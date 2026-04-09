Palpite Toulouse x PSG - Campeonato Francês - 30/08/2025

Nosso especialista em apostas prevê que os campeões vencerão por pouco os anfitriões em um duelo acirrado, resultando na primeira derrota do Toulouse nesta campanha.

Dicas de apostas para Toulouse x PSG:

Ambos marcam - Não, com odds de 1.91 na Betano

Primeiro tempo 1x2 - Empate, com odds de 2.47 na Betano

Artilheiro a qualquer momento - Fabián Ruiz, com odds de 5.70 na Betano

Esperamos uma vitória de 1-0 para o PSG.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Após uma pré-temporada sem vitórias, o Toulouse parece ter começado forte na Ligue 1. Os Violets estão, de fato, acima do PSG na classificação após a segunda rodada. No entanto, seu verdadeiro teste será neste sábado, quando receberão os campeões no Stadium de Toulouse.

Na temporada passada, os anfitriões tiveram um desempenho decepcionante, terminando em 10º lugar, vencendo apenas 11 partidas na liga durante toda a temporada. No entanto, parece que os homens de Carles Martínez Novell estão começando a encontrar sua forma. Eles almejam retornar à Europa, um nível que alcançaram algumas temporadas atrás.

Enquanto isso, o PSG estará ansioso para ter outra campanha dominante na Ligue 1, assim como a anterior, quando conquistou o título com uma vantagem massiva de 19 pontos. Eles já garantiram a Supercopa da UEFA, superando um desafio difícil contra o Tottenham.

As tropas de Luis Enrique têm sido clínicas na liga até agora, registrando duas vitórias por 1-0. Eles estão atualmente em terceiro lugar, apenas uma posição atrás dos anfitriões de sábado.

Escalações esperadas para Toulouse x PSG

Escalação esperada do Toulouse: Restes; Canvot, Cresswell, McKenzie; Sidibé, Cásseres Jr., Sauer, Methalie; Dønnum, Gboho, Edjouma;

Escalação esperada do PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Barcola.

Bloqueando os adversários

O PSG demonstrou resiliência defensiva, algo que Enrique vem construindo há algum tempo. Na última temporada, eles sofreram apenas 19 gols em 17 partidas fora de casa. Embora isso seja uma média de mais de um gol por jogo, mostra que marcar contra o PSG não é fácil.

Enquanto isso, o Toulouse não conseguiu balançar as redes em ambos os encontros da liga na temporada passada com os visitantes. O PSG os impediu de marcar em três dos últimos quatro confrontos diretos.

Considerando que os campeões já registraram dois jogos sem sofrer gols nesta temporada, é provável que mantenham os anfitriões sob controle neste fim de semana.

Palpite 1: Ambos marcam - Não, com odds de 1.91 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Toulouse x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Defesas difíceis de quebrar

Historicamente, este confronto tem sido acirrado. O ponto positivo para os visitantes é que eles não foram para o intervalo em desvantagem contra o Toulouse em cada um dos últimos 22 encontros na Ligue 1. Nove dos últimos 14 confrontos diretos terminaram empatados no intervalo, o que equivale a 64%.

Esse padrão também é influenciado pela vulnerabilidade do Toulouse em casa, já que eles não venceram em oito dos últimos 10 jogos da liga. Na temporada passada, eles só conseguiram liderar no intervalo em dois dos 17 jogos em casa.

Oito dessas partidas terminaram empatadas após 45 minutos, o que sugere que os visitantes podem ter dificuldade em romper a defesa dos anfitriões no primeiro tempo.

A última vez que essas equipes se encontraram neste estádio, o PSG precisou de um gol no segundo tempo para garantir a vitória.

Palpite 2: Primeiro tempo 1x2 - Empate, com odds de 2.47 na Betano.

Uma fonte improvável de gols

Com a riqueza de talentos ofensivos do PSG, escolher qualquer atacante para marcar parece a escolha óbvia. No entanto, há uma opção externa que pode fazer a diferença, assim como fez no último fim de semana.

Fabián Ruiz marcou o gol da vitória em casa contra o Angers, o que se mostrou crucial após um pênalti perdido por Ousmane Dembélé no início do jogo. Ruiz não é conhecido por seus retornos ofensivos, já que marcou apenas oito gols em 61 partidas na última temporada.

O meio-campista espanhol marcou na semana passada e no último encontro entre os clubes. Foi seu gol que separou as equipes no confronto correspondente, razão pela qual vale a pena apostar que Ruiz fará a diferença novamente.