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Palpite Real Madrid x Espanyol
Mark Richard Sochon

Palpite Real Madrid x Espanyol - La Liga - 20/09/2025

Real Madrid x Espanyol
Real Madrid
Espanyol
La Liga

Temos três palpites para Real Madrid x Espanyol, confronto pela La Liga no Santiago Bernabéu no sábado, 20 de setembro.

Nosso especialista em apostas espera que os visitantes marquem, mas que os Blancos conquistem mais uma vitória com Kylian Mbappé balançando as redes.

Dicas de apostas para Real Madrid x Espanyol:

  • Ambos os times marcam, com odds de 1.91 na Betano;
  • Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 3.00 na Betano;
  • Real Madrid marca mais de 2,5 gols, com odds de 1.75 na Betano.

Espera-se que o Real Madrid vença o Espanyol por 3-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Foi um início de temporada fantástico para o Real Madrid. Apesar de ter jogadores expulsos em cada um dos seus dois últimos jogos, eles ainda mantêm um recorde de 100% nesta temporada.

Uma vitória por 2-1 contra a Real Sociedad no último fim de semana os manteve no topo da La Liga, enquanto impressionaram contra o Marseille na Liga dos Campeões na terça-feira. Eles deveriam ter vencido aquele jogo por uma margem maior do que um gol.

O Espanyol também está em boa forma. O clube catalão conquistou 10 pontos nos seus primeiros quatro jogos e poderia chegar ao topo com uma vitória surpreendente no Bernabéu. Eles marcaram oito gols até agora e venceram o Mallorca por 3-2 na segunda-feira.

Escalações esperadas para Real Madrid x Espanyol

Real Madrid: Courtois, Carreras, Asencio, Militão, Carvajal, Tchouaméni, Ceballos, Valverde, Vinicius, Mbappé, Mastantuono;

Espanyol: Dmitrovic, Romero, Cabrera, Calero, El Hilali, Lozano, Gonzalez de Zarate, Expósito, Puado, K. Garcia, Dolan.

Espanyol marca

Apenas o Barcelona marcou mais gols que o Espanyol na La Liga nesta temporada. O time de Manolo González reforçou seu ataque no verão, com as adições de Kike Garcia e Tyrhys Dolan. 

Enquanto isso, Roberto Fernandez transformou seu empréstimo em uma transferência permanente, e agora eles têm algumas excelentes opções no terço final.

Dolan se destacou particularmente, com o ponta inglês causando grandes problemas para o Mallorca na noite de segunda-feira. Apesar de ter uma média de apenas 40,2% de posse de bola nesta temporada, o Espanyol lançou uma série de ataques perigosos em todos os jogos.

O Real Madrid, por sua vez, estará sem o suspenso Dean Huijsen, assim como o trio defensivo lesionado Ferland Mendy, Antonio Rüdiger e Trent Alexander-Arnold. Isso deve ser uma boa notícia para as chances do time visitante de marcar.

  • Palpite 1 para Real Madrid x Espanyol: Ambos os times marcam, com odds de 1.91 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Espanyol nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O início impressionante de Mbappé continua

O time de Xabi Alonso começou a campanha em alta, em grande parte graças ao brilho de Kylian Mbappé. O francês está claramente no auge de seu jogo agora, com oito gols em sete partidas até o momento para clube e país.

Mbappé marcou primeiro em três dos quatro primeiros jogos da liga do Real Madrid, enquanto converteu dois pênaltis contra o Marseille no meio da semana. O jogador de 26 anos teve 10 chutes naquele jogo e manteve uma média de seis por partida na liga.

Embora o Espanyol tenha começado bem, eles estão ligeiramente mais fracos na defesa do que na temporada passada. O goleiro estrela Joan Garcia também saiu, e eles podem ter dificuldades para lidar com Mbappé, que tem uma probabilidade implícita de 33,3% de marcar primeiro.

  • Palpite 2 para Real Madrid x Espanyol: Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 3.00 na Betano.

Los Blancos marcam, pelo menos, três

Embora tenham demorado alguns jogos para encontrar o ritmo após uma pré-temporada curta, o Real Madrid está se tornando afiado no ataque. 

O time estava vencendo por 2-0 no intervalo contra a Real Sociedad na última vez. Eles poderiam ter vencido aquele jogo de forma mais confortável, se Huijsen não tivesse sido expulso aos 32 minutos.

Eles também tiveram 11 chutes a gol nos primeiros 45 minutos contra o Marseille na terça-feira. Esse foi o maior número no primeiro tempo de um jogo da Liga dos Campeões desde pelo menos 2003/04. Os Blancos criaram 3,74 xG ao longo dos 90 minutos completos.

Alonso está ansioso para ver mais jogadores contribuindo com gols, mas isso deve acontecer com o tempo. 

Franco Mastantuono tem brilhado na ala direita, com Vinicius Junior e Rodrygo agora competindo por uma vaga na esquerda. Eles são capazes de marcar pelo menos três vezes aqui.

  • Palpite 3 para Real Madrid x Espanyol: Real Madrid marca mais de 2,5 gols, com odds de 1.75 na Betano.