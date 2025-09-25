Palpite São Paulo x LDU - Copa Libertadores - 25/09/2025

Confira nossos palpites para São Paulo x LDU para o confronto no Morumbi, nesta quinta-feira (25), às 19h, pela Libertadores.

Melhores palpites de apostas para São Paulo x LDU

Confira as melhores dicas de apostas e análises para São Paulo x LDU

São Paulo vence, com odds de 1.40 na KTO

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.14 na KTO

Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.68 na KTO

Precisando reverter a vantagem da LDU, o São Paulo vencerá por 2 a 0.

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Nossa análise: momento das equipes

De olho na vaga nas semifinais da Libertadores, São Paulo e LDU voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (25), às 19h, no Morumbi.

Depois do 2 a 0 sofrido no jogo de ida, o Tricolor precisa de uma atuação impecável para reverter a desvantagem. A equipe equatoriana, por sua vez, chega embalada e confiante para administrar o placar fora de casa.

O São Paulo aposta no apoio da torcida para transformar o Morumbi em um caldeirão. Sob o comando de Hernán Crespo, o time tem mostrado força como mandante no Brasileirão, e agora precisa repetir essa postura em um cenário de extrema pressão.

O desafio é equilibrar intensidade ofensiva e segurança defensiva para não correr riscos de sofrer gols, que complicariam ainda mais a missão.

No fim de semana, o Tricolor disputou um clássico contra o Santos e perdeu por 1 a 0.

Já a LDU vem com a vantagem e um plano de jogo claro: segurar o ímpeto inicial do adversário e explorar os contra-ataques.

Com elenco experiente e acostumado a competições continentais, os equatorianos devem apostar em linhas compactas e na eficiência nas transições rápidas para ampliar a vantagem ou ao menos garantir a classificação no Brasil.

Pelo Campeonato Equatoriano, a Liga recebeu a Universidad Católica e perdeu por 4 a 2.

Este será o oitavo jogo entre LDU e São Paulo na história do futebol. O Tricolor venceu três jogos, contra quatro vitórias da LDU. No último encontro entre as equipes no Morumbi, pela Copa Sul-Americana de 2023, o São Paulo venceu por 1 a 0, mas acabou eliminado nos pênaltis.

Prováveis escalações de LDU e São Paulo

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho, Patryck, Luciano e Dinenno. Técnico: Hernán Crespo.

LDU Quito: Gonzalo Valle, Ricardo Adé, Kevin Minda, Leonel Quiñónez, José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes.

São Paulo aposta na força do Morumbi

O São Paulo entra em campo precisando de uma grande atuação para reverter a desvantagem de 2 a 0 sofrida no primeiro jogo contra a LDU.

A expectativa é de um Morumbi lotado, empurrando o Tricolor em busca da virada histórica. Jogando em casa, o São Paulo tem mostrado força, principalmente em jogos decisivos, e deve pressionar desde o início para abrir o placar cedo.

A intensidade ofensiva, aliada ao talento de jogadores como Luciano, pode ser determinante.

A LDU, por sua vez, deve adotar uma postura mais cautelosa, explorando os contra-ataques, mas terá dificuldades para segurar a pressão constante dos mandantes. Pelo momento, pela necessidade e pelo fator casa, o favoritismo é claramente do Tricolor.

Palpite 1 para São Paulo x LDU: São Paulo vence, com odds de 1.40 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x LDU nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols no cardápio de uma noite decisiva

O cenário do confronto indica fortemente um jogo com gols. O São Paulo precisa marcar, no mínimo, duas vezes para empatar o agregado, e essa postura ofensiva deve abrir espaços na defesa.

Ao mesmo tempo, a LDU é um time experiente e sabe aproveitar contra-ataques, o que aumenta ainda mais a possibilidade de um placar movimentado.

Com a intensidade que o Tricolor deve impor e a eficiência ofensiva dos equatorianos, o confronto tende a ser aberto e cheio de oportunidades claras.

Em jogos de mata-mata, esse tipo de contexto costuma elevar o número de gols, principalmente quando a equipe mandante joga com apoio da torcida e vai para o tudo ou nada. O São Paulo deve marcar, mas a LDU também pode deixar sua marca.

Palpite 2 para São Paulo x LDU: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.14 na KTO

Escanteios em alta no Morumbi

A necessidade do São Paulo em reverter o placar deve transformar a equipe em um verdadeiro rolo compressor durante boa parte dos 90 minutos.

Jogando pelas laterais, com alas ofensivos e jogadores de velocidade, o Tricolor deve forçar a defesa da LDU a se fechar, cedendo muitos escanteios.

O time equatoriano, mesmo mais retraído, também pode contribuir para esse mercado em contra-ataques ou jogadas de bola parada.

Em jogos eliminatórios desse tipo, com tanta pressão e bolas alçadas à área, é comum que as cobranças de canto apareçam em grande número.

No primeiro duelo, o número de escanteios já foi acima da média, e a tendência é que o confronto de volta siga a mesma linha, principalmente com o São Paulo buscando o ataque de maneira incessante.