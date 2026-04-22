Palpite Athletic-MG x Internacional - Copa do Brasil- 22/04/2026

Confira os palpites Athletic-MG x Internacional para o confronto em Florianópolis, nesta quarta-feira (22), às 20h30, pela Copa do Brasil.

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Nossa análise: Momento das equipes

Athletic e Internacional se enfrentam no Orlando Scarpelli pela 5ª fase da Copa do Brasil, em um duelo que reúne um mandante competitivo e um visitante pressionado. O time mineiro chega mais confortável na competição, enquanto o Colorado tenta responder após uma sequência irregular.

O Athletic faz boa campanha. Já disputou dois jogos na Copa do Brasil, com duas vitórias e um empate, mostrando consistência. Na temporada, soma 16 partidas, com cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas, além de ocupar a 6ª posição na Série B. A equipe costuma competir bem e equilibrar jogos difíceis.

O Internacional estreia nesta fase sob pressão. Em 14º no Brasileirão, o time tem números irregulares em 2026, com 11 vitórias, cinco empates e sete derrotas em 23 jogos. Fora de casa, tende a adotar postura mais cautelosa, tentando controlar o ritmo.

Prováveis escalações de Athletic-MG x Internacional

Athletic: César, Alvariño, Patrick, Carlinhos e Sander, Luís Oyama, Matheus Bianqui, Diego Galo e Rômulo, Vinícius Paiva e Robson

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Aguirre, Bruno Gomes ou Allex), Villagra, Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Patrick, Vitinho, Carbonero e Borré

Jogo travado reduz volume de escanteios

A tendência é de um confronto com forte disputa no meio-campo e poucas jogadas de linha de fundo. O Internacional deve priorizar a posse e o controle, enquanto o Athletic aposta em transições rápidas, sem manter pressão constante pelos lados.

Com menor número de cruzamentos e menos finalizações bloqueadas, o volume de escanteios tende a ser reduzido. O jogo não deve ter domínio prolongado de uma equipe, o que também limita esse tipo de estatística.

Palpite 1 para Athletic x Internacional: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 2.02 na bet365

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Ritmo de mata-mata mantém placar enxuto

O contexto eliminatório naturalmente deixa o jogo mais estudado, com as equipes evitando riscos desnecessários. O Internacional tende a cadenciar o jogo, enquanto o Athletic busca competir sem se expor.

Com menos espaços e menor volume de chances claras, a partida tende a ser decidida em poucos lances. Esse cenário favorece um placar mais baixo ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Athletic x Internacional: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.78 na bet365

Eficiência nos momentos certos pode gerar gols dos dois lados

Mesmo em um jogo mais travado, as oportunidades devem aparecer em momentos específicos, principalmente em transições ou erros individuais. O Athletic, jogando em casa, tende a criar algumas chances ao longo da partida.

O Internacional, com mais qualidade técnica, também deve aproveitar os espaços quando surgirem. Em um cenário de poucas oportunidades, mas com ataques eficientes, o jogo pode terminar com gols para ambos os lados.