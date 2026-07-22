Palpite Chapecoense x Flamengo

Veja os palpites para a partida entre Chapecoense x Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (22), às 21h30.

Palpites para Chapecoense x Flamengo

Novibet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 249/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Saiba como se cadastrar com o código promocional Novibet

Veja nossa análise completa sobre a Novibet Brasil

Confira também as melhores bets para apostar no Brasil

Nossa análise: Momentos das equipes

A Chapecoense retomou os trabalhos após a parada para a Copa da mesma maneira que terminou essa primeira metade do Brasileirão, sofrendo uma derrota sem balançar as redes.

Ao perder por 2-0 para o Bahia, a Chape chegou à quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro.

O Flamengo realizou amistosos de alto calibre neste período de pausa, em especial o compromisso diante do Benfica, que terminou com a vitória rubro-negra por 2-1.

A última partida oficial do Flamengo foi uma vitória tranquila diante do Coritiba por 3-0, com destaque para os dois gols de Samuel Lino.

Prováveis escalações de Chapecoense e Flamengo

Chapecoense: Matheus, M. Vinícius, Thyere, Doma, Pacheco, Matías, Camilo, Ênio, C. Augusto, Marcinho e Bolasie;

Flamengo: Rossi, Varela, J. Victor, Vitão, A. Lucas, Jorginho, Pulgar, L. Araújo, S. Lino, B. Henrique e Pedro.

Chape cada vez mais afundada na lanterna

Nem mesmo em uma partida na qual atuou com um homem a mais diante de um líder bem desfalcado e ainda teve um pênalti a seu favor, a Chapecoense conseguiu tirar pontos de uma equipe que briga lá em cima, derrotada pelo Palmeiras pelo placar mínimo logo antes da parada para a Copa do Mundo.

Disparadamente o pior mandante da competição, com apenas sete pontos em casa, a Chapecoense não tem muitos motivos para esperar um resultado positivo diante do Rubro-Negro Carioca, algo ainda mais aparente quando se nota o bom retrospecto do Fla longe de casa, incluindo quatro jogos de invencibilidade.

Palpite 1 Chapecoense x Flamengo: Vitória do Flamengo, com odds de 1.48 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Chapecoense x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Ataque mandante extremamente limitado

Somente uma equipe chega nesta fase da temporada com uma média de gols igual ou inferior a um tento por partida na elite do futebol brasileiro e se trata justamente da lanterna Chapecoense, responsável por 17 gols em 18 aparições, 14 a menos do que o seu adversário nesta quarta-feira (22).

Dono da segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o Fla está acostumado a segurar adversários superiores à Chapecoense em branco em suas vitórias, não tendo sido vazado nos três triunfos mais recentes por todas as competições.

Palpite 2 Chapecoense x Flamengo: Chapecoense não marcar, com odds de 2.00 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Flamengo tem um leque de bons finalizadores

Naturalmente, devido à diferença técnica entre as equipes, a Chapecoense irá adotar uma postura conservadora diante do Flamengo e, neste tipo de jogo, o arremate de longa distância pode se tornar uma alternativa interessante para o vice-líder do Brasileirão.

O Flamengo, como equipe, tem um retrospecto de sucesso recorrendo à finalização de média e longa distância, totalizando sete gols de fora da área no Brasileirão, curiosamente, a mesma marca do líder Palmeiras.

Palpite 3 Chapecoense x Flamengo: Gol de fora da área, com odds de 2.65 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.