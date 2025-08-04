Palpite Santos x Juventude - Brasileirão Série A - 04/08/2025

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, Santos e Juventude buscam reação e tentam escapar da zona da degola.

O mando de campo para esta partida foi transferido para a capital paulista.

Confira alguns palpites e análises para Santos x Juventude.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Santos 1.40 Juventude – Total Escanteios Mais 3,5 2.10 Ambas Marcam SIM 2.10

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 01/08, às 01h00

Como chegam as equipes

Em crise, o Santos segue sem vencer no Campeonato Brasileiro, única competição que disputa atualmente.

Na última rodada, empatou com o Sport na Ilha do Retiro. Diante das circunstâncias, o resultado foi considerado o melhor dos cenários, já que o time pernambucano abriu 2x0 no placar, mas o Alvinegro Praiano conseguiu reagir, diminuir a desvantagem e arrancar o empate nos minutos finais.

Antes desse confronto, o Santos já vinha de mais duas derrotas: a primeira por 3x0 para o Mirassol, e a segunda, em casa, por 2x1 contra o Internacional. Com esses resultados, o clube ocupa a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento com 15 pontos.

Também em situação delicada na luta contra o rebaixamento, o Juventude aparece na vice-lanterna, com 11 pontos, e assim como o Santos, não vence há três rodadas.

Em seu último compromisso, foi derrotado por 3x0 pelo Bahia, na Arena Fonte Nova. Antes disso, sofreu outros dois reveses: um por 4x0 diante do Cruzeiro, e outro por 1x0 contra o São Paulo.

Para a vitória do Santos

Mesmo vivendo um momento complicado e sem demonstrar grande poder de reação, com apenas três vitórias nas últimas dez rodadas, o Santos ainda é considerado favorito neste confronto.

No duelo marcado pela luta para se afastar da zona de rebaixamento, Santos e Juventude entram em campo pressionados pela necessidade de pontuar e buscar fôlego na competição.

O Juventude, em situação ainda mais crítica, soma quatro pontos a menos que o Alvinegro e ainda não venceu como visitante. Foram sete jogos fora de casa e sete derrotas.

O Santos, por sua vez, atuará como mandante, desta vez no Morumbis, e contará com o apoio massivo da torcida santista. Impulsionado pela presença da torcida e pela urgência de voltar a vencer, a expectativa é de que o time conquiste os três pontos nesta rodada.

Palpite 1 - Vitória do Santos, com odd 1.40 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x Juventude nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Escanteios para o Juventude

De fato o Juventude não se destaca na cobrança de escanteios, e os números recentes evidenciam essa limitação: em seus últimos dez jogos, o time alcançou quatro ou mais escanteios em apenas quatro partidas.

Esses dados se refletem nas estatísticas do Campeonato Brasileiro, onde o clube apresenta uma média modesta de apenas 3,0 escanteios por jogo.

Por outro lado, o Santos costuma ceder uma quantidade significativa de escanteios aos adversários. Nas últimas cinco partidas, o time cobrou apenas 16 escanteios, enquanto permitiu 36, e em apenas uma dessas ocasiões sofreu menos de 3,5 escanteios.

Assim sendo, é plausível considerar que o Juventude consiga alcançar, no mínimo, quatro escanteios na partida.

Palpite 2 - Mais 3,5 escanteios do Juventude, com odd 2.10 na bet365.

O fator defensivo pode pesar na balança

O Peixe, que vem apresentando fragilidades no setor defensivo, com 21 gols sofridos em 16 jogos e só quatro partidas sem ser vazado, tende a proporcionar oportunidades ao adversário, mesmo contra ataques pouco produtivos.

O Juventude, dono da pior defesa do Brasileirão (32 gols sofridos) e o segundo pior ataque (apenas 10 gols marcados), não balança as redes há três jogos, mas encara um sistema defensivo que permitiu até ao limitado ataque do Sport marcar duas vezes.

A estatística pesa: em sete dos 16 jogos do Santos, ambas as equipes marcaram. Apesar da seca do Juventude, a chance de ambas marcarem neste confronto é considerável, especialmente se o time gaúcho aproveitar os espaços que o Santos costuma deixar.

Palpite 3 - Ambas marcam (SIM), com odd 2.10 na bet365.