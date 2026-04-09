Palpite São Paulo x Atlético-MG - Brasileirão Série A - 24/08/2025

Confira os palpites São Paulo x Atlético-MG para o confronto em São Paulo, neste domingo (24), às 20h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para São Paulo x Atlético-MG

Confira as melhores dicas de apostas e análises para São Paulo x Atlético-MG

São Paulo vence, com odds de 1.83 na bet365

Mais de 1.5 gols, com odds de 2.20 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365

Em partida equilibrada, o São Paulo deve vencer o Atlético-MG por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Classificados nas competições continentais, São Paulo e Atlético-MG focam suas forças na rodada do Brasileirão, que será disputada na noite deste domingo, às 20h30, no Morumbi.

Em boa fase, o Tricolor arrancou no Campeonato Brasileiro desde a chegada de Hernán Crespo e, nos últimos jogos, tem quatro vitórias e um empate. Em 20 jogos, o São Paulo conquistou 29 pontos e sonha com uma entrada no G-4.

No último jogo do Brasileirão, a equipe usou os reservas e empatou com o Sport por 2 a 2 em Pernambuco.

O Galo, por sua vez, tem o desempenho mediano na competição nacional, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. As outras partidas terminaram com três derrotas e um empate. Ao todo, o Atlético tem 24 pontos conquistados em 18 jogos. Na última partida, recebeu o Grêmio na Arena MRV e perdeu por 3 a 1.

São Paulo e Atlético-MG já disputaram 92 jogos ao longo da história, com 34 vitórias do Galo, 30 empates e 28 triunfos do Tricolor. No último encontro, no Brasileirão deste ano, empate por 0 a 0 na Arena MRV.

Prováveis escalações de São Paulo e Atlético-MG

São Paulo: Rafael; Cédric, Ferraresi, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Marcos Antônio e Alisson; Luciano e André Silva.

Atlético-MG: Everson; Natanael (Gabriel Menino), Ivan Román, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino), Gustavo Scarpa e Reinier (Rony); Cuello e Hulk.

São Paulo deve somar pontos no Morumbi

Jogando em casa, o São Paulo entra como favorito diante do Atlético-MG e deve, ao menos, somar pontos. O Tricolor tem mostrado consistência no Morumbi, mesmo contra rivais de peso, e aposta na força do seu ataque para manter a boa fase no Brasileirão.

O Atlético, por sua vez, chega pressionado por resultados irregulares e pela necessidade de se manter vivo na parte de cima da tabela. A expectativa é de um confronto equilibrado, mas com leve vantagem para os donos da casa, que contam com o apoio da torcida para buscar o triunfo.

Se vencer o rival, o São Paulo quebrará uma importante escrita, já que não supera o Galo desde 2020 e tem apenas três vitórias nos últimos 20 confrontos diretos.

Palpite 1: São Paulo vence, com odds de 1.83 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols devem aparecer no Morumbi

Apesar do equilíbrio entre as equipes, a tendência é que o confronto registre pelo menos dois gols. O São Paulo tem se mostrado ofensivo sob comando de seu ataque veloz, enquanto o Atlético conta com nomes capazes de decidir em jogadas individuais.

Mesmo que a partida seja truncada em alguns momentos, a qualidade técnica dos elencos deve garantir movimentação no placar. Além disso, os dois clubes vivem fases que exigem protagonismo: o Tricolor para se consolidar no G-4 e o Galo para reagir no campeonato.

O cenário aponta para um jogo animado, com chances criadas dos dois lados e possibilidade de gols para os dois times é grande.

Palpite 2: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 2.20 na bet365

Times têm força ofensiva para marcar

A qualidade técnica de São Paulo e Atlético-MG torna o mercado “ambas marcam” bastante atraente. Jogadores como Luciano e André Silva, pelo lado tricolor, e Rony e Hulk, pelo Galo, têm capacidade de decidir partidas em uma jogada.

Embora as defesas tenham qualidade, o estilo ofensivo das equipes abre espaço para que os dois lados criem boas oportunidades.

Em confrontos diretos recentes, não foram raros os jogos com gols para ambos, cenário que reforça essa expectativa. Nos últimos seis encontros, em três as duas equipes marcaram. Assim, a aposta ganha ainda mais força, já que nenhum dos times deve abrir mão de buscar o ataque.