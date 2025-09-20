Palpite Real Madrid x Espanyol - La Liga - 20/09/2025

Nosso especialista em apostas espera que os visitantes marquem, mas que os Blancos conquistem mais uma vitória com Kylian Mbappé balançando as redes.

Dicas de apostas para Real Madrid x Espanyol:

Ambos os times marcam, com odds de 1.91 na Betano;

Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 3.00 na Betano;

Real Madrid marca mais de 2,5 gols, com odds de 1.75 na Betano.

Espera-se que o Real Madrid vença o Espanyol por 3-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Foi um início de temporada fantástico para o Real Madrid. Apesar de ter jogadores expulsos em cada um dos seus dois últimos jogos, eles ainda mantêm um recorde de 100% nesta temporada.

Uma vitória por 2-1 contra a Real Sociedad no último fim de semana os manteve no topo da La Liga, enquanto impressionaram contra o Marseille na Liga dos Campeões na terça-feira. Eles deveriam ter vencido aquele jogo por uma margem maior do que um gol.

O Espanyol também está em boa forma. O clube catalão conquistou 10 pontos nos seus primeiros quatro jogos e poderia chegar ao topo com uma vitória surpreendente no Bernabéu. Eles marcaram oito gols até agora e venceram o Mallorca por 3-2 na segunda-feira.

Escalações esperadas para Real Madrid x Espanyol

Real Madrid: Courtois, Carreras, Asencio, Militão, Carvajal, Tchouaméni, Ceballos, Valverde, Vinicius, Mbappé, Mastantuono;

Espanyol: Dmitrovic, Romero, Cabrera, Calero, El Hilali, Lozano, Gonzalez de Zarate, Expósito, Puado, K. Garcia, Dolan.

Espanyol marca

Apenas o Barcelona marcou mais gols que o Espanyol na La Liga nesta temporada. O time de Manolo González reforçou seu ataque no verão, com as adições de Kike Garcia e Tyrhys Dolan.

Enquanto isso, Roberto Fernandez transformou seu empréstimo em uma transferência permanente, e agora eles têm algumas excelentes opções no terço final.

Dolan se destacou particularmente, com o ponta inglês causando grandes problemas para o Mallorca na noite de segunda-feira. Apesar de ter uma média de apenas 40,2% de posse de bola nesta temporada, o Espanyol lançou uma série de ataques perigosos em todos os jogos.

O Real Madrid, por sua vez, estará sem o suspenso Dean Huijsen, assim como o trio defensivo lesionado Ferland Mendy, Antonio Rüdiger e Trent Alexander-Arnold. Isso deve ser uma boa notícia para as chances do time visitante de marcar.

Palpite 1 para Real Madrid x Espanyol: Ambos os times marcam, com odds de 1.91 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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O início impressionante de Mbappé continua

O time de Xabi Alonso começou a campanha em alta, em grande parte graças ao brilho de Kylian Mbappé. O francês está claramente no auge de seu jogo agora, com oito gols em sete partidas até o momento para clube e país.

Mbappé marcou primeiro em três dos quatro primeiros jogos da liga do Real Madrid, enquanto converteu dois pênaltis contra o Marseille no meio da semana. O jogador de 26 anos teve 10 chutes naquele jogo e manteve uma média de seis por partida na liga.

Embora o Espanyol tenha começado bem, eles estão ligeiramente mais fracos na defesa do que na temporada passada. O goleiro estrela Joan Garcia também saiu, e eles podem ter dificuldades para lidar com Mbappé, que tem uma probabilidade implícita de 33,3% de marcar primeiro.

Palpite 2 para Real Madrid x Espanyol: Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 3.00 na Betano.

Los Blancos marcam, pelo menos, três

Embora tenham demorado alguns jogos para encontrar o ritmo após uma pré-temporada curta, o Real Madrid está se tornando afiado no ataque.

O time estava vencendo por 2-0 no intervalo contra a Real Sociedad na última vez. Eles poderiam ter vencido aquele jogo de forma mais confortável, se Huijsen não tivesse sido expulso aos 32 minutos.

Eles também tiveram 11 chutes a gol nos primeiros 45 minutos contra o Marseille na terça-feira. Esse foi o maior número no primeiro tempo de um jogo da Liga dos Campeões desde pelo menos 2003/04. Os Blancos criaram 3,74 xG ao longo dos 90 minutos completos.

Alonso está ansioso para ver mais jogadores contribuindo com gols, mas isso deve acontecer com o tempo.

Franco Mastantuono tem brilhado na ala direita, com Vinicius Junior e Rodrygo agora competindo por uma vaga na esquerda. Eles são capazes de marcar pelo menos três vezes aqui.