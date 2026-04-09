Palpite Turquia x Espanha - Eliminatórias da Copa do Mundo - 07/09/2025

Nosso especialista em apostas espera muitos gols nesta partida, mas os campeões europeus ainda devem garantir três pontos importantes.

Dicas de apostas para Turquia x Espanha:

Ambas as equipes marcam, com odds de 1.75 na bet365

Mais de 2,5 gols, com odds de 1.62 na bet365 ;

Resultado no intervalo: Espanha, com odds de 7.00 na bet365

Espera-se que a Espanha vença por 3-2 contra a Turquia.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Este pode ser o jogo decisivo no Grupo C das eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. Espera-se que Espanha e Turquia lutem intensamente pelo primeiro lugar, já que ambas começaram suas campanhas com vitórias fora de casa.

A Espanha de Luis de la Fuente é a favorita para vencer o torneio do próximo verão, então não foi surpresa vê-los dominar a Bulgária por 3-0. La Roja está atualmente invicta em competições oficiais desde março de 2023, com exceção de uma derrota nos pênaltis para Portugal na final da Liga das Nações deste ano.

Enquanto isso, a Turquia rapidamente conquistou uma liderança de 3-0 em Tbilisi na quinta-feira, com o atacante Kerem Akturkoglu marcando duas vezes. Dito isso, os georgianos marcaram duas vezes nos últimos 30 minutos nas quartas de final do Euro 2024, mas o time de Vincenzo Montella manteve a liderança e venceu.

Além disso, eles marcaram três gols em cada um dos seus últimos três jogos competitivos.

Escalações esperadas para Turquia x Espanha

Turquia: Çakır, Muldur, Demiral, Bardakcı, Elmalı, Kökçü, Çalhanoğlu, Akgün, Güler, Yıldız, Aktürkoğlu;

Espanha: Simón, Cucurella, Huijsen, Le Normand, Porro, Pedri, Zubimendi, Merino, Williams, Oyarzabal, Yamal.

Gols devem rolar em Konya

A Espanha não foi realmente testada em Sofia, mas sua defesa mostrou vulnerabilidade contra adversários mais fortes. Ambas as equipes marcaram em todos os quatro jogos eliminatórios na Euro.

Enquanto isso, houve pelo menos dois gols em cada extremidade em todos os seus últimos cinco jogos da Liga das Nações 2024/25.

Assumindo que a Turquia mostre alguma ambição neste jogo, este pode ser outro confronto emocionante. Os anfitriões saberão que provavelmente precisarão vencer no jogo de volta se este terminar empatado, então Montella não deve se contentar apenas com um ponto.

Com Arda Güler em seu time, eles têm um verdadeiro diferencial. O jovem de 20 anos agora é titular regular no Real Madrid. Ele tem a habilidade de fazer um passe ou criar um momento mágico que pode incendiar esta eliminatória.

Palpite 1: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.75 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Turquia x Espanha nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Espanha dá um grande passo rumo à Copa do Mundo

Enquanto a Turquia poderá contar com seus torcedores para lhes dar confiança, isso não deve impedir os visitantes de entrar em seu ritmo.

Lamine Yamal certamente será fundamental, e o jovem esteve envolvido em todos os três gols no primeiro dia de jogo. Ele deu a assistência de um escanteio para Mikel Merino cabecear, mas a Espanha também teve sucesso jogando pelo meio.

Martín Zubimendi foi preferido a Rodri no meio-campo e deu o passe crucial para Mikel Oyarzabal que levou ao primeiro gol.

Esse foi o oitavo jogo consecutivo em que a Espanha conseguiu marcar pelo menos duas vezes. Eles tiveram uma média de 2,4 gols marcados por jogo no tempo regulamentar durante a Liga das Nações na última temporada.

Eles devem ter poder de fogo suficiente para a Turquia ao longo de 90 minutos.

Palpite 2: Mais de 2,5 gols, com odds de 1.62 na bet365.

La Roja vai começar rápido

O time de De la Fuente parece ser capaz de jogar em diferentes ritmos, e eles frequentemente começam os jogos rapidamente. Bastaram apenas cinco minutos para Oyarzabal marcar na Bulgária, e eles estiveram à frente no intervalo em cada um dos seus últimos quatro jogos internacionais.

A Espanha também marcou nos primeiros 10 minutos em três dos seus últimos cinco jogos. Eles vão tentar fazer isso novamente na noite de domingo para silenciar uma potencialmente barulhenta torcida local.

Embora tenham começado forte no jogo de abertura do grupo, a Turquia sofreu um gol após apenas 59 segundos contra os Estados Unidos em um amistoso em junho. Eles mantiveram apenas um jogo sem sofrer gols nos últimos seis jogos, então Yamal e Nico Williams vão confiar em marcar.

Com uma probabilidade implícita de apenas 46,5%, pode haver valor em apostar que a Espanha estará à frente no intervalo em Konya.