Palpite Arsenal x Fulham - Premier League - 02/05/2026

Nosso especialista em apostas projeta que o Arsenal, na caça pelo título, deve garantir os três pontos após um início de jogo estudado.

Dicas de apostas para Arsenal x Fulham:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 1x0 Fulham;

Palpite de artilheiros: Arsenal – Kai Havertz.

Este confronto acontece entre os dois jogos das semifinais da Champions League do Arsenal contra o Atlético de Madrid. Os Gunners seguem parelhos com o Man City na corrida pelo título da Premier League. A vitória por 1x0 sobre o Newcastle no último fim de semana encerrou uma sequência amarga de quatro derrotas consecutivas em competições nacionais.

O Fulham vem de uma vitória por 1x0 em seu último compromisso contra o Aston Villa. O resultado alimentou o sonho dos Cottagers por uma vaga em competições europeias, sendo que a equipe perdeu apenas um dos seus últimos cinco jogos pela liga. No entanto, o time não marca um gol fora de casa desde a vitória por 3x1 contra o Sunderland, em fevereiro.

Escalações esperadas para Arsenal x Fulham

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Zubimendi, Madueke, Odegaard, Trossard, Havertz;

Escalação esperada do Fulham: Leno, Castagne, Bassey, Andersen, Robinson, Lukic, Berge, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez.

O derbi londrino deve começar truncado

Este duelo tem todos os ingredientes de uma partida muito equilibrada. Espera-se que o Arsenal dite o ritmo, mas o desgaste físico após a viagem a Madri no meio da semana pode pesar.

Poucos de seus atacantes vivem uma grande fase. Os Gunners não marcaram mais de um gol em nenhum dos seus últimos cinco jogos domésticos. Além disso, a equipe ostenta uma média de apenas 0,82 gols no primeiro tempo jogando em casa na Premier League.

O Fulham também costuma ser mais produtivo no terço final após o intervalo. A equipe balançou as redes apenas cinco vezes em toda a temporada antes do intervalo quando atua como visitante — o que representa apenas 31% do seu total de gols longe de seus domínios.

Diante desse cenário, há valor em apostar que a primeira etapa não terá gols.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Fulham: Total de gols (1º tempo): menos de 0,5 gols, com odds de 3.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Fulham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Veremos poucos gols no Emirates

Como o empate não serve para o Arsenal, o jogo tende a se abrir na segunda etapa. Contudo, ainda é difícil prever uma chuva de gols.

O time de Mikel Arteta gerou apenas 0,49 de xG (gols esperados) contra o Newcastle no último fim de semana. Embora tenham vencido, a atuação passou longe de ser uma resposta contundente à derrota para o rival direto Man City, seis dias antes. As últimas cinco partidas do time na Premier League produziram um total de apenas 10 gols.

Os compromissos recentes do Fulham também têm sido "econômicos". Seis de seus últimos sete jogos em todas as competições terminaram com dois gols ou menos. Cinco dessas partidas registraram placares de 0x0 ou 1x0.

No mínimo, o time de Marco Silva parece capaz de transformar esses 90 minutos em uma tarde frustrante para o ataque dos Gunners. Apostar em Menos de 2,5 gols, com uma probabilidade implícita de 50%, parece a jogada mais inteligente.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Fulham: Total de gols: menos de 2,5 gols, com odds de 2.00 na Betano.

Os Gunners devem garantir uma vitória crucial

O Arsenal espera que Kai Havertz e Eberechi Eze se recuperem de pequenos problemas físicos para irem a campo. Ter profundidade no elenco será fundamental para sair com a vitória. Arteta terá uma tarefa difícil na escalação devido ao calendário apertado.

Cada jogo é uma final para o time do norte de Londres neste momento. Apesar da oscilação recente, eles têm conseguido "cozinhar" os resultados em casa. Os Gunners somam oito vitórias em 10 partidas no Emirates em todas as competições.

Já o Fulham não costuma se dar bem como visitante. Apenas três times somaram menos pontos fora de casa na Premier League nesta temporada. Eles conquistaram apenas um ponto em sete confrontos longe de casa contra equipes que figuram atualmente no G8.

O time de Arteta venceu 47% dos seus jogos em casa na liga sem sofrer gols (clean sheet). Apostar na repetição desse cenário, com uma probabilidade implícita de 42,2%, oferece um bom valor.