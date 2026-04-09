Palpite Real Oviedo x Real Madrid - La Liga - 24/08/2025

Nosso especialista em apostas prevê um desafio difícil para o recém-promovido time da La Liga. No entanto, com o apoio dos torcedores em casa, eles podem complicar a vida dos visitantes.

Dicas de apostas para Real Oviedo x Real Madrid:

Mais/Menos: Mais de 2,5 gols, com odds de 1.75 na Betano;

Marcador a qualquer momento: Kylian Mbappé, com odds de 1.78 na Betano;

1x2 & BTTS: Real Madrid & Sim, com odds de 3.05 na Betano.

Esperamos uma vitória de 3-1 para o Real Madrid.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Após uma ausência de 24 anos, o Real Oviedo voltou à La Liga após vencer os playoffs de promoção na última temporada. Isso dá ao veterano Santi Cazorla, de 40 anos, outra chance de jogar na elite espanhola.

No entanto, o habilidoso meio-campista não jogou na partida de estreia de sua equipe contra o Villarreal na semana passada. O time recém-promovido foi superado e sofreu uma derrota por 2-0, o que pode ser um indício do que esperar nesta temporada.

Infelizmente, eles enfrentarão o estrelado Real Madrid a seguir. O único conforto para eles é que jogarão diante de seus 30 mil torcedores no Estádio Nuevo Carlos Tartiere.

Além disso, os Los Blancos estão em um período de transição após a saída de Carlo Ancelotti. O ex-meio-campista do Madrid, Xabi Alonso, é o técnico agora. Ele teve uma pré-temporada decente, incluindo um forte desempenho no Mundial de Clubes.

Eles começaram sua missão de recuperar o título da La Liga do Barcelona com uma vitória por 1-0 sobre o Osasuna durante a semana. Embora tenham mostrado um desempenho dominante no primeiro tempo, o segundo período foi menos impressionante, e precisaram de um pênalti para garantir os três pontos.

Escalações esperadas para Real Oviedo x Real Madrid

Escalação esperada do Real Oviedo: Aaron; Vidal, Luengo, Dani Calvo, Alhassane; Sibo, Santi Cazorla; Hassan, Ilic, Ilyas Chaira; Rondón;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé, Vinícius Júnior.

Apostando em um jogo com muitos gols

Os anfitriões foram bons em marcar gols na Segunda Divisão na última temporada, tendo marcado 56 gols em 42 jogos. Isso equivale a uma média de 1,33 gols por jogo. Seu desempenho em casa, especialmente no final da última temporada, animará seus torcedores, já que não perderam nenhum dos últimos 10 jogos da liga.

Apenas o Barcelona marcou mais gols na La Liga do que o Real Madrid na temporada passada, com os Los Blancos balançando as redes 78 vezes em 38 jogos. Enquanto isso, 22, ou 58% de todos os seus jogos na liga, produziram mais de dois gols no dia.

Embora o último encontro entre essas equipes tenha sido em 2012, o histórico de confrontos diretos mostra um padrão claro. Três dos últimos quatro confrontos apresentaram mais de dois gols.

Palpite 1: Mais/Menos: Mais de 2,5 gols, com odds de 1.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Oviedo x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Inquestionavelmente potente

Kylian Mbappé foi o artilheiro da La Liga no ano passado. O francês marcou impressionantes 31 gols em 34 partidas para ganhar a Chuteira de Ouro. Para mostrar com que frequência ele marca, Mbappé fez nove gols nos últimos cinco jogos da liga na temporada passada.

Isso significa que ele agora marcou 10 gols em seis jogos consecutivos da La Liga, incluindo seu gol da vitória no último fim de semana. No total, Mbappé marcou 44 gols em 59 partidas pelo clube em todas as competições, o que equivale a um gol a cada 1,34 jogos.

Ele é certamente a principal ameaça ofensiva para os visitantes. Razão essa pela qual é mais provável que ele encontre o fundo da rede novamente neste domingo.

Palpite 2: Marcador a qualquer momento: Kylian Mbappé, com odds de 1.78 na Betano.

Muita qualidade para lidar

A última vitória do Real Oviedo sobre o Real Madrid foi em 1998. Curiosamente, isso aconteceu no dia em que Kylian Mbappé nasceu. Os encontros entre os clubes têm sido poucos e espaçados. No entanto, os visitantes estão invictos nos últimos sete confrontos com o Oviedo, tendo vencido quatro e empatado três.

Os anfitriões podem ter dificuldades para parar seus visitantes, especialmente considerando o poder de fogo que eles têm disponível no banco. No entanto, pode haver algo para os torcedores da casa comemorarem no domingo.

O time de Veljko Paunovic marcou pelo menos uma vez em cada um dos últimos 10 jogos da liga. Portanto, eles são capazes de marcar contra uma nova defesa do Real Madrid que inclui Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold.