Confira os palpites Atlético-MG x Ceará para o confronto em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (23), às 19h, pela Copa do Brasil.

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Nossa análise: Momento das equipes

Atlético-MG e Ceará se enfrentam na Arena MRV pela 5ª fase da Copa do Brasil, em um duelo que coloca frente a frente um favorito em baixa e um visitante em grande fase. O Galo estreia pressionado, enquanto o Vozão chega com confiança e números sólidos. O cenário aponta para um jogo mais equilibrado do que o esperado.

O Atlético-MG vive um momento turbulento. Em 12º no Brasileirão, o time soma 25 jogos na temporada, com oito vitórias, nove empates e oito derrotas.

Além dos resultados irregulares, o desempenho recente preocupa, principalmente pela queda de rendimento de jogadores importantes como Hulk.

O Ceará chega em alta. Já disputou três jogos na Copa do Brasil, com duas vitórias e um empate, e vive ótima fase na temporada.

São 23 partidas no ano, com 13 vitórias, nove empates e apenas uma derrota. Vice-campeão estadual, o time é o 3º colocado na Série B e mostra consistência.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Ceará

Atlético-MG: Everson, Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco (Vitor Hugo) e Renan Lodi, Tomás Pérez, Alan Franco e Victor Hugo, Cuello, Reinier e Hulk (Cassierra);

Ceará: Richard, Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando (ou Sanchez), Dieguinho, Júlio César e Vina; Melk (ou Juan Alano), Pedro Henrique (ou Fernandinho) e Wendel Silva.

Equilíbrio cresce com momento das equipes

Apesar do favoritismo natural do Atlético-MG, o momento atual reduz a diferença entre as equipes. O Galo ainda tenta se encontrar dentro de campo e não tem conseguido impor seu jogo com regularidade, mesmo atuando em casa.

O Ceará chega mais organizado, confiante e com desempenho consistente ao longo da temporada. Em um cenário onde o visitante consegue competir em alto nível e o mandante oscila, o empate ganha força como resultado possível.

Palpite 1 para Atlético-MG x Ceará: Empate, com odds de 3.75 na KTO

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Jogo mais estudado limita o número de gols

O contexto de mata-mata tende a deixar o jogo mais cauteloso, principalmente para o Atlético-MG, que precisa evitar um novo tropeço. A equipe deve priorizar o controle antes de se lançar ao ataque.

O Ceará também não costuma se expor excessivamente, mantendo organização defensiva e escolhendo melhor os momentos de atacar.

Com menos espaços e menor volume de chances claras, o cenário favorece um placar mais enxuto.

Palpite 2 para Atlético-MG x Ceará: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.80 na KTO

Eficiência ofensiva pode aparecer dos dois lados

Mesmo com tendência de jogo mais travado, as duas equipes têm capacidade de aproveitar oportunidades pontuais. O Atlético-MG, jogando em casa, tende a criar ao menos algumas chances ao longo da partida.

O Ceará, vivendo grande fase, também tem mostrado eficiência ofensiva e pode explorar os momentos de instabilidade do adversário.

Em um jogo decidido nos detalhes, o cenário favorece gols para ambos os lados.