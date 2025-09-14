Palpite Vasco x Ceará - Brasileirão Série A - 14/09/2025

Confira os palpites para Vasco x Ceará para o confronto no Rio de Janeiro, neste domingo (14), às 20h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Vasco x Ceará

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Vasco vence, com odds de 1.95 na Betano

Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.40 na Betano

Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.85 na Betano

Embalado após vitória na Copa do Brasil, o Vasco deve vencer o Ceará.

Nossa análise: momento das equipes

Empolgado com a classificação na Copa do Brasil, o Gigante da Colina vem embalado para o jogo, enquanto o Vozão trabalha para surpreender e voltar para a parte superior da tabela.

Em 15º, o Vasco tem o mesmo número de pontos do Vitória, primeiro time da zona do rebaixamento. Com 22 pontos em 21 jogos, o Gigante da Colina acredita que a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, nos pênaltis, contra o Botafogo, pode fazer a diferença na moral do time.

No Brasileirão, porém, a oscilação é clara, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos.

O Ceará, por sua vez, tem 26 pontos no Brasileirão após 21 jogos disputados. Foram sete vitórias conquistadas em um início avassalador de Brasileirão, mas que não se repetiu no restante da competição.

Nos últimos cinco jogos, incluindo a derrota para o Juventude, em casa, o Vozão derrapou. Foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Ao todo, Vasco e Ceará já se enfrentaram em 26 oportunidades, com 14 vitórias do Cruz-Maltino, oito empates e quatro vitórias do Vozão. No último encontro entre os dois, já no Brasileirão de 2025, vitória do Ceará por 2 a 1 na Arena Castelão.

Prováveis escalações de Vasco e Ceará:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Robert Renan), Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Hugo Moura), Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Marcos Victor e Nicolas; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul.

Vasco deve confirmar favoritismo em casa

Jogando em São Januário, o Vasco costuma se impor diante de sua torcida e isso pesa bastante no Brasileirão. Apesar das oscilações, o time carioca tem mostrado consistência como mandante e encontra no apoio das arquibancadas um combustível extra.

O Ceará, por sua vez, tem encontrado dificuldades longe de Fortaleza, com poucos triunfos como visitante. O histórico recente também indica vantagem para o Vasco, que costuma se sobressair em confrontos diretos em casa.

A necessidade de somar pontos para subir na tabela deve deixar o Cruzmaltino ainda mais focado, principalmente diante de um adversário direto na classificação. Se conseguir neutralizar os contra-ataques do Vozão, o Vasco tem boas chances de sair vencedor neste duelo.

Palpite 1 para Vasco x Ceará: Vasco vence, com odds de 1.95 na Betano

Veja odds para resultado da partida

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Duelo deve ter placar enxuto

Apesar de trazer dois ataques com nomes interessantes, a tendência é de que Vasco e Ceará façam um jogo mais amarrado no Rio de Janeiro.

O Cruzmaltino não tem média alta de gols marcados, mas também não costuma sofrer muitos em São Januário. O Ceará, por sua vez, sente dificuldades ofensivas fora de casa e raramente participa de jogos com placares elásticos longe de sua torcida.

Esse equilíbrio defensivo pode pesar bastante no andamento da partida. Mesmo com a necessidade de pontuar, é improvável que as duas equipes adotem posturas muito abertas.

Dessa forma, a expectativa é de que as chances apareçam em menor volume e o placar final não ultrapasse os dois gols.

Palpite 2 para Vasco x Ceará: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.40 na Betano

Escanteios podem ficar abaixo da média

O estilo de jogo de Vasco e Ceará indica que os escanteios podem aparecer em menor número neste confronto. O time da casa costuma trabalhar bastante pelo meio e priorizar infiltrações rápidas, o que naturalmente reduz o volume de jogadas laterais que resultam em cantos.

O Ceará, quando atua fora, geralmente adota postura mais cautelosa, priorizando bolas longas e contra-ataques, sem tanta construção que leve a cruzamentos constantes.

Nos últimos jogos do Vasco em São Januário, a média de escanteios tem sido relativamente baixa, refletindo exatamente esse padrão.

Diante de um adversário que deve se fechar e tentar segurar o ímpeto inicial, a expectativa é de que o número de cantos não seja elevado.