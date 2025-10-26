Palpite Real Madrid x Barcelona - La Liga - 26/10/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo aberto com muitos gols, com Kylian Mbappé marcando para os anfitriões.

Melhores palpites para Real Madrid x Barcelona:

Mais de 3,5 gols, com odds de 1.80 na Betano;

Barcelona marca mais de 1,5 gols, com odds de 1.91 na Betano;

Kylian Mbappé marca a qualquer momento, com odds de 1.57 na Betano.

Previsão de placar: Real Madrid 3-3 Barcelona.

Nossa análise: momento das equipes

O Real Madrid tem uma vantagem de dois pontos sobre seus grandes rivais ao entrar nesta partida.

Eles começaram a temporada de forma mais forte, vencendo 11 de seus 12 jogos em todas as competições.

No entanto, os Blancos tiveram que se contentar com vitórias de 1-0 sobre Getafe e Juventus na última semana.

Quanto ao Barcelona, eles conseguiram uma vitória moralizadora de 6-1 sobre o Olympiacos no meio da semana, com Fermín López marcando um hat-trick.

O time de Hansi Flick perdeu duas de suas três partidas anteriores. Seu último jogo fora de casa terminou em uma humilhante derrota por 4-1 para o Sevilla na La Liga.

Prováveis escalações de Real Madrid x Barcelona

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militão, Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé, Mastantuono;

Barcelona: Szczesny, Balde, E. Garcia, Cubarsi, Koundé, De Jong, Pedri, Rashford, Fermín, Yamal, Ferran.

Gols em abundância no El Clásico

Este é um dos poucos grandes jogos no futebol mundial que raramente decepciona.

Na temporada passada não foi exceção, com 23 gols marcados nos quatro confrontos. Cada um produziu pelo menos quatro gols no total, com o Barça vencendo todos, embora precisassem de prorrogação na final da Copa do Rei.

Há todas as razões para esperar outro jogo emocionante no domingo. Ambos os lados têm falhas defensivas, com a linha alta do Barcelona frequentemente exposta nas últimas semanas.

Os catalães permitiram 7,2 xG em seus últimos quatro jogos e não mantiveram um clean sheet em seis partidas.

O Real Madrid também foi vulnerável no contra-ataque contra a Juventus no meio da semana.

Eles têm várias questões de seleção defensiva, com Éder Militão sendo seu único zagueiro totalmente apto para o El Clásico.

Palpite 1 para Real Madrid x Barcelona: Mais de 3,5 gols, com odds de 1.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Barça marca novamente no Bernabéu

Na temporada passada, o Barcelona teve uma média de quatro gols por jogo contra o Real Madrid em todas as competições.

Este encontro ocorrerá exatamente um ano após uma vitória de 4-0 do Barça neste estádio, no que foi o primeiro Clásico de Flick.

Não há perigo do alemão mudar sua abordagem ofensiva, apesar de alguns contratempos recentes.

Lesões contribuíram para esses problemas, mas eles devem ter Ferran Torres disponível novamente no domingo, enquanto Raphinha também pode participar.

Os campeões espanhóis têm oferecido uma ameaça consistente de gol e marcaram pelo menos duas vezes em 75% de suas partidas nesta temporada em todas as competições.

Eles têm uma média de 2,75 gols por 90 minutos. O Barça também criou mais de 1,5 xG em todos os seus jogos de liga até agora.

Palpite 2 para Real Madrid x Barcelona: Barcelona marca mais de 1,5 gols, com odds de 1.91 na Betano.

Mbappé marca para os anfitriões

No confronto em outubro passado, Kylian Mbappé foi manchete pelos motivos errados ao ser pego em impedimento oito vezes.

Um ano depois, o francês está totalmente adaptado à vida como jogador do Real Madrid. Ele tem sido o ponto focal do ataque de sua equipe nesta temporada, registrando 14 gols em 12 aparições.

Com a armadilha de impedimento do time visitante não funcionando tão efetivamente após a saída de Iñigo Martínez, Mbappé deve conseguir cronometrar melhor suas corridas no domingo.

Ele já se recuperou bem em partidas contra o Barcelona, marcando cinco vezes contra eles nos três outros encontros da última temporada.

Até agora nesta temporada, ele tem sido o jogador ofensivo de destaque da La Liga. O jogador de 26 anos tem uma média de um gol a cada 79 minutos na principal divisão espanhola.

Mbappé teve 17 chutes a mais do que qualquer outro jogador na divisão, com um total de xG de 8,0.