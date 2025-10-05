Palpite Vasco x Vitória - Brasileirão Série A - 05/10/2025

Times duelam em São Januário em confronto direto, com o Cruzmaltino buscando reação no meio da tabela e o Leão tentando escapar do Z-4.

Melhores palpites de apostas para Vasco x Vitória

Vasco vence, com odds de 1.66 na KTO;

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.70 na KTO;

Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.98 na KTO.

Em jogo duro, o Vasco deve vencer o Vitória por 1 a 0.

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Nossa análise: momento das equipes

Vasco e Vitória se enfrentam em São Januário em um duelo que promete muita disputa direta na tabela. O Cruzmaltino tenta se firmar no meio da classificação do Brasileirão, enquanto o Rubro-Negro baiano chega pressionado pela luta contra o rebaixamento.

A partida coloca frente a frente duas equipes que precisam do resultado, mas por motivos diferentes: de um lado, a busca por estabilidade, e do outro, a urgência de escapar da zona da degola.

O Vasco vem de uma derrota dura fora de casa para o Palmeiras, por 3 a 0, que interrompeu uma sequência positiva de duas vitórias consecutivas.

Apesar do tropeço, o time ocupa a 12ª colocação com 30 pontos em 26 jogos e ainda mantém um certo fôlego na disputa.

O Vitória, por sua vez, chega motivado após vencer o Ceará no Barradão por 1 a 0. Mesmo assim, a situação na tabela segue complicada, já que o time é o 18º colocado, com 25 pontos, três a menos que o Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações de Vasco e Vitória

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Oliveira (Cuesta), Robert Renan, Puma Rodríguez, Hugo Moura, Tchê Tchê (Barros), Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (David).

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos (Camutanga) e Ramon, Baralhas, Ronald e Matheuzinho, Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Vasco pode se impor em São Januário

O Vasco chega para este confronto com o apoio da torcida e a confiança de quem tem feito bons jogos como mandante.

São Januário costuma ser um fator decisivo para o Cruzmaltino, que busca transformar a pressão da arquibancada em vantagem dentro de campo.

Diante do Vitória, rival direto na luta contra a parte de baixo da tabela, o time de Fernando Diniz tem a chance de se impor desde o apito inicial.

A presença de Vegetti, artilheiro e referência ofensiva, aumenta ainda mais a expectativa de gols a favor.

Além disso, o setor defensivo, que mostrou evolução nos últimos jogos, pode garantir a segurança necessária para que a equipe busque os três pontos e dê um passo importante rumo à recuperação no Brasileirão.

Palpite 1 para Vasco x Vitória: Vasco vence, com odds de 1.66 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Vitória nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de jogo com poucos gols

Mesmo com a pressão pela vitória, o duelo entre Vasco e Vitória não deve ser marcado por um grande número de gols.

O time carioca tem se mostrado sólido defensivamente quando atua em casa, mas ainda carece de regularidade ofensiva para transformar volume em goleadas.

Do outro lado, o Vitória tem sido limitado fora de Salvador, criando poucas chances claras e priorizando uma postura reativa para tentar surpreender em contra-ataques.

Essa combinação sugere um duelo mais truncado, onde os detalhes podem fazer a diferença. A força física no meio de campo e a marcação intensa de ambos devem limitar as oportunidades, tornando o mercado de poucos gols uma alternativa bastante viável.

Portanto, o cenário aponta para um placar controlado, sem grandes excessos de bolas na rede.

Palpite 2 para Vasco x Vitória: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.70 na KTO.

Escanteios limitados no confronto

Quando se observa o estilo de jogo de Vasco e Vitória, a tendência é de que a partida apresente um número mais baixo de escanteios.

O Cruzmaltino costuma trabalhar a bola pelo centro e apostar em infiltrações de seus atacantes, o que reduz a frequência de cruzamentos forçados.

O Vitória, por sua vez, deve recuar suas linhas e tentar explorar os contra-ataques, característica que normalmente gera menos tiros de canto.

Nos últimos jogos, as duas equipes vêm registrando médias modestas nesse mercado, o que reforça a probabilidade de números reduzidos neste duelo.

Além disso, a importância do resultado pode fazer com que o jogo se torne mais estudado e menos aberto, reforçando ainda mais a expectativa de que o número de escanteios fique abaixo da média geral do Brasileirão