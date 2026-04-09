Palpite Mirassol x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 18/08/2025

Confira os palpites Mirassol x Cruzeiro para o duelo desta segunda (18), às 20h, no Campos Maia, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Mirassol x Cruzeiro

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Mirassol x Cruzeiro.

Ambos marcam (SIM), com odds 1.95 na bet365.

Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365.

Kaio Jorge marca, com odds 2.62 na bet365.

Em partida difícil, o Cruzeiro deve vencer por 1 a 2.

Nossa análise: momento das equipes

O jogo entre Mirassol e Cruzeiro, que será disputado nesta segunda-feira (18), no Estádio Campos Maia, pode mexer com a parte superior da tabela do Brasileirão.

O time do interior paulista quer entrar de vez na briga pelo G-4, enquanto a Raposa pode até reassumir a liderança dependendo de uma combinação de resultados.

Em 6º e fazendo uma campanha histórica em sua primeira participação no Brasileirão, o Mirassol já soma 28 pontos nos 17 jogos disputados na competição. Nos últimos cinco confrontos, a equipe venceu três, empatou um e perdeu apenas um no torneio, animando sua torcida e sonhando com uma vaga na próxima Libertadores.

No último jogo, a equipe visitou o Flamengo e acabou saindo com a derrota por 2 a 1 no Maracanã, mas a boa atuação encheu os olhos dos torcedores.

Do lado do Cruzeiro, a irregularidade nos últimos três jogos freou a empolgação com o trabalho de Leonardo Jardim. Mesmo que tenha recuperado a equipe e colocado a Raposa na briga pelo título, nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. No último confronto, um balde de água fria: derrota em casa para o Santos por 2 a 1 com um gol sofrido no último lance do jogo.

Este será apenas o segundo confronto entre Mirassol e Cruzeiro na história do futebol. No primeiro jogo, na abertura do Brasileirão, a Raposa venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações de Mirassol e Cruzeiro

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Gabriel, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kauã Prates; Eduardo, Lucas Silva, Matheus Pereira e Marquinhos; Wanderson e Kaio Jorge.

Gols à vista no duelo no Estádio Maião

O encontro entre Mirassol e Cruzeiro promete ser um dos jogos mais interessantes da rodada, com intensidade alta e boas chances para os dois lados.

O time do interior tem mostrado consistência ofensiva quando atua em casa, balançando as redes em todas as partidas como mandante no Brasileirão, sempre pressionando desde o apito inicial.

Já a Raposa chega com o segundo melhor ataque da competição e vive bom momento longe de Belo Horizonte, tendo marcado gols em seus últimos três compromissos como visitante.

Com Kaio Jorge, artilheiro do torneio, liderando o setor ofensivo, o Cruzeiro é sempre perigoso nas transições rápidas e finalizações precisas. Somando o histórico recente, o estilo de jogo das equipes e a qualidade técnica em campo, o cenário é favorável para um confronto aberto, com forte tendência de gols e emoção até o apito final.

Palpite 1: Ambos marcam na partida, com odds de 1.95 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mirassol x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols altos no encerramento da rodada

Com Mirassol e Cruzeiro figurando entre os cinco melhores ataques do Brasileirão, o cenário para o confronto no Estádio Campos Maia é de muita movimentação e chances claras para os dois lados.

As duas equipes chegam embaladas por bons desempenhos recentes e, nos últimos compromissos, mostraram uma postura ofensiva, criando e cedendo oportunidades que resultaram em um número elevado de gols.

O Mirassol, empurrado pela torcida, costuma impor um ritmo forte como mandante, enquanto o Cruzeiro mantém sua eficiência ofensiva mesmo fora de casa, explorando a velocidade e o bom momento de seu setor de ataque. Considerando o estilo de jogo e as estatísticas das equipes, a expectativa é de um duelo aberto e intenso, com o placar sendo movimentado do início ao fim.

Palpite 2: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365

Um artilheiro com fome de gols

Vivendo a melhor fase da carreira, Kaio Jorge é a grande referência ofensiva do Cruzeiro e chega ao confronto como a principal esperança da torcida para decidir a partida. Em 27 jogos na temporada, o camisa 9 já marcou 15 gols, sendo 13 deles no Brasileirão — números que o colocam no topo da artilharia da competição.

Além da eficiência na finalização, Kaio Jorge se destaca pela movimentação constante, abrindo espaços para os companheiros e aproveitando qualquer vacilo da defesa adversária. Contra um Mirassol que joga de forma ofensiva, o atacante pode encontrar os cenários ideais para aumentar ainda mais seus números e seguir na luta pela Chuteira de Ouro.