Palpite Vasco x Fluminense - Brasileirão Série A - 20/10/2025

Times fazem confronto direto no Maracanã, com ambos visando uma vaga no G-6.

Melhores palpites para Vasco x Fluminense:

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.91 na Betano;

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na Betano;

Menos de 9.5 escanteios, com odds de 1.87 na Betano.

Em clássico pegado, o Vasco deve vencer o Fluminense por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Próximos na classificação, os rivais entram em campo nesta segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã, com a vitória sendo o único objetivo possível para consolidar a posição na parte de cima da tabela.

O Vasco vem de uma grande vitória fora de casa, por 2 a 0 sobre o Fortaleza, mesmo jogando com um a menos durante parte da partida.

A equipe vive uma de suas melhores fases no campeonato, com quatro vitórias nas últimas cinco rodadas, e já mira o G-6. Em 9º lugar, com 36 pontos, o time de São Januário mostra solidez defensiva e boa capacidade de reação desde a chegada de Fernando Diniz.

O Fluminense, por outro lado, ainda alterna bons e maus momentos, mas mantém desempenho competitivo. Em 7º, com 38 pontos, o Tricolor venceu três dos últimos cinco jogos e mostra evolução no sistema tático sob o novo comando de Luis Zubeldía.

A equipe aposta no toque de bola e na movimentação constante para tentar neutralizar o rival e buscar mais um triunfo fora de casa.

Prováveis escalações de Vasco x Fluminense

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Tchê Tchê, Barros, Coutinho, Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira;

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê, Hércules, Martinelli e Acosta, Canobbio, John Kennedy (Cano) e Keno (Soteldo).

Clássico com tendência de equilíbrio e gols dos dois lados

O clássico entre Vasco e Fluminense promete intensidade e momentos de alta pressão. As duas equipes vivem bom momento e possuem sistemas ofensivos que têm funcionado bem nas últimas rodadas.

O Vasco, embalado por vitórias recentes, tende a manter o ímpeto ofensivo mesmo diante de um adversário técnico como o Fluminense.

Já o Tricolor, que também atravessa fase positiva, costuma encontrar espaços mesmo quando pressionado. O histórico recente mostra jogos movimentados entre os rivais, e o estilo de jogo de ambos favorece a criação de chances.

Assim, o cenário mais provável é de gols para os dois lados, com intensidade até o apito final e poucas brechas para um resultado zerado.

Palpite 1 para Vasco x Fluminense: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.91 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Defesas ajustadas podem limitar o placar

Apesar do bom momento ofensivo, o equilíbrio defensivo tem sido um ponto de destaque tanto para Vasco quanto para Fluminense.

O time cruzmaltino vem demonstrando compactação e disciplina tática, principalmente quando atua como mandante.

Já o Fluminense, mesmo oscilando em resultados, tem se mostrado sólido no setor defensivo, com boa capacidade de controle de posse e redução de espaços.

O contexto de clássico também pesa: partidas entre rivais costumam ser mais estudadas, com cautela e menor volume de gols.

Assim, a expectativa é de um jogo tenso e disputado, em que as defesas levem vantagem sobre os ataques e mantenham o placar controlado até o fim.

Palpite 2 para Vasco x Fluminense: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na Betano.

Controle de posse e marcação devem reduzir os escanteios

Vasco e Fluminense são equipes que prezam pelo controle de bola e construção paciente das jogadas, evitando cruzamentos e bolas longas. Esse perfil de jogo tende a resultar em menos lances que terminem em escanteios.

O Vasco, mesmo ofensivo, costuma trabalhar mais por dentro, com passes curtos e infiltrações.

Já o Fluminense, conhecido pela posse qualificada, também evita transições diretas, reduzindo as situações de bola desviada para a linha de fundo.

Além disso, em clássicos equilibrados, os times tendem a alternar momentos de domínio, o que diminui a frequência de ataques contínuos.

Assim, o mercado de escanteios deve ter valor em um confronto técnico e mais cadenciado.