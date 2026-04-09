Palpite Monaco x Manchester City - Champions League - 01/10/2025

O time de Pep Guardiola reencontrou o caminho dos gols contra o Burnley, e esperamos que eles estendam sua sequência invicta em Mônaco.

Dicas de apostas para Monaco x Man City:

Mais de 3,5 gols com odds de 2.25 na Betano;

Ambas as equipes marcam com odds de 1.60 na Betano;

Phil Foden para marcar ou assistir com odds de 1.91 na Betano.

Manchester City deve vencer por 3-1 contra o Monaco.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Monaco tem sido inconsistente até agora nesta temporada e ainda não empatou um jogo. Eles venceram quatro e perderam três em todas as competições; perderam recentemente por 3-1 para o Lorient no sábado.

Eles precisam melhorar significativamente seu jogo se quiserem segurar o Manchester City.

Os Cityzens também não foram impecáveis até agora em 2025/26. Eles conquistaram boas vitórias sobre o Manchester United e o Napoli recentemente, empataram com o Arsenal, mas perderam para o Tottenham Hotspur e o Brighton & Hove Albion.

A goleada de 5-1 sobre o Burnley no fim de semana deve dar a eles um impulso bem-vindo de confiança.

Escalações esperadas para Monaco x Manchester City

Monaco: Kohn, Vanderson, Dier, Kehrer, Henrique, Akliouche, Coulibaly, Teze, Minamino, Fati, Biereth;

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Bobb, Silva, Reijnders, Doku, Haaland.

Monaco e City iluminam o placar

Quando duas equipes tão ofensivas como Monaco e Manchester City se enfrentam, não é surpresa esperar muita ação.

Os anfitriões marcaram 15 gols em seus sete jogos até agora, enquanto o City marcou 18 em oito. No entanto, por mais perigosos que ambos sejam no ataque, os dois podem ser vulneráveis na defesa.

O time de Adi Hütter sofreu quase tantos gols quanto marcou (13) e ainda não conseguiu manter um único jogo sem sofrer gols nesta temporada. Já os visitantes sofreram seis gols, sendo superados por quatro equipes diferentes em 2025/26.

Com isso, ambos os técnicos têm motivos para acreditar que podem explorar as fragilidades do outro.

Com a qualidade ofensiva em campo, como Erling Haaland, Phil Foden e Mika Biereth, juntamente com o retorno de Ansu Fati à forma, este pode ser um jogo muito divertido de assistir.

Palpite 1 para Monaco x Man City: Mais de 3,5 gols com odds de 2.25 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Monaco x Man City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Sem defesa impecável por aqui

Como mencionado, ambas equipes mostraram que podem marcar, mas estão longe de serem sólidas na defesa.

Tanto o Spurs quanto o Brighton conseguiram marcar dois contra o City, e até o Burnley marcou um no Etihad no fim de semana. Isso dá a Hütter motivos para acreditar que pode causar problemas aos gigantes de Manchester.

Se eles conseguirão superar um time que marcou 13 em seus últimos cinco jogos ainda é incerto. Esperamos que o time visitante saia com os pontos aqui, mas isso não significa que o Monaco vá cair sem lutar.

A preocupação para Les Rouge et Blanc, no entanto, será a derrota por 4-1 para o Club Brugge na última partida - o City estará ansioso para explorar qualquer fraqueza.

Problemas de lesão também pesam sobre o Monaco: Lamine Camara (tornozelo), Denis Zakaria (virilha), Aleksandr Golovin (coxa) e o goleiro titular Lukas Hradecky estão fora.

Paul Pogba estará ansioso por sua estreia, mas este jogo pode ter chegado um pouco cedo demais. Ainda assim, o duelo tem tudo para ser um jogo incrivelmente aberto.

Palpite 2 para Monaco x Man City: Ambas as equipes marcam com odds de 1.60 na Betano.

Foden finalmente encontra sua forma

O talento de Foden é inegável; ele já mostrou muitas vezes por que é tão valorizado e considerado como um jogador especial.

No entanto, ele teve um período difícil no último ano, e não tem sido fácil. Nesta temporada, porém, ele parece estar voltando à sua melhor forma.

Com quatro gols e assistências em todas as competições desde o início da Premier League, o inglês está fazendo impacto novamente.

Quando você adiciona suas quatro G/A na Copa do Mundo de Clubes, ele tem oito em suas últimas 10 partidas pelo time de Guardiola - um retorno ao Foden que todos conhecemos.

Com Omar Marmoush fora com uma lesão no joelho e Rayan Cherki afastado com um problema na coxa, o jogador de 25 anos tem a chance de se destacar, e até agora ele está fazendo exatamente isso.

Haaland é, claro, o artilheiro mais provável, mas apostar no número 47 do City também pode trazer um bom retorno.