Palpite Real Madrid x Villarreal - La Liga - 04/10/2025

Nosso especialista em apostas espera uma disputa com poucos gols, com Kylian Mbappé marcando primeiro antes do intervalo.

Dicas de apostas para Real Madrid x Villarreal:

Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 3.40 na Betano ;

; Menos de 3,5 gols, com odds de 1.80 na Betano ;

; 1º Tempo - Real Madrid, com odds de 1.91 na Betano.

Espera-se que o Real Madrid vença o Villarreal por 2-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Real Madrid ainda está se recuperando do choque de uma derrota por 5-2 no clássico contra o Atlético no último fim de semana.

Eles mantinham um recorde perfeito em todas as competições até essa derrota, tendo vencido todas as sete partidas no início da nova temporada.

O time de Xabi Alonso respondeu da maneira certa, vencendo por 5-0 no Cazaquistão contra o Kairat na noite de terça-feira, com Mbappé em grande forma marcando um hat-trick.

O Villarreal também esteve em ação na Champions League apenas 24 horas depois. Eles tiveram que virar o jogo, mas conseguiram um ponto importante com um empate de 2-2 contra a Juventus.

O Submarino Amarelo venceu suas últimas três partidas na La Liga e está em terceiro lugar indo para este fim de semana.

Escalações esperadas para Real Madrid x Villarreal

Real Madrid: Courtois, Huijsen, Tchouameni, Asensio, Carreras, Camavinga, Güler, Valverde, Bellingham, Vinícius, Mbappé;

Villarreal: Junior, Cardona, Marín, Veiga, Mourino, Moleiro, Gueye, Partey, Akhomach, Mikautadze, Pepe.

A sequência quente de Mbappé deve continuar

Mbappé teve um início impressionante de nova temporada. Após dificuldades nas etapas iniciais da temporada passada, o ex-atacante do PSG se adaptou completamente a Madrid.

Embora provavelmente precise descansar, Alonso claramente não está disposto a deixar o francês no banco, dada sua forma atual.

Mbappé só deixou de marcar uma vez em 10 aparições por clube e seleção até agora nesta temporada. Ele marcou nove vezes em suas últimas cinco aparições pelos Blancos. Tendo já marcado oito gols na La Liga, o jogador de 26 anos está bem no caminho para vencer o Pichichi novamente.

Com uma probabilidade implícita de 27,8%, Mbappé é o candidato destacado para marcar primeiro neste confronto.

Ele quebrou o impasse em 44% dos jogos do Real Madrid em todas as competições nesta temporada.

Palpite 1 para Real Madrid x Villarreal: Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 3.40 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Villarreal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma chuva de gols é improvável

Embora ambos os lados sejam fortes no ataque, há razões para acreditar que este jogo pode não se transformar em uma chuva de gols.

Ambos os lados estarão um pouco cansados ao final de um período movimentado, então um confronto cheio de ação parece improvável.

Após algumas negociações inteligentes de transferências no verão, o Villarreal agora está muito mais forte defensivamente. Eles permitiram apenas 1.01 xG por jogo até agora na La Liga, em comparação com 1.17 na temporada passada e 1.54 na temporada anterior.

Eles permitiram apenas 0.54 xG em uma derrota por 1-0 para o Spurs e 1.00 xG em uma derrota por 2-0 para o Atleti quando jogaram fora de casa.

Esses jogos difíceis fora de casa indicaram como eles podem abordar esta partida. Marcelino favorece um estilo de contra-ataque, especialmente em confrontos difíceis, então este jogo pode não apresentar muitos gols.

Palpite 2 para Real Madrid x Villarreal: Menos de 3,5 gols, com odds de 1.80 na Betano.

Anfitriões lideram no intervalo

Embora o Real Madrid tenha reagido positivamente à sua derrota no clássico, o Bernabéu é um lugar exigente, então os torcedores esperam uma resposta.

A equipe de Xabi Alonso tem frequentemente sido agressiva desde o primeiro apito. Isso é uma mudança em relação a partes da temporada passada, quando demorava para o time de Carlo Ancelotti encontrar seu ritmo.

O Real Madrid tem sido muito melhor no primeiro tempo do que no segundo tempo nesta temporada na La Liga. 62% dos gols marcados vieram antes do intervalo. Enquanto isso, eles sofreram 62% dos gols após o intervalo.

Eles lideraram no intervalo em três de seus últimos quatro jogos em todas as competições.

Portanto, uma repetição do desempenho vale a pena apoiar, com uma probabilidade implícita de 54,1%.