Palpite Vasco x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 27/09/2025

Lutando em lados opostos da tabela, equipes se enfrentam neste fim de semana.

Melhores apostas para Vasco x Cruzeiro

Vitória do Cruzeiro, com odds 2.50 na bet365

Mais 9,5 escanteios, com odds 1.83 na bet365

Mais 2,5 gols, com odds 2.25 na bet365

Previsão de placar: Vasco 1x2 Cruzeiro

Nossa análise: momento das equipes

Na última quarta-feira, o Vasco entrou em campo para enfrentar o Bahia em jogo adiado da 16ª rodada.

Atuando em São Januário, o Gigante da Colina saiu atrás no placar, mas reagiu e venceu por 3x1, chegando à 13ª posição, com 27 pontos, e se afastando um pouco mais da zona de rebaixamento.

Com o resultado, a equipe de Fernando Diniz chegou a quatro partidas de invencibilidade no Brasileirão.

Do outro lado, o Cruzeiro ocupa a vice-liderança, com 50 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo. Um tropeço diante dos cariocas pode complicar a Raposa na briga pelo topo.

Na rodada anterior, o time de Leonardo Jardim venceu o Bragantino por 2x1, de virada, ampliando para cinco jogos a sequência invicta. A última derrota foi por 2x1 para o Santos, na 19ª rodada.

Prováveis escalações para Vasco x Cruzeiro

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros, Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Vegetti.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Cruzeiro favorito contra o Vasco

O Cruzeiro visita o Vasco visando aproveitar o gás extra da diferença de apenas um ponto para o líder Flamengo. Esse cenário dá ainda mais motivação para o time seguir firme na parte de cima da tabela e buscar um resultado positivo.

Mesmo atuando como visitante, o Cruzeiro deve manter postura agressiva para conquistar os três pontos.

Já o Vasco vive pressão na luta contra o rebaixamento e recentemente sofreu uma derrota em casa para o Corinthians, que também não atravessa grande fase.

Com elenco mais qualificado e maior regularidade, o Cruzeiro aparece como favorito e, se souber explorar as falhas defensivas do adversário, tem boas chances de voltar para Belo Horizonte com uma vitória importante.

Palpite 1 para Vasco x Cruzeiro: Vitória do Cruzeiro, com odds 2.50 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Chuva de escanteios

A Cruzeiro tem sido presença constante em jogos com muitos cantos: nas últimas cinco partidas, apenas uma não ultrapassou a linha de 9,5.

Nesse período, cobrou 28 e ainda cedeu 32 escanteios, mostrando que, além de atacar, também permite bastante ação nas laterais.

O Vasco apresenta números mais modestos, com 21 escanteios a favor e 28 contra no mesmo recorte, mas três desses jogos também superaram a marca sugerida.

Com o Cruzeiro empurrando o jogo para os lados e o Vasco precisando reagir em casa, a tendência é de uma partida movimentada, aumentando as chances de mais de 9,5 escanteios.

Palpite 2 para Vasco x Cruzeiro: Mais 9,5 escanteios, com odds 1.83 na bet365

Gols à vista

O Cabuloso vem de sete partidas em que, em quatro delas, o total de gols superou a linha de 2,5, incluindo as duas vitórias mais recentes, ambas vencidas por 2x1.

Já o Vasco também mostra tendência ofensiva: no mesmo período, registrou quatro jogos com três ou mais gols, marcando em todos eles.

Com as duas equipes buscando pontos importantes, o panorama é de um confronto aberto, com chances para os dois lados.

A busca pelos três pontos deve deixar a partida mais aberta, elevando as chances da rede ser balançada repetidas vezes.

Assim, a aposta em mais de 2,5 gols surge como opção interessante para quem acredita em um duelo cheio de emoções no Rio de Janeiro.