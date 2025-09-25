Palpite São Paulo x LDU - Copa Libertadores - 25/09/2025

Confira nossos palpites para São Paulo x LDU para o confronto no Morumbi, nesta quinta-feira (25), às 19h, pela Libertadores.
Melhores palpites de apostas para São Paulo x LDU
Confira as melhores dicas de apostas e análises para São Paulo x LDU
- São Paulo vence, com odds de 1.40 na KTO
- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.14 na KTO
- Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.68 na KTO
Precisando reverter a vantagem da LDU, o São Paulo vencerá por 2 a 0.
- Veja como se cadastrar usando o cupom KTO.
- Veja o ranking de sites de apostas com bônus disponíveis no Brasil.
- Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.
Nossa análise: momento das equipes
De olho na vaga nas semifinais da Libertadores, São Paulo e LDU voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (25), às 19h, no Morumbi.
Depois do 2 a 0 sofrido no jogo de ida, o Tricolor precisa de uma atuação impecável para reverter a desvantagem. A equipe equatoriana, por sua vez, chega embalada e confiante para administrar o placar fora de casa.
O São Paulo aposta no apoio da torcida para transformar o Morumbi em um caldeirão. Sob o comando de Hernán Crespo, o time tem mostrado força como mandante no Brasileirão, e agora precisa repetir essa postura em um cenário de extrema pressão.
O desafio é equilibrar intensidade ofensiva e segurança defensiva para não correr riscos de sofrer gols, que complicariam ainda mais a missão.
No fim de semana, o Tricolor disputou um clássico contra o Santos e perdeu por 1 a 0.
Já a LDU vem com a vantagem e um plano de jogo claro: segurar o ímpeto inicial do adversário e explorar os contra-ataques.
Com elenco experiente e acostumado a competições continentais, os equatorianos devem apostar em linhas compactas e na eficiência nas transições rápidas para ampliar a vantagem ou ao menos garantir a classificação no Brasil.
Pelo Campeonato Equatoriano, a Liga recebeu a Universidad Católica e perdeu por 4 a 2.
Este será o oitavo jogo entre LDU e São Paulo na história do futebol. O Tricolor venceu três jogos, contra quatro vitórias da LDU. No último encontro entre as equipes no Morumbi, pela Copa Sul-Americana de 2023, o São Paulo venceu por 1 a 0, mas acabou eliminado nos pênaltis.
Prováveis escalações de LDU e São Paulo
São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho, Patryck, Luciano e Dinenno. Técnico: Hernán Crespo.
LDU Quito: Gonzalo Valle, Ricardo Adé, Kevin Minda, Leonel Quiñónez, José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes.
São Paulo aposta na força do Morumbi
O São Paulo entra em campo precisando de uma grande atuação para reverter a desvantagem de 2 a 0 sofrida no primeiro jogo contra a LDU.
A expectativa é de um Morumbi lotado, empurrando o Tricolor em busca da virada histórica. Jogando em casa, o São Paulo tem mostrado força, principalmente em jogos decisivos, e deve pressionar desde o início para abrir o placar cedo.
A intensidade ofensiva, aliada ao talento de jogadores como Luciano, pode ser determinante.
A LDU, por sua vez, deve adotar uma postura mais cautelosa, explorando os contra-ataques, mas terá dificuldades para segurar a pressão constante dos mandantes. Pelo momento, pela necessidade e pelo fator casa, o favoritismo é claramente do Tricolor.
- Palpite 1 para São Paulo x LDU: São Paulo vence, com odds de 1.40 na KTO
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x LDU nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Gols no cardápio de uma noite decisiva
O cenário do confronto indica fortemente um jogo com gols. O São Paulo precisa marcar, no mínimo, duas vezes para empatar o agregado, e essa postura ofensiva deve abrir espaços na defesa.
Ao mesmo tempo, a LDU é um time experiente e sabe aproveitar contra-ataques, o que aumenta ainda mais a possibilidade de um placar movimentado.
Com a intensidade que o Tricolor deve impor e a eficiência ofensiva dos equatorianos, o confronto tende a ser aberto e cheio de oportunidades claras.
Em jogos de mata-mata, esse tipo de contexto costuma elevar o número de gols, principalmente quando a equipe mandante joga com apoio da torcida e vai para o tudo ou nada. O São Paulo deve marcar, mas a LDU também pode deixar sua marca.
- Palpite 2 para São Paulo x LDU: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.14 na KTO
Escanteios em alta no Morumbi
A necessidade do São Paulo em reverter o placar deve transformar a equipe em um verdadeiro rolo compressor durante boa parte dos 90 minutos.
Jogando pelas laterais, com alas ofensivos e jogadores de velocidade, o Tricolor deve forçar a defesa da LDU a se fechar, cedendo muitos escanteios.
O time equatoriano, mesmo mais retraído, também pode contribuir para esse mercado em contra-ataques ou jogadas de bola parada.
Em jogos eliminatórios desse tipo, com tanta pressão e bolas alçadas à área, é comum que as cobranças de canto apareçam em grande número.
No primeiro duelo, o número de escanteios já foi acima da média, e a tendência é que o confronto de volta siga a mesma linha, principalmente com o São Paulo buscando o ataque de maneira incessante.
- Palpite 3 para São Paulo x LDU: Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.68 na KTO