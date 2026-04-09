Palpite Mirassol x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 18/08/2025

Confira os palpites Mirassol x Cruzeiro para o duelo desta segunda (18), às 20h, no Campos Maia, pelo Brasileirão.
Melhores palpites de apostas para Mirassol x Cruzeiro
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Mirassol x Cruzeiro.
- Ambos marcam (SIM), com odds 1.95 na bet365.
- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365.
- Kaio Jorge marca, com odds 2.62 na bet365.
Em partida difícil, o Cruzeiro deve vencer por 1 a 2.
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Nossa análise: momento das equipes
O jogo entre Mirassol e Cruzeiro, que será disputado nesta segunda-feira (18), no Estádio Campos Maia, pode mexer com a parte superior da tabela do Brasileirão.
O time do interior paulista quer entrar de vez na briga pelo G-4, enquanto a Raposa pode até reassumir a liderança dependendo de uma combinação de resultados.
Em 6º e fazendo uma campanha histórica em sua primeira participação no Brasileirão, o Mirassol já soma 28 pontos nos 17 jogos disputados na competição. Nos últimos cinco confrontos, a equipe venceu três, empatou um e perdeu apenas um no torneio, animando sua torcida e sonhando com uma vaga na próxima Libertadores.
No último jogo, a equipe visitou o Flamengo e acabou saindo com a derrota por 2 a 1 no Maracanã, mas a boa atuação encheu os olhos dos torcedores.
Do lado do Cruzeiro, a irregularidade nos últimos três jogos freou a empolgação com o trabalho de Leonardo Jardim. Mesmo que tenha recuperado a equipe e colocado a Raposa na briga pelo título, nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. No último confronto, um balde de água fria: derrota em casa para o Santos por 2 a 1 com um gol sofrido no último lance do jogo.
Este será apenas o segundo confronto entre Mirassol e Cruzeiro na história do futebol. No primeiro jogo, na abertura do Brasileirão, a Raposa venceu por 2 a 1.
Prováveis escalações de Mirassol e Cruzeiro
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Gabriel, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.
Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kauã Prates; Eduardo, Lucas Silva, Matheus Pereira e Marquinhos; Wanderson e Kaio Jorge.
Gols à vista no duelo no Estádio Maião
O encontro entre Mirassol e Cruzeiro promete ser um dos jogos mais interessantes da rodada, com intensidade alta e boas chances para os dois lados.
O time do interior tem mostrado consistência ofensiva quando atua em casa, balançando as redes em todas as partidas como mandante no Brasileirão, sempre pressionando desde o apito inicial.
Já a Raposa chega com o segundo melhor ataque da competição e vive bom momento longe de Belo Horizonte, tendo marcado gols em seus últimos três compromissos como visitante.
Com Kaio Jorge, artilheiro do torneio, liderando o setor ofensivo, o Cruzeiro é sempre perigoso nas transições rápidas e finalizações precisas. Somando o histórico recente, o estilo de jogo das equipes e a qualidade técnica em campo, o cenário é favorável para um confronto aberto, com forte tendência de gols e emoção até o apito final.
- Palpite 1: Ambos marcam na partida, com odds de 1.95 na bet365
Veja odds para resultado da partida
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Expectativa de gols altos no encerramento da rodada
Com Mirassol e Cruzeiro figurando entre os cinco melhores ataques do Brasileirão, o cenário para o confronto no Estádio Campos Maia é de muita movimentação e chances claras para os dois lados.
As duas equipes chegam embaladas por bons desempenhos recentes e, nos últimos compromissos, mostraram uma postura ofensiva, criando e cedendo oportunidades que resultaram em um número elevado de gols.
O Mirassol, empurrado pela torcida, costuma impor um ritmo forte como mandante, enquanto o Cruzeiro mantém sua eficiência ofensiva mesmo fora de casa, explorando a velocidade e o bom momento de seu setor de ataque. Considerando o estilo de jogo e as estatísticas das equipes, a expectativa é de um duelo aberto e intenso, com o placar sendo movimentado do início ao fim.
- Palpite 2: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365
Um artilheiro com fome de gols
Vivendo a melhor fase da carreira, Kaio Jorge é a grande referência ofensiva do Cruzeiro e chega ao confronto como a principal esperança da torcida para decidir a partida. Em 27 jogos na temporada, o camisa 9 já marcou 15 gols, sendo 13 deles no Brasileirão — números que o colocam no topo da artilharia da competição.
Além da eficiência na finalização, Kaio Jorge se destaca pela movimentação constante, abrindo espaços para os companheiros e aproveitando qualquer vacilo da defesa adversária. Contra um Mirassol que joga de forma ofensiva, o atacante pode encontrar os cenários ideais para aumentar ainda mais seus números e seguir na luta pela Chuteira de Ouro.
- Palpite 3: Kaio Jorge marca a qualquer momento, com odds de 2.62 na bet365