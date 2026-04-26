Palpite AC Milan x Juventus - Serie A - 26/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Juventus de Luciano Spalletti tire essa vitória crucial das mãos do AC Milan de Massimiliano Allegri no Stadio San Siro.

Dicas de apostas para AC Milan x Juventus:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: AC Milan 1x1 Juventus;

Palpite de artilheiros: AC Milan - Luka Modric; Juventus - Kenan Yildiz.

A rivalidade mais conhecida da Itália chega à sua 182ª edição na Serie A no San Siro. AC Milan e Juventus buscam a classificação direta para a Champions League. Os Bianconeri perseguem de perto os Rossoneri dentro do G4.

O Milan se recuperou de derrotas sucessivas com uma vitória apertada por 1x0 sobre o Hellas Verona. Antes disso, o Napoli e a Udinese garantiram os três pontos contra os Rossoneri.

Na verdade, o gol da vitória marcado por Adrien Rabiot contra o lanterna Verona foi o primeiro gol do Milan em três jogos. Os Rossoneri sofreram uma queda de rendimento, vencendo apenas quatro das nove partidas desde o final de fevereiro.

Em contraste, a Juventus é o time em melhor fase na Serie A. Ela somou 13 pontos nas últimas cinco partidas – mais do que qualquer equipe, incluindo a Inter de Milão.

Na última rodada, a equipe de Spalletti venceu o Bologna por 2x0, conquistando sua terceira vitória consecutiva sem sofrer gols. A Juventus está três pontos atrás do Milan, e uma vitória aqui impulsionaria suas chances de terminar como vice-campeã atrás dos Nerazzurri.

Ambas as equipes visam a classificação para a Champions League. O Milan, sete vezes campeão europeu, disputou a fase de liga na temporada passada. Os Bianconeri foram eliminados pelo Galatasaray nesta temporada.

Dada a forma atual, é provável que a Juventus saia pelo menos com um ponto. Por outro lado, outro empate aguarda os Rossoneri.

Escalações esperadas para AC Milan x Juventus

Escalação esperada do AC Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Fofana, Athekame, Leao, Pulisic;

Escalação esperada do Juventus: Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Boga, David, Conceicao.

O time da casa tem lutado para encontrar consistência

Os Rossoneri têm tido dificuldades desde que venceram a Inter de Milão por 1x0. Eles perderam três das últimas cinco partidas da liga desde aquela vitória no clássico. Eles não conseguiram marcar gols em todas essas três partidas, enquanto sofreram cinco gols no total.

Mais recentemente, a Udinese chocou o San Siro com um triunfo por 3x0 – a segunda derrota do Milan em três jogos. A vitória apertada do Milan sobre o Verona foi significativa, mas pouco convincente.

A Juventus é atualmente a equipe com melhor desempenho na Serie A. Ela registrou mais pontos do que qualquer outra equipe na divisão nas últimas cinco rodadas. Dos 33 jogos da Juventus na liga, 25 ultrapassaram a marca de 1,5 gols no total. Para o Milan, 21 ultrapassaram essa marca.

A Juventus passou por uma sequência ruim de cinco jogos sem vencer em fevereiro. Desde então, eles deram a volta por cima, ficando invictos em oito partidas consecutivas. Isso inclui cinco vitórias sem sofrer gols nas últimas seis partidas da Serie A. É improvável que a Juventus perca para um time do Milan que luta para encontrar consistência.

Dica de aposta 1 para AC Milan x Juventus: Dupla chance: Juventus ou empate & Total de gols: mais de 1,5 gols, com odds de 1.85 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto AC Milan x Juventus nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Esperamos gols de ambos os lados

O AC Milan registrou sua primeira partida sem sofrer gols em cinco jogos contra o Verona. A anterior também foi uma vitória por 1x0, sobre a Inter no início de março. No entanto, nas últimas 10 partidas da liga, eles registraram apenas três jogos sem sofrer gols. Sofrer gols definitivamente se tornou um hábito.

Essa não é a defesa de Allegri que vimos no início desta temporada. Ainda assim, o Milan ostenta os melhores números defensivos da liga, com apenas 27 gols sofridos. Eles marcaram 48 gols, o terceiro maior número da liga, empatado com o Napoli.

A Juventus está atrás do registro defensivo do Milan por apenas dois gols – eles sofreram 29, o terceiro menor número da liga. No entanto, seu ataque é superior. Os Bianconeri marcaram 57 vezes. Este é o segundo maior total da divisão, empatado com o Como.

Esta rivalidade é tão antiga quanto a própria liga. As apostas são altas, já que ambas as equipes estão buscando a principal competição europeia na próxima temporada. Esperamos que ambas as equipes marquem em um confronto disputado.

Dica de aposta 2 para AC Milan x Juventus: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.80 na bet365.

Apostamos que Yildiz fará a diferença

Kenan Yildiz tem sido um dos melhores jogadores da Juventus. O prodígio turco registrou 11 gols e 10 assistências em 43 partidas competitivas nesta temporada. Isso se traduz em uma participação direta em gol a cada 312 minutos.

Ele tem sido menos eficaz recentemente, tanto pelo clube quanto pela seleção. No entanto, Yildiz é um jogador que decide partidas. Em março, ele teve três atuações seguidas de melhor em campo contra Pisa, Udinese e Sassuolo, marcando duas vezes e dando duas assistências.

Desde então, ele começou a jogar menos. De fato, ele completou apenas uma partida inteira – contra o Genoa. Ele jogou 58 minutos contra a Atalanta e apenas 18 contra o Bologna.

Às vezes, Luciano Spalletti confiou a Yildiz total responsabilidade na linha de frente. Espera-se que o jovem nascido em Regensburg seja titular no San Siro. É o palco perfeito para provar seu valor.