Palpite Internacional x Fortaleza - Brasileirão Série A - 31/08/2025

Confira os palpites para Internacional x Fortaleza para o confronto em Porto Alegre, neste domingo (31), às 20h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Internacional x Fortaleza

Menos de 6.5 cartões no jogo, com odds de 1.75 na Betano

Menos de 10 escanteios, com odds de 2.00 na Betano

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.52 na Betano

Mesmo em um jogo duro, o Internacional deve vencer o Fortaleza por 1 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Em um jogo que promete ser bastante duro no Beira-Rio, Internacional e Fortaleza se enfrentam, às 18h30 deste domingo, pelo Brasileirão.

Pelo lado do Internacional, a necessidade de vitória é clara, principalmente se o time tem aspirações maiores no Brasileirão. Para o Fortaleza, o desafio é ainda maior, já que a equipe ocupa a zona do rebaixamento desde o início da competição e a situação começa a parecer irreversível.

Em 13º, o Internacional somou, até o momento, 24 pontos em 20 jogos disputados. Nas últimas cinco partidas, o Colorado venceu uma, perdeu três e empatou uma. Contra o Cruzeiro, no Mineirão, na última rodada, a equipe acabou derrotada por 2 a 1.

Em uma situação ainda mais difícil, o Fortaleza ocupa a 19º colocação do Brasileirão, com 15 pontos conquistados em 20 jogos disputados. Nos últimos cinco jogos, quatro derrotas e um empate. A equipe não vence desde julho, contra o RB Bragantino e, de lá pra cá, perdeu cinco vezes em sete jogos.

Internacional e Fortaleza já se enfrentaram em 27 oportunidades, com nove vitórias do Leão, seis empates e 12 triunfos do Colorado. No último encontro entre os dois, no Brasileirão deste ano, empate por 0 a 0.

Prováveis escalações de Internacional e Fortaleza

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard (Thiago Maia), Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley (Carbonero); Ricardo Mathias.

Fortaleza: Helton Leite, Tinga, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Allanzinho e Lucero.

Jogo de poucos gols no Beira-Rio

Internacional e Fortaleza prometem um confronto equilibrado, mas a tendência é de que o placar final seja enxuto.

O Colorado chega pressionado pela tabela, mas tem se mostrado eficiente defensivamente quando atua no Beira-Rio, segurando adversários fortes e construindo vitórias em cima da solidez atrás. O Fortaleza, por sua vez, costuma sentir dificuldades quando joga fora de casa, especialmente contra rivais diretos.

Além disso, os últimos jogos entre as duas equipes apresentaram baixa produção ofensiva, com muita disputa no meio-campo e raras chances claras.

Esse contexto, somado ao peso da partida, deve levar a um cenário mais truncado, com poucos gols no total e decisão em detalhes.

Palpite 1: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.78 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x Fortaleza nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Fortaleza deve ter dificuldades para marcar

Apesar da qualidade ofensiva em casa, o Fortaleza sofre para manter regularidade quando atua longe do Castelão. A equipe cearense, embora competitiva, muitas vezes se limita a contra-ataques e bolas paradas fora de casa, o que diminui sua produção ofensiva.

O Internacional, por outro lado, costuma crescer no Beira-Rio, apoiado pela torcida, e apresenta uma defesa organizada, que cede poucas chances claras aos adversários.

O Colorado já mostrou capacidade de neutralizar ataques fortes e não deve abrir tantos espaços para o Leão do Pici. Com isso, a tendência é de que apenas o Inter balance as redes, consolidando um domínio territorial e tático diante de seu torcedor e contando, principalmente, com o faro de gol de Ricardo Mathias.

Palpite 2: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.72 na Betano.

Inter aposta no fator casa para vencer

O Internacional entra em campo diante do Fortaleza apostando no peso do Beira-Rio para conquistar mais três pontos no Brasileirão. Apesar das eliminações recentes em competições de mata-mata, o time comandado por Roger Machado ainda se mantém sólido em casa e tem conseguido somar pontos importantes.

A força da torcida colorada, aliada ao retrospecto positivo no confronto direto, é um dos trunfos do Inter neste duelo. Além disso, o Fortaleza tem mostrado irregularidade fora de seus domínios neste Brasileirão, o que aumenta o favoritismo do Colorado.

O cenário aponta para um jogo equilibrado em alguns momentos, mas com maior controle do Internacional, que deve aproveitar melhor as oportunidades para conquistar a vitória.