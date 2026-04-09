Palpite Real Madrid x Marseille - Champions League - 16/09/2025

Nosso especialista em apostas espera que o time de Xabi Alonso supere seus adversários e que Kylian Mbappé marque novamente.

Dicas de apostas para Real Madrid x Marseille:

Real Madrid vence & mais de 2,5 gols, com odds de 1.73 na Betano (se combinadas disponíveis) OU Real Madrid vence, com odds de 1.35 na Betano (se combinadas indisponíveis);

(se combinadas disponíveis) OU Real Madrid vence, com odds de (se combinadas indisponíveis); Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 3.30 na Betano;

Real Madrid marca mais de 2,5 gols, com odds de 2.00 na Betano.

Espera-se que o Real Madrid vença por 3-1 contra o Marseille.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Real Madrid e Marseille se encontram na Champions League pela primeira vez em 16 anos. Los Blancos registraram vitórias de 3-0 e 3-1 quando os clubes se enfrentaram pela última vez na fase de grupos de 2009/10.

Eles chegam a este confronto em boa forma. O time de Xabi Alonso venceu todos os quatro jogos na La Liga até agora nesta temporada.

Eles precisaram se esforçar bastante no fim de semana após o cartão vermelho de Dean Huijsen aos 32 minutos, mas ainda assim venceram por 2-1 contra a Real Sociedad.

Quanto ao Marseille, eles tiveram um começo misto na Ligue 1. Dominaram seus dois jogos em casa, marcando nove vezes já no Velódromo. No entanto, também sofreram derrotas por 1-0 fora de casa para Rennes e Lyon.

Escalações esperadas para Real Madrid x Marseille

Real Madrid: Courtois, F. Garcia, Huijsen, Militão, Alexander-Arnold, Valverde, Tchouaméni, Güler, Vinicius, Mbappé, Mastantuono;

Marseille: Rulli, Murillo, Pavard, Aguerd, Medina, Hojbjerg, Gomes, Greenwood, Nadir, Weah, Aubameyang.

Real Madrid começa com vitória na Europa

Tem sido um início de temporada promissor para o Real Madrid, com mais pontos positivos do que negativos para Xabi Alonso até agora. Está ficando mais claro como será sua formação mais forte e abordagem geral ao trabalho.

Eles mantiveram uma defesa bem sólida, com apenas dois gols sofridos em quatro partidas competitivas nesta temporada. Los Blancos têm ditado o jogo em grande parte, com uma média de 60,5% de posse de bola e 16,7 chutes a cada 90 minutos.

Vinicius Júnior deve estar bem descansado, já que não participou da pausa internacional do Brasil. Enquanto isso, Kylian Mbappé está em excelente forma no ataque, então eles devem ter mais do que o suficiente de poder de fogo para vencer este jogo por uma boa margem.

Palpite 1 para Real Madrid x Marseille (se combinadas disponíveis): Real Madrid vence & mais de 2,5 gols, com odds de 1.73 na Betano;

Palpite 1 para Real Madrid x Marseille (se combinadas indisponíveis): Real Madrid vence, com odds de 1.35 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Marseille nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mbappé marca primeiro novamente

Mbappé demorou um pouco para se adaptar à vida na capital espanhola, mas um ano após sua chegada, o francês está impressionante. Ele tem marcado e assistido gols, e agora parece ser o líder deste time.

Ele dominou uma defesa fraca da Real Sociedad no fim de semana, marcando o primeiro gol logo aos 12 minutos. Mbappé já abriu o placar em três de suas quatro aparições pelo Real Madrid na temporada 2025/26.

O jogador de 26 anos está se entrosando bem com Arda Güler e não faltará motivação contra seus compatriotas na noite de terça-feira.

Com Mbappé tendo uma média de 5,90 chutes a cada 90 minutos nesta temporada, ele está bem posicionado para abrir o placar com uma probabilidade implícita de 30,3%.

Palpite 2 para Real Madrid x Marseille: Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 3.30 na Betano.

Pelo menos, três gols dos anfitriões

O Marseille venceu por 4-0 na sexta-feira, mas é difícil tirar muitas conclusões desse placar contra um time do Lorient que ficou com 10 jogadores muito cedo.

Eles também ficaram com um jogador a menos em seu jogo anterior contra o Lyon. Embora tenham perdido apenas por 1-0, Les Olympiens concederam 3,04 xG. Isso aponta para alguns problemas estruturais que um forte time do Real Madrid deve ser capaz de explorar.

Los Blancos marcaram três gols apenas uma vez até agora nesta temporada. No entanto, tiveram três gols adicionais anulados por decisões de arbitragem apertadas contra o Mallorca em seu último jogo em casa. Apesar do cartão vermelho de Huijsen, também criaram 2,42 xG contra a Real Sociedad no fim de semana.

Com Trent Alexander-Arnold possivelmente voltando à rotação, eles devem ter mais criatividade a partir de posições mais recuadas neste jogo. O time espanhol deve sobrepujar o Marseille e parece capaz de marcar mais de 2.5 gols, com uma probabilidade implícita de 50%.