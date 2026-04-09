Palpite Vitória x Atlético-MG - Brasileirão Série A - 31/08/2025

Confronto entre Vitória e Atlético-MG promete ser truncado e com poucos gols no placar.

Melhores apostas para Vitória x Atlético-MG

Menos 2,5 gols com odd 1.45 na KTO

Empate com odd 3.10 na KTO

Atlético-MG menos 4,5 escanteios com odd 1.85 na KTO

Previsão de placar: Vitória 1x1 Atlético-MG

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Nossa análise: momento das equipes

O Vitória chega para esta partida após sofrer uma goleada histórica para o Flamengo por 8x0 na rodada anterior. Antes desse resultado, o clube havia empatado em 2x2 contra o São Paulo.

Seu último triunfo no Brasileirão foi por 1x0 sobre o Bragantino, na 15ª rodada. Com esses desempenhos, o Leão da Barra figura na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 19 pontos.

O Atlético-MG vem de derrota pelo placar de 2x0 em casa para o arquirrival Cruzeiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Antes desse revés, já havia perdido para o São Paulo também por 2x0, pelo Campeonato Brasileiro. Sem vencer na competição há três rodadas, o Alvinegro ocupa a 12ª posição, com 24 pontos.

Prováveis escalações para Vitória x Atlético-MG

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Willian Oliveira, Baralhas e Matheusinho; Erick, Janderson e Carlinhos (Carlos Eduardo).

Atlético-MG: Everson; Natanael, Victor Hugo, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Rubens, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony, Tomás Cuello e Hulk.

Um jogo de poucos gols

O Galo chega ao confronto vindo de três partidas seguidas que não ultrapassaram a marca de 2,5 gols, reflexo de um ataque que tem encontrado dificuldades para balançar as redes, já que não marcou nos últimos dois jogos.

Do outro lado, o Vitória até registrou dois compromissos recentes com mais de 2,5 gols, mas muito em função das goleadas sofridas, já que sua defesa foi vazada 12 vezes nesse recorte, enquanto seu ataque anotou apenas dois gols.

Considerando o momento das duas equipes, é provável que o jogo siga a tendência do Atlético-MG, com forte marcação, baixa produção ofensiva e, consequentemente, menos de três gols.

Palpite 1: Menos 2,5 gols com odd 1.45 na KTO

Veja odds para resultado da partida

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Previsão de empate no Barradão

Jogando no Barradão, o Vitória tem mostrado resiliência e conseguido segurar resultados diante da sua torcida.

A equipe baiana, apesar de atravessar um momento complicado na competição, soma quatro jogos seguidos sem derrota como mandante, com uma vitória e três empates. Esse histórico recente indica uma postura mais cautelosa, valorizando cada ponto conquistado.

Já o Atlético-MG chega pressionado após sofrer duas derrotas seguidas. Além disso, vale lembrar que o último empate da equipe foi justamente jogando como visitante.

O Galo até possui qualidade técnica superior, mas sua instabilidade recente pode pesar neste confronto.

Com o Vitória se fechando em seus domínios e o Atlético buscando retomar confiança, cresce a probabilidade de um jogo equilibrado e amarrado, em que o empate desponta como resultado bastante plausível.

Palpite 2: Empate com odd 3.10 na KTO

Escanteios para o Atlético-MG

O Atlético-MG chega para o duelo contra o Vitória com um desempenho bastante fraco no quesito escanteios. Nos últimos cinco jogos, o Galo somou apenas 12 cobranças de canto, uma média muito baixa para uma equipe que costuma ter presença ofensiva.

O cenário preocupa ainda mais quando se observa que, em nenhuma dessas partidas, o time conseguiu passar da marca de quatro escanteios.

Em dois desses confrontos, inclusive, o número foi de apenas um tiro de canto a favor, mostrando dificuldades em criar jogadas que resultem nesse tipo de lance.

Diante desse retrospecto, a tendência para o confronto no Barradão é de que o Atlético-MG encontre limitações semelhantes, especialmente fora de casa. Assim, a probabilidade do Galo terminar o jogo com menos de 4,5 escanteios é bastante elevada.