Confira os palpites Coritiba x Vasco para o confronto em Curitiba, nesta quarta (1), às 20h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Coritiba e Vasco se enfrentam no Couto Pereira em um duelo direto na parte intermediária da tabela. As duas equipes vivem momentos semelhantes e chegam próximas em pontuação. O cenário aponta para um confronto equilibrado.

O Coritiba ocupa a 7ª posição, com quatro vitórias, um empate e três derrotas em oito jogos. A equipe vem de derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, fora de casa.

No Couto Pereira, costuma ser mais forte e competitivo.

O Vasco cresceu com a chegada de Renato Gaúcho. A equipe venceu o Grêmio por 2 a 1 na última rodada. Agora é o 9º colocado, com três vitórias, dois empates e três derrotas.

O time mostra evolução recente.

Prováveis escalações de Coritiba x Vasco

Coritiba: Pedro Rangel, JP Chermont, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo, Wallisson, Sebastián Gómez e Josué, Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha;

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano, Hugo Moura (Barros), Thiago Mendes e Tchê Tchê, Nuno Moreira, Marino e David.

Jogo equilibrado favorece divisão de pontos

O confronto reúne duas equipes em momentos parecidos na tabela e no desempenho. O Coritiba costuma ser forte em casa, mas o Vasco chega em crescimento e mais confiante após a última vitória. Esse equilíbrio tende a marcar o jogo.

O Coxa deve tentar controlar o ritmo, enquanto o Vasco pode explorar transições rápidas. Com estilos que podem se neutralizar em vários momentos, o jogo tende a ser decidido em detalhes.

Em um cenário com poucas diferenças técnicas, o empate aparece como um resultado bastante possível.

Palpite 1 para Coritiba x Vasco: Empate, com odds de 3.25 na KTO

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Volume de jogo pode gerar escanteios

A tendência é de um jogo com intensidade e alternância de momentos. O Coritiba, jogando em casa, deve pressionar mais e explorar os lados do campo.

Esse tipo de abordagem gera cruzamentos e finalizações bloqueadas.

O Vasco também costuma utilizar as laterais, principalmente em transições rápidas. Quando encontra espaço, acelera e chega com perigo.

Com dois times que exploram esse tipo de jogada, o número de escanteios tende a crescer ao longo da partida.

Palpite 2 para Coritiba x Vasco: Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 2.23 na KTO

Confronto com tendência de gols dos dois lados

As duas equipes têm mostrado capacidade ofensiva ao longo do campeonato. O Coritiba costuma criar jogando em casa, enquanto o Vasco vive momento de evolução no ataque. Esse equilíbrio pode gerar chances para ambos.

Mesmo sem Andrés Goméz pelo lado do Cruzmaltino, a partida deve ser movimentada.

Defensivamente, os dois times ainda apresentam oscilações. Em um jogo com alternância de domínio e momentos de maior abertura, as oportunidades devem aparecer.

Com esse cenário, a tendência é de que ambas as equipes consigam balançar as redes.