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palpite palmeiras x river plate
Lucas Gomes

Palpite Palmeiras x River Plate - Copa Libertadores - 24/09/2025

Palmeiras x River Plate
Palmeiras
River Plate
Copa Libertadores

Equipes se enfrentam em jogo grande no Allianz Parque.

Confira nossos palpites para Palmeiras x River Plate para o confronto em São Paulo, nesta quarta-feira (24), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites de apostas para Palmeiras x River Plate

  • Palmeiras vence, com odds de 1.81 na KTO
  • Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.40 na KTO
  • Ambos marcam (SIM), com odds de 2.15 na KTO

Em jogo pesado, o Palmeiras deve vencer o River Plate por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

De olho na classificação para as semifinais da Copa Libertadores, Palmeiras e River Plate disputam, às 21h30 desta quarta-feira (24), no Allianz Parque, o jogo de volta das quartas de final. 

Após a vitória na ida, o Verdão quer administrar o resultado e ficar com a vaga. Os Milionários, por sua vez, não querem vacilar e buscam virar o confronto no Brasil e seguir para a próxima fase. 

Com o sonho do Tetra da Libertadores cada vez mais vivo, o Palmeiras precisa de apenas um empate para carimbar o passaporte para as semifinais da competição. No primeiro jogo, disputado no Monumental, o Verdão venceu o River por 2 a 1 e ficou bem próximo da vaga. 

Pelo Brasileirão, mesmo com um time reserva, a equipe recebeu o Fortaleza e venceu por 4 a 1, se aproximando da liderança da competição.

No caso do River Plate, a situação é difícil. Com a derrota em casa, a equipe precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença se quiser passar de fase, o que não será uma tarefa das mais fáceis, mesmo para uma das camisas mais pesadas da América do Sul. 

Pelo Campeonato Argentino, o time também escalou a equipe reserva e acabou derrotado pelo Atlético Tucumán, por 2 a 0, fora de casa.

Este será o 10º jogo entre River Plate e Palmeiras na história, com duas vitórias do River, três empates e quatro vitórias do Verdão. Na última partida, vitória do Verdão por 2 a 1 no Monumental de Nuñez.

Prováveis escalações de Palmeiras e River Plate

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Facundo Torres; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas e Sebastián Driussi.

Allianz Parque como trunfo do Verdão

O Palmeiras entra em campo no Allianz Parque com a confiança elevada após vencer o River Plate no Monumental por 2 a 1. A equipe de Abel Ferreira tem histórico de muita força em jogos eliminatórios atuando em casa, onde o apoio da torcida costuma pesar a favor. 

O River, por sua vez, chega pressionado pela necessidade de reverter a desvantagem e não deve se retrancar. 

Esse cenário favorece o Palmeiras, que é especialista em explorar os espaços deixados pelo adversário, principalmente em jogadas rápidas pelos lados e contra-ataques. 

Além disso, a consistência defensiva do Verdão pode ser determinante para segurar a pressão inicial dos argentinos e manter o controle da eliminatória. 

Jogando em um ambiente conhecido e hostil para os rivais, o Palmeiras tem tudo para confirmar a vaga.

  • Palpite 1 para Palmeiras x River Plate: Palmeiras vence, com odds de 1.81 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x River Plate nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols em confronto aberto

River Plate e Palmeiras são equipes que raramente jogam de forma cautelosa em mata-mata continental. 

O River, pela desvantagem no agregado, terá que se lançar ao ataque desde os primeiros minutos, correndo riscos ao se expor defensivamente. O Palmeiras, acostumado a esse tipo de situação, deve esperar os momentos certos para contra-atacar com rapidez e eficiência, aproveitando jogadores de velocidade e poder de decisão. 

Esse choque de estilos tende a produzir diversas chances claras ao longo da partida, aumentando a probabilidade de um placar movimentado. 

O retrospecto recente entre os dois clubes reforça essa expectativa: confrontos decisivos entre Palmeiras e River geralmente trazem gols para os dois lados e muita emoção até o apito final. 

  • Palpite 2 para Palmeiras x River Plate: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.40 na KTO

Cenário aponta para gols de ambos os lados

Diante da urgência do River em buscar o resultado e da consistência ofensiva do Palmeiras, dificilmente veremos um jogo sem redes balançando para os dois lados. 

O time argentino tem tradição em decisões e jogadores capazes de furar defesas compactas, enquanto o Verdão, embalado e jogando em casa, dificilmente passará em branco. 

A intensidade ofensiva deve ser uma marca deste confronto, principalmente porque o River terá que assumir riscos maiores e o Palmeiras costuma aproveitar bem os espaços cedidos. 

Além disso, os dois ataques vivem fases positivas e contam com atletas decisivos, como Salas e Driussi pelo lado argentino, e Flaco, Felipe Anderson e Vitor Roque pelo time paulista. 

Com tanta qualidade ofensiva envolvida, a probabilidade de ambos os times marcarem é elevada, o que aumenta ainda mais a emoção do duelo.

  • Palpite 3 para Palmeiras x River Plate: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.15 na KTO