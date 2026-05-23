Palpite Bologna x Inter de Milão - Serie A - 23/05/2026

Nosso especialista em apostas prevê que a Inter de Milão, campeã do Scudetto, e o Bologna, oitavo colocado, vão dividir os pontos na última rodada da Serie A.

Dicas de apostas para Bologna x Inter de Milão:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bologna 2x2 Inter de Milão;

Palpite de artilheiros: Bologna – Riccardo Orsolini, Santiago Castro; Inter – Lautaro Martinez, Federico Dimarco.

O Bologna conquistou uma vitória magra por 1x0 sobre a Atalanta em Bérgamo na rodada passada. No entanto, a La Dea segurou a última vaga europeia graças à vantagem no confronto direto e no saldo de gols.

Sem chances de classificação para as competições continentais, o Rossoblu entra em campo apenas para cumprir tabela e jogar pela honra. Eles foram eliminados da Europa League nesta temporada pelo Aston Villa, que acabou se sagrando campeão. Os comandados de Vincenzo Italiano não conseguem terminar acima ou abaixo da oitava posição.

Enquanto isso, a Inter garantiu o Scudetto de forma isolada pela 21ª vez em seus 118 anos de história. Os Nerazzurri chegam à última rodada após um empate por 1x1 com o já rebaixado Hellas Verona.

O gol de empate de Kieron Bowie nos acréscimos impediu a quarta vitória consecutiva da Inter em todas as competições. Ainda assim, a equipe ostenta uma invencibilidade de 11 jogos oficiais consecutivos, sendo nove pela liga. Um triunfo neste duelo faria o time chegar aos 89 pontos, ocupando a 11ª posição na lista de maiores pontuações da história do campeonato.

O Estádio Renato Dall’Ara se prepara para um jogo que é mera formalidade. Sem nada em jogo para nenhum dos lados, a expectativa é de um confronto aberto e bastante movimentado em Bolonha.

Escalações esperadas para Bologna x Inter de Milão

Escalação esperada do Bologna: Pessina, Helland, Lucumí, Mario, Miranda, Freuler, Pobega, Sohm, Bernardeschi, Castro, Orsolini;

Escalação esperada do Inter de Milão: Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram.

Tendência de gols dos dois lados e valor na dupla chance da Inter

A Inter pode até ter sido eliminada da Champions League pelo surpreendente Bodo/Glimt, da Noruega, mas sobrou em solo italiano. Com as conquistas da Serie A e da Copa da Itália no bolso, a equipe não tem mais nada a provar nesta temporada.

O retorno de Lautaro Martínez encorpou ainda mais o ataque nerazzurro. O poder de fogo dos campeões pode ser o diferencial mais uma vez, embora o Bologna seja um osso duro de roer jogando em seus domínios.

O Rossoblu bateu a Inter por 1x0 neste mesmo estádio na temporada passada. A equipe vem de um empate sem gols contra o cambaleante Cagliari, e sua última vitória em casa foi no meio de abril, diante do Lecce. Apenas 4 das últimas 16 partidas do Bologna como mandante pela liga tiveram gols de ambos os lados, sendo que o time venceu apenas duas vezes nos últimos 13 jogos em casa pela Serie A.

Nas últimas temporadas, o Bologna se consolidou como uma equipe de primeira metade de tabela. Empurrado pela sua torcida, o time deve balançar as redes. Contudo, a Inter entra com o favoritismo para fechar o campeonato com uma vitória.

Dica de aposta 1 para Bologna x Inter de Milão: Dupla chance: Inter ou empate & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.90 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Chuva de gols na saideira do Dall’Ara

A Inter sobrou no ataque nesta temporada, balançando as redes impressionantes 86 vezes em 37 jogos. Esse número é quase o dobro dos 46 gols do Bologna e 25 a mais do que o perseguidor mais próximo, o Como.

O histórico recente dos últimos seis confrontos mostra a soberania da Inter, com três vitórias e dois empates. Os Nerazzurri mantêm uma média de pouco mais de dois gols por jogo nesse período, incluindo o triunfo por 3x1 no primeiro turno, no início de janeiro.

Além do mais, a Inter marcou pelo menos dois gols em suas últimas três exibições longe de casa pela liga. O Bologna pode não ter um ataque tão avassalador, mas tem suas valências.

Eles anotaram três gols contra o vice-campeão da Serie A, o Napoli, em pleno Diego Armando Maradona há pouco mais de uma semana, provando que sabem o caminho do gol mesmo diante dos gigantes. Sem obrigações na tabela, as duas equipes devem se lançar ao ataque no que promete ser uma despedida de temporada eletrizante.

Dica de aposta 2 para Bologna x Inter de Milão: Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 2.37 na Betboom.

Orsolini pronto para manter a excelente fase

Após amargar um jejum de quatro jogos sem balançar as redes, Riccardo Orsolini reencontrou o seu melhor futebol nas últimas duas partidas. Ele converteu um pênalti ainda na etapa inicial no triunfo por 3x1 sobre o Napoli e, logo depois, garantiu os três pontos sozinho contra a Atalanta ao marcar o único gol do jogo.

O ponta agora soma três gols nas últimas seis exibições na Serie A pelo Rossoblu. Com isso, ele chega à marca de 14 gols em 51 partidas nesta jornada. Esta já é a sua segunda melhor temporada artilheira na carreira, ficando atrás apenas dos 17 gols anotados em 40 jogos no ciclo passado.

Ele esteve em campo por apenas 23 minutos no confronto do primeiro turno em janeiro, sem conseguir evitar a derrota por 3x1. No entanto, Orsolini foi o grande herói do jogo neste mesmo estádio na temporada passada, acertando um voleio espetacular aos 94 minutos para sacramentar uma vitória histórica sobre os Nerazzurri.

Orsolini deve começar entre os titulares contra a Inter neste sábado. Aos 29 anos, ele vive o seu auge técnico no Bologna no momento mais oportuno. A expectativa é de que ele deixe sua marca mais uma vez no Dall’Ara.