Palpite Corinthians x Remo

Veja os palpites para a partida entre Corinthians x Remo, válida pelo Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (23), às 19h30.

Palpites para Corinthians x Remo

Novibet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 249/2025.

Confira como abrir sua conta com o código promocional Novibet

Conheça os recursos e diferenciais da Novibet Brasil

Veja as melhores bets para apostar no Brasil

Nossa análise: Momentos das equipes

O Timão espera que os três gols marcados na vitória contra o Grêmio antes da parada representem sinais de uma mudança.

Vencedor de três dos últimos quatro compromissos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians se estabeleceu neste pelotão no meio da tabela, atualmente na 12ª colocação com 24 pontos.

Apenas o penúltimo colocado, o Remo enfrentou equipes paulistas em dois dos seus últimos quatro jogos no Brasileirão e se deu bem nestas partidas.

A equipe paraense conseguiu arrancar um empate do líder Palmeiras e, mais recentemente, bateu o São Paulo pelo placar mínimo.

Prováveis escalações de Corinthians e Remo

Corinthians: H. Souza, Matheuzinho, G. Paulista, G. Henrique, M. Bidu, Raniele, André, B. Bison, Lingard, K. César e Y. Alberto;

Remo: Ivan, Marcelinho, Tchamba, Mayk, Patrick, Zé Wellison, V. Bueno, Jajá, Pikachu e A. Manga.

Amplo favoritismo dos donos da casa se justifica

Esse retrospecto positivo recente do Remo diante de adversários paulistas foi alcançado em jogos com mando de campo da equipe paraense.

Precisando viajar a São Paulo, o buraco é mais embaixo para o Remo atuando na Neo Química Arena com toda a pressão que esse tipo de jogo traz.

O Corinthians vinha em um momento positivo no Brasileirão antes da parada para a Copa e não há por que imaginar que a equipe retroceda, especialmente diante de um adversário de tamanha vulnerabilidade. Os 29 gols sofridos pelo Remo representam a terceira pior marca da competição.

Palpite 1 Corinthians x Remo: Vitória do Corinthians, com odds de 1.50 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Remo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds updated para o mercado de apostas 1x2.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Não ser vazado é comum para o Timão

Enquanto o Remo só deixou de sofrer pelo menos um gol em duas ocasiões na edição atual do Campeonato Brasileiro, o Corinthians se encontra no topo desse ranking ao lado de três outras equipes, cada uma acumulando sete partidas sem sofrer gols na competição.

Dono do quarto pior ataque do Campeonato Brasileiro, o Remo não aparenta ter as ferramentas necessárias para não só se virar, como ter uma grande atuação ofensiva na casa do Timão.

Somente Palmeiras, Flamengo e Athletico-PR sofreram menos gols do que os 19 concedidos pelo Corinthians em 18 partidas.

Palpite 2 Corinthians x Remo: Remo não marcar, com odds de 1.96 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Escassez de chances claras em ambos os lados

Não é nenhuma coincidência que dois dos piores ataques do Campeonato Brasileiro combinam para apenas um pênalti a seu favor nesta competição, cobrança que inclusive foi desperdiçada pelo Remo. O Timão é a única equipe que ainda não bateu um pênalti no Brasileirão.

A baixa produção desses dois ataques é resultado de um volume baixo de chances claras, encontrando dificuldades em ocupar posições perigosas com a frequência com que gostariam.

A projeção de potencialmente mais um jogo sem nenhum pênalti para essas equipes é relativamente simples pelo que vêm apresentando até aqui.

Palpite 3 Corinthians x Remo: (Pênalti no jogo) Menos de 0.5, com odds de 1.36 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.