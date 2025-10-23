Palpite Universidad de Chile x Lanús - Sul-Americana - 23/10/2025

Equipes se enfrentam em Santiago pelo jogo de ida da competição continental.

Melhores palpites para Universidad de Chile x Lanús:

Empate, com odds de 3.10 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na bet365;

Menos de 9 escanteios, com odds de 2.25 na bet365.

Em jogo equilibrado, Universidad de Chile e Lanús devem empatar em 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Universidad de Chile e Lanús chegam empolgados para este confronto. Os chilenos acumulam uma invencibilidade de cinco partidas, sendo três vitórias e dois empates. Já os argentinos estão ainda melhor, sem perder há oito jogos, com seis vitórias e dois empates.

O Lanús é um dos favoritos ao título desta edição da Copa Sul-Americana e chegou à semifinal após eliminar o Fluminense.

O time argentino está na segunda colocação do Grupo B do Campeonato Argentino, com oito vitórias em 13 jogos.

A Universidad de Chile jogará como mandante neste duelo, no Estádio Nacional, na capital Santiago, e quer fazer um bom resultado para chegar ao jogo de volta com a vantagem.

A La U, como é conhecida, eliminou o Alianza Lima (PER) nas quartas de final.

Universidad de Chile e Lanús já foram campeões da Copa Sul-Americana, em 2011 e 2013, respectivamente, e querem o bicampeonato.

Os times já se enfrentaram pelas oitavas de final do torneio, em 2013. Naquela ocasião, a La U também fez o primeiro jogo em casa e venceu, por 1 a 0. No entanto, na partida de volta, os argentinos golearam por 4 a 0 e pavimentaram o caminho para o título.

Prováveis escalações de Universidad de Chile x Lanús

Universidad de Chile: Castellón, Hormazábal, Calderón e Zaldivia, Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Aránguiz e Sepúlveda, Altamirano e Lucas Assadi, Nicolás Guerra (Lucas Di Yorio);

Lanús: Losada, Pérez, Muñoz, Canale e Marcich, Medina, Cardozo, Aquino, Marcelino Moreno e Salvio, Castillo.

Equilíbrio pode resultar em empate

Os semifinalistas têm nível técnico parecido, com ligeira vantagem para o Lanús. No entanto, por se tratar de um jogo no Chile, é de se esperar que a La U tome a iniciativa e tenha controle da posse de bola.

Em meio a esse equilíbrio, o empate parece o resultado mais provável.

No jogo de volta das quartas de final, contra o Fluminense, o Lanús conseguiu um empate no Maracanã. O time argentino mostrou calma jogando fora de casa e faz ótima campanha nesta Sul-Americana, com apenas uma derrota em dez jogos.

A Universidad de Chile precisa controlar os ânimos para este duelo. Foram duas expulsões nos últimos três jogos. O time vai precisar de paciência em um confronto muito equilibrado e tenso.

Palpite 1 para Universidad de Chile x Lanús: Empate, com odds de 3.10 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Universidad de Chile x Lanús nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Estatísticas tentadoras

Apostar em gols de ambos os times neste duelo parece uma boa opção, tendo em vista o grande equilíbrio de forças e os últimos jogos das equipes.

A Universidad de Chile fez gols em quatro dos seus últimos cinco jogos, enquanto o Lanús marcou em sete das suas últimas oito partidas.

A La U já marcou nove gols em cinco partidas nesta Copa Sul-Americana, enquanto o Lanús fez outros 12 gols em 10 jogos.

Os donos da casa deste confronto têm média de 13 chutes ao gol por partida. Já os visitantes são ainda mais ofensivos, com média de 14,3 finalizações.

Se os times fizerem algo parecido com os últimos jogos, temos tudo para ver um duelo com muita emoção e boas chances de gol.

Palpite 2 para Universidad de Chile x Lanús: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na bet365.

Tendência de poucos escanteios

La U e Lanús têm média de poucos escanteios a seu favor nesta Copa Sul-Americana (3,8 e 3,7, respectivamente), o que indica uma boa oportunidade para os apostadores.

Na vitória de 2 a 1 sobre o Alianza Lima, em um jogo para lá de movimentado, a Universidad de Chile somou apenas três escanteios, enquanto os visitantes tiveram quatro cantos.

O Lanús teve apenas um escanteio a seu favor no empate de 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã, e, novamente, somente um canto na vitória sobre o Godoy Cruz, na última sexta-feira, pelo Campeonato Argentino.

Se a tendência se confirmar, os times devem explorar jogadas mais trabalhadas e menos bolas aéreas originadas por escanteios.