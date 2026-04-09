Palpite Santos x Fluminense - Brasileirão Série A - 31/08/2025

O duelo entre Santos e Fluminense promete movimentação e gols, segundo o retrospecto recente das equipes.

Melhores apostas para Santos x Fluminense

Empate ou vitória do Fluminense com odd 1.56 na KTO

Mais 2,5 gols com odd 2.38 na KTO

Santos - menos 5,5 escanteios com odd 1.84 na KTO

Previsão de placar: Santos 1x1 Fluminense

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Nossa análise: momento das equipes

Em meio à crise, o Santos chega pressionado para mais uma rodada do Brasileirão, situação que tem se repetido na maioria das partidas desde o início da competição.

Vindo de duas derrotas seguidas, o Peixe ocupa a 15ª posição, apenas dois pontos acima do primeiro time dentro do Z4.

Vale lembrar que, para este confronto, o Santos terá um novo comandante: o argentino Vojvoda.

Já o Fluminense foi derrotado por 1x0 pelo Bahia no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Antes disso, havia perdido também pelo Brasileirão, por 4x2 para o Bragantino.

Esses resultados interromperam uma sequência de sete jogos de invencibilidade do Tricolor carioca. Atualmente, o clube ocupa a 9ª posição do campeonato, com 27 pontos.

Prováveis escalações para Santos x Fluminense

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón e Gabriel Bontempo; Rollheiser; Barreal, Neymar e Tiquinho Soares.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano.

Peixe em crise

O Santos chega para mais um desafio em meio a uma fase complicada, sem conseguir mostrar reação nas últimas rodadas.

Nos oito compromissos recentes, a equipe acumulou quatro derrotas, incluindo duas como mandante. Isso evidencia a dificuldade de impor seu jogo mesmo com o apoio da torcida.

A defesa tem vacilado em momentos decisivos e o setor ofensivo não consegue transformar chances em gols com regularidade.

Já o Fluminense, apesar do tropeço recente, vem em uma sequência mais consistente, mostrando organização tática e eficiência nas transições.

Diante desse panorama, a tendência é que o duelo seja equilibrado, mas com maior probabilidade de terminar empatado ou com vitória do Fluminense, que chega mais entrosado e com potencial de aproveitar os erros do Santos.

Palpite 1: Empate ou vitória do Fluminense com odd 1.56 na KTO

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Previsão de gols na partida

Seguindo no recorte dos últimos oito confrontos, o Santos esteve presente em seis partidas com mais de 2,5 gols, mostrando uma defesa vulnerável, que tem permitido aos adversários explorar espaços e marcar com frequência.

Apesar disso, o time praiano conseguiu balançar a rede em cinco desses jogos.

O Fluminense, por sua vez, marcou em sete dos oito jogos analisados e sofreu gols em seis, em que quatro delas tiveram mais de dois gols, evidenciando um padrão de partidas abertas, com chances de gols para ambos os lados.

Considerando o histórico recente e o estilo de jogo das equipes, a tendência é que o confronto seja movimentado e com mais de 2,5 gols.

Palpite 2: Mais 2,5 gols com odd 2.38 na KTO

Escanteios para o Santos

O Santos chega para o duelo contra o Fluminense com números desfavoráveis quando o assunto é escanteio.

Nos últimos cinco jogos, o Alvinegro Praiano somou apenas 12 tiros de canto, registrando uma média baixíssima. Em nenhum desses compromissos o time passou de três escanteios, e diante do Bahia sequer conseguiu cobrar um.

Pela média geral do Brasileirão, o Peixe aparece com 4,1 escanteios por partida, o que reforça a dificuldade ofensiva em transformar pressão em bolas alçadas pela linha de fundo.

Para este encontro, a tendência é que o Santos volte a sofrer nesse quesito. Assim, a probabilidade maior é de que a equipe não alcance mais de 5,5 escanteios neste confronto.