio tem o quarto maior número de vitórias em casa.

Mesmo escalando o que tinha de melhor a sua disposição, o Timão caiu em casa diante do Platense e, apesar de terminar como líder de sua chave na Libertadores, perdeu a sua invencibilidade na competição. A partida contra o Grêmio será a primeira do Timão fora de casa no Brasileirão desde que foi superado pelo Botafogo por 3-1 há duas semanas.

Prováveis escalações de Grêmio e Corinthians

Grêmio: Weverton, Pavón, L. Eduardo, Viery, C. Paulista, Peerez, Noriega, Enamorado, Braithwaite, Amizu e C. Vinícius

Corinthians: H. Souza, Matheuzinho, G. Henrique, G. Paulista, M. Bidu, Raniele, Bidon, Allan, Garro, Depay e Y. Alberto

Timão é outro longe da Neo Química Arena

Uma certa queda no desempenho de qualquer equipe como visitante é natural, mas o Timão tem sofrido fora de casa a ponto de encarar uma colocação desconfortável na tabela e as amostras mais recentes só reforçam o tamanho dessa dificuldade.

Fernando Diniz ainda não conseguiu guiar o Timão a uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, derrotado nos dois compromissos mais recentes neste cenário, diante do Botafogo e do Mirassol. Ao todo, a equipe paulista não vence como visitante há sete jogos.

Palpite 1 Grêmio x Corinthians: (Chance dupla) Grêmio ou empate, com odds de 1.38 na BetBoom

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Yuri Alberto é o foco da produção ofensiva do Timão

A posição de ambas as equipes pode não ser muito boa, só que um dos pontos de apelo deste jogo está no duelo de centroavantes, um que há pouco tempo foi o artilheiro desta competição (Yuri Alberto em 2024) e outro que busca essa meta na atual temporada (Carlos Vinicius).

A média de chutes de Yuri Alberto no Brasileirão é de 1.9. Como provou diante do Platense em sua última aparição, quando foi responsável por dois dos 14 chutes do Timão, o camisa 9 acaba sendo naturalmente acionado em situações nas quais o Timão se encontra em situação adversa, como pode muito bem ser o caso, visitando o Grêmio.

Palpite 2 Grêmio x Corinthians: Yuri Alberto ter pelo menos dois chutes, com odds de 1.30 na BetBoom

Lateral lidera o Timão em cartões

Poucas equipes são advertidas com a mesma frequência que o Timão no Campeonato Brasileiro e, em meio a esse alto número de cartões, o lateral esquerdo Matheus Bidu está no topo da lista.

Apesar de ter perdido três dos 17 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, Matheus Bidu e os seus cinco amarelos representam a maior marca de um atleta do Timão. O lateral esquerdo está a mais um amarelo de precisar cumprir suspensão pela segunda vez na competição.