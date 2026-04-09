Palpite Palmeiras x River Plate - Copa Libertadores - 24/09/2025

Confira nossos palpites para Palmeiras x River Plate para o confronto em São Paulo, nesta quarta-feira (24), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites de apostas para Palmeiras x River Plate

Palmeiras vence, com odds de 1.81 na KTO

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.40 na KTO

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.15 na KTO

Em jogo pesado, o Palmeiras deve vencer o River Plate por 2 a 1.

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Nossa análise: momento das equipes

De olho na classificação para as semifinais da Copa Libertadores, Palmeiras e River Plate disputam, às 21h30 desta quarta-feira (24), no Allianz Parque, o jogo de volta das quartas de final.

Após a vitória na ida, o Verdão quer administrar o resultado e ficar com a vaga. Os Milionários, por sua vez, não querem vacilar e buscam virar o confronto no Brasil e seguir para a próxima fase.

Com o sonho do Tetra da Libertadores cada vez mais vivo, o Palmeiras precisa de apenas um empate para carimbar o passaporte para as semifinais da competição. No primeiro jogo, disputado no Monumental, o Verdão venceu o River por 2 a 1 e ficou bem próximo da vaga.

Pelo Brasileirão, mesmo com um time reserva, a equipe recebeu o Fortaleza e venceu por 4 a 1, se aproximando da liderança da competição.

No caso do River Plate, a situação é difícil. Com a derrota em casa, a equipe precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença se quiser passar de fase, o que não será uma tarefa das mais fáceis, mesmo para uma das camisas mais pesadas da América do Sul.

Pelo Campeonato Argentino, o time também escalou a equipe reserva e acabou derrotado pelo Atlético Tucumán, por 2 a 0, fora de casa.

Este será o 10º jogo entre River Plate e Palmeiras na história, com duas vitórias do River, três empates e quatro vitórias do Verdão. Na última partida, vitória do Verdão por 2 a 1 no Monumental de Nuñez.

Prováveis escalações de Palmeiras e River Plate

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Facundo Torres; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas e Sebastián Driussi.

Allianz Parque como trunfo do Verdão

O Palmeiras entra em campo no Allianz Parque com a confiança elevada após vencer o River Plate no Monumental por 2 a 1. A equipe de Abel Ferreira tem histórico de muita força em jogos eliminatórios atuando em casa, onde o apoio da torcida costuma pesar a favor.

O River, por sua vez, chega pressionado pela necessidade de reverter a desvantagem e não deve se retrancar.

Esse cenário favorece o Palmeiras, que é especialista em explorar os espaços deixados pelo adversário, principalmente em jogadas rápidas pelos lados e contra-ataques.

Além disso, a consistência defensiva do Verdão pode ser determinante para segurar a pressão inicial dos argentinos e manter o controle da eliminatória.

Jogando em um ambiente conhecido e hostil para os rivais, o Palmeiras tem tudo para confirmar a vaga.

Palpite 1 para Palmeiras x River Plate: Palmeiras vence, com odds de 1.81 na KTO

Veja odds para resultado da partida

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Expectativa de gols em confronto aberto

River Plate e Palmeiras são equipes que raramente jogam de forma cautelosa em mata-mata continental.

O River, pela desvantagem no agregado, terá que se lançar ao ataque desde os primeiros minutos, correndo riscos ao se expor defensivamente. O Palmeiras, acostumado a esse tipo de situação, deve esperar os momentos certos para contra-atacar com rapidez e eficiência, aproveitando jogadores de velocidade e poder de decisão.

Esse choque de estilos tende a produzir diversas chances claras ao longo da partida, aumentando a probabilidade de um placar movimentado.

O retrospecto recente entre os dois clubes reforça essa expectativa: confrontos decisivos entre Palmeiras e River geralmente trazem gols para os dois lados e muita emoção até o apito final.

Palpite 2 para Palmeiras x River Plate: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.40 na KTO

Cenário aponta para gols de ambos os lados

Diante da urgência do River em buscar o resultado e da consistência ofensiva do Palmeiras, dificilmente veremos um jogo sem redes balançando para os dois lados.

O time argentino tem tradição em decisões e jogadores capazes de furar defesas compactas, enquanto o Verdão, embalado e jogando em casa, dificilmente passará em branco.

A intensidade ofensiva deve ser uma marca deste confronto, principalmente porque o River terá que assumir riscos maiores e o Palmeiras costuma aproveitar bem os espaços cedidos.

Além disso, os dois ataques vivem fases positivas e contam com atletas decisivos, como Salas e Driussi pelo lado argentino, e Flaco, Felipe Anderson e Vitor Roque pelo time paulista.

Com tanta qualidade ofensiva envolvida, a probabilidade de ambos os times marcarem é elevada, o que aumenta ainda mais a emoção do duelo.