Palpite Barra x Corinthians- Copa do Brasil- 21/04/2026

Confira os palpites Barra x Corinthians para o confronto em Florianópolis, nesta terça-feira (21), às 21h30, pela Copa do Brasil.

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Nossa análise: Momento das equipes

Barra e Corinthians se enfrentam na Ressacada pela 5ª fase da Copa do Brasil, em um duelo que mistura surpresa e pressão. O time catarinense chega embalado por um título estadual, enquanto o Timão tenta ganhar consistência sob novo comando. O cenário aponta favoritismo visitante, mas com jogo mais duro do que parece.

O Barra vive uma temporada interessante. Campeão estadual após bater a Chapecoense, o time soma 16 jogos no ano, com sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Na Copa do Brasil, ainda não perdeu, com dois empates, mostrando organização. Na Série C, ocupa a 10ª posição e segue competitivo.

O Corinthians, agora com Fernando Diniz, já disputou 24 partidas em 2026, com nove vitórias, oito empates e sete derrotas. Campeão da Supercopa do Brasil e semifinalista do Paulistão, o time ainda oscila e ocupa apenas a 16ª posição no Brasileirão, o que aumenta a pressão.

Prováveis escalações de Barra x Corinthians

Barra: Ewerton, Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha, Tetê, Henrique (Matheus Barbosa) e Warley, Gabriel Silva, Cléo Silva e Bernabé

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Kayke e Yuri Alberto

Corinthians impõe superioridade mesmo fora de casa

O Corinthians entra em campo com vantagem técnica clara e tende a assumir o controle da partida, mesmo atuando fora de casa. A equipe começa a mostrar evolução com Diniz, principalmente na organização e na forma de controlar a posse.

O Barra é competitivo e vive bom momento, mas enfrenta um salto grande de nível neste confronto. Em um jogo de maior exigência, a tendência é que o Corinthians consiga se impor e transformar sua qualidade em resultado.

Palpite 1 para Barra x Corinthians: Corinthians vence, com odds de 1.49 na KTO

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Ritmo de mata-mata trava o placar

O contexto de Copa do Brasil naturalmente deixa o jogo mais estudado, com as equipes evitando riscos excessivos. O Corinthians tende a controlar o jogo com posse, mas sem acelerar o tempo todo.

O Barra, por sua vez, deve priorizar a organização defensiva, tentando manter o confronto vivo. Com menos espaços e menor volume de chances claras, o cenário favorece um jogo com poucos gols.

Palpite 2 para Barra x Corinthians: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.77 na KTO

Defesa segura limita ações do Barra

O Corinthians tende a controlar não apenas o jogo ofensivo, mas também as ações defensivas, reduzindo o número de oportunidades do adversário. A equipe tem mostrado evolução nesse aspecto, principalmente em jogos mais controlados.

O Barra, apesar da boa campanha, pode ter dificuldades para criar diante de um adversário mais estruturado. Com poucas chances ao longo do jogo, a tendência é de apenas um lado conseguir balançar as redes.