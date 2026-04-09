Palpite Juventude x Vasco - Brasileirão Série A - 20/08/2025

Nossos especialistas em apostas esportivas preveem um confronto marcado por equilíbrio e alta chance de gols.

Melhores apostas para Juventude x Vasco

Ambas marcam (SIM) – odd 1.92 na KTO

Mais de 2,5 gols – odd 2.25 na KTO

Dupla chance: Juventude ou Vasco – odd 1.30 na KTO

A previsão de placar é Juventude 2–1 Vasco.

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Nossa análise: momento das equipes

Com o empate por 2x2 fora de casa contra o Vitória, o Juventude chegou ao segundo jogo consecutivo sem derrota, já que anteriormente havia vencido o Corinthians por 2x1.

A sequência positiva trouxe efeito imediato: o Alviverde ganhou uma posição na tabela e deixou a vice-lanterna, somando agora 15 pontos.

O Vasco da Gama, por sua vez, vem de uma atuação impressionante. Na última rodada, o Cruz-Maltino goleou o Santos por 6x0, resultado que encerrou a sequência sem vitórias no Brasileirão.

O último triunfo havia sido contra o São Paulo, por 3x1, na 12ª rodada. Com o resultado, a equipe de Fernando Diniz ocupa atualmente a 16ª colocação, com 19 pontos.

Assim, a partida em Caxias do Sul ganha contornos decisivos, já que ambos buscam somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações de Juventude x Vasco

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Ênio (Nenê) e Gabriel Taliari.

Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Ênio (Nenê) e Gabriel Taliari. Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Freitas, Luiz Gustavo (Hugo Moura), Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Alta chance de gols

Os números recentes deixam claro que a chance de gols para os dois times é alta. O Vasco vem de quatro partidas nas últimas seis em que tanto ele quanto o adversário balançaram as redes.

O Juventude apresenta padrão semelhante, com três jogos nesse mesmo recorte. Esses dados evidenciam que as equipes conseguem criar oportunidades ofensivas, mas ainda enfrentam dificuldades defensivas.

O cenário se reforça quando observamos a postura em campo: o Vasco marcou dois ou mais gols na maioria de seus últimos compromissos, enquanto o Juventude costuma exercer forte pressão quando atua no Alfredo Jaconi.

Diante da necessidade de pontuar, é esperado que ambos busquem o ataque, aumentando a probabilidade de vermos gols dos dois lados neste confronto.

Palpite 1: Ambas marcam (SIM) – odd 1.92 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Juventude x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Previsão de placar movimentado

A linha de mais 2,5 gols também aparece muito viva para este duelo.

O Vasco teve três de seus últimos quatro jogos superando essa marca, sempre com placares movimentados e ofensivos. Do outro lado, o Juventude repete o padrão: seus quatro compromissos recentes terminaram com três ou mais gols.

Somado a isso, as duas equipes estão em situação delicada na tabela, o que torna o jogo ainda mais aberto.

O Vasco, animado pelo resultado positivo diante do Santos, tende a buscar protagonismo ofensivo, mas sua defesa costuma deixar espaços. Já o Juventude, empurrado pela torcida, deve responder no mesmo ritmo. Assim, a expectativa é de uma partida agitada, com chances claras de superar a linha dos 2,5 gols.

Palpite 2: Mais de 2,5 gols – odd 2.25 na KTO

Equilíbrio máximo

Para este duelo, o Vasco chega embalado pela vitória da última rodada, mas antes disso acumulava cinco jogos sem vencer. O Juventude, por sua vez, perdeu quatro das últimas seis partidas, mas conquistou seu último triunfo justamente como mandante. Esse histórico revela equilíbrio total para o duelo.

Com as duas equipes pressionadas e oscilando bastante, apostar em um resultado cravado pode ser arriscado. A alternativa mais segura pode ser a dupla chance: Juventude ou Vasco.

O empate também é possível, mas diante da necessidade de reação, ambos devem buscar os três pontos. O momento dos dois clubes indica que não há favorito definido, por isso, esse mercado aparece como o mais sólido.