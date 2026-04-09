Palpite Newcastle x Liverpool - Premier League - 25/08/2025

Esperamos que os Reds vençam esta partida, mas os Magpies certamente vão lutar muito no St. James' Park.

Dicas de apostas para Newcastle x Liverpool:

Liverpool vence e ambas as equipes marcam, com odds de 3.40 na Betano;

Mais de 4,5 cartões, com odds de 1.77 na Betano;

Hugo Ekitike como artilheiro a qualquer momento, com odds de 2.62 na Betano.

O Liverpool deve superar o Newcastle por 3-2 em um confronto de muitos gols.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Newcastle United não conseguiu vencer o Aston Villa em seu jogo de estreia, mas deveria ter saído com a vitória. Os Magpies jogaram bem e criaram muitas chances, mas faltou aquele toque final crucial. Eles estarão sem Alexander Isak, mas ainda têm jogadores que podem causar problemas para o Liverpool.

O primeiro jogo dos Reds foi exatamente como muitos esperavam, com seu ataque renovado brilhando, mas suas fragilidades defensivas aparecendo.

Não seria surpreendente ver uma história semelhante acontecer em Newcastle na segunda rodada. A ausência de Isak adiciona um pequeno e fascinante subtexto ao confronto, que promete ser acirrado no St. James' Park.

Escalações esperadas para Newcastle x Liverpool

Escalação esperada do Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimarães, Tonali, Joelinton, Elanga, Gordon, Barnes;

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Reds para vencer em um confronto de muitos gols

O Liverpool pode oferecer muito entretenimento para os neutros nesta temporada. Há grandes dúvidas sobre sua defesa e se estão muito focados no ataque, o que torna prováveis jogos com muitos gols. Os seis gols em sua partida de estreia contra o Bournemouth podem ser um sinal do que está por vir.

Este confronto geralmente rende muitos gols, mesmo antes das transferências deste verão. Houve 20 gols nos últimos cinco encontros entre Newcastle e Liverpool, e ambas as equipes marcaram em quatro deles. Houve apenas quatro partidas (de 14) desde 2019 em que ambas as equipes não marcaram.

Os homens de Arne Slot devem ter mais do que o necessário para os anfitriões ao apito final. Dito isso, espere que o Toon Army lute até o fim.

Palpite 1: Liverpool vence e ambas as equipes marcam, com odds de 3.40 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Newcastle x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um confronto acirrado

Houve 11 cartões amarelos mostrados nos três confrontos entre essas duas equipes na última temporada, e isso foi antes de todo o drama de Isak.

Ambas as equipes estarão muito motivadas para este jogo e a torcida vai incentivá-las ainda mais. Há potencial para as coisas esquentarem um pouco.

Joelinton, provavelmente sem surpresa, é visto como o jogador mais provável de receber um cartão amarelo e também o favorito para ser o primeiro a ser advertido. Este jogo pode ficar muito físico e pode haver alguns jogadores guardando rancor. Dois dos últimos quatro jogos entre essas duas equipes terminaram com sete ou mais cartões mostrados.

Palpite 2: Mais de 4,5 cartões, com odds de 1.77 na Betano.

Hugo Ekitike novamente

Ekitike já marcou tanto na Community Shield quanto em sua estreia na Premier League. Isso pode ser apenas o começo. O jovem de 23 anos é uma adição extremamente empolgante para os Reds e Eddie Howe está bem ciente da ameaça que ele representa.

Não seria surpreendente vê-lo marcar no St. James' Park, onde ele é esperado para liderar o ataque.

Mo Salah é visto como o artilheiro mais provável pelas casas de apostas, mas Ekitike – especialmente dado seu início impressionante – parece ter melhor valor. Parece bastante provável, no entanto, que ele não será o único jogador do Liverpool a marcar.

O atacante teve o segundo maior xG de qualquer jogador na Bundesliga na última temporada (21,7) e constantemente se encontra em posições perigosas. Ele será um verdadeiro desafio durante toda a temporada.