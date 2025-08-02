Palpite Mirassol x Vasco - Brasileirão Série A - 02/08/2025

O Mirassol busca manter o bom aproveitamento no campeonato e a invencibilidade em casa, enquanto o Vasco luta contra o rebaixamento.

Confira alguns palpites e análises para Mirassol x Vasco:

Mercado Palpite Odds na bet365 Time da Casa Escanteios Mais 5,5 1.83 Resultado Final Mirassol 1.90 Total de Gols Mais 1,5 1.40

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 30/07, às 21h53.

Como chegam as equipes

Em boa fase no campeonato, o Mirassol acumula uma sequência de oito jogos sem derrota. Na última rodada, empatou em casa por 1x1 com o Vitória. Antes disso, havia vencido o Ceará por 2x0, fora de casa.

Com dois jogos a menos, o clube ocupa atualmente a sétima posição na tabela, com 25 pontos.

O Vasco, por outro lado, vive um momento delicado na competição e precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe já soma três rodadas sem vitória e, no momento, está na 16ª colocação, com 15 pontos.

No seu compromisso mais recente, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, empatou sem gols fora de casa contra o CSA.

Escanteios para o time da casa

Considerando os dez jogos mais recentes do Mirassol, a equipe realizou um total de 51 cobranças de escanteio. No entanto, em apenas 40% dessas partidas o número de escanteios cobrados superou 5,5.

Curiosamente, três dessas quatro ocasiões em que ultrapassou essa marca ocorreram nos últimos três jogos, como, por exemplo, na partida contra o Vitória, quando o time cobrou oito escanteios.

Já o Vasco, em seus cinco jogos anteriores, cedeu 27 escanteios. Apenas contra o Internacional foram dez, e contra o Independiente Del Valle, mais oito. Vale destacar que essas duas partidas ocorreram fora de casa, o que reforça a tendência do Cruz-Maltino de ceder mais escanteios como visitante.

Dessa forma, é razoável esperar que o Mirassol tenha boas chances de cobrar, no mínimo, seis escanteios nesta partida.

Palpite 1 - Mais 5,5 Escanteios para o Mirassol com Odd 1.83 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mirassol x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Boa fase do Mirassol

O Mirassol vem se destacando no Campeonato Brasileiro e, sem dúvida, é uma das grandes surpresas da competição. Com apenas duas derrotas até o momento, o time não sabe o que é perder desde o dia 5 de maio, quando foi superado por 1x0 pelo Bragantino.

Jogando em casa, a invencibilidade é ainda mais impressionante: a última derrota como mandante aconteceu em fevereiro, durante a fase de grupos do Campeonato Paulista, em uma derrota por 3x2 para o Palmeiras.

Desde então, o Mirassol disputou sete partidas no estádio Campos Maia, somando quatro vitórias e três empates.

Já o Vasco, que luta contra o rebaixamento, vive uma fase instável, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos. No Brasileirão, em 15 partidas disputadas, o clube carioca venceu apenas quatro vezes.

Diante do bom momento vivido pelo Mirassol e de seu forte desempenho como mandante, além da oscilação do Vasco, nosso palpite é em uma vitória da equipe da casa.

Palpite 2 - Vitória do Mirassol com odd 1.90 na bet365

Gols na partida

Com base nos dados estatísticos dos cinco confrontos mais recentes de cada equipe, tanto Mirassol quanto Vasco apresentam um padrão semelhante: em apenas uma dessas partidas o número total de gols foi superior a dois.

O Mirassol registrou sua última partida com três gols na vitória por 3x0 sobre o Santos. Já o Vasco teve um placar acima de dois gols na derrota por 4x0 para o Independiente Del Valle.

No entanto, analisando o mercado de gols, o Mirassol teve quatro partidas com placares favoráveis à linha de mais de 1,5 gols, enquanto o Vasco atingiu essa marca em três dos últimos cinco jogos. Portanto, a aposta nessa odd pode apresentar boas chances de retorno, considerando o histórico recente de ambas as equipes.

Palpite 3 - Mais 1,5 Gols com Odd 1.40 na bet365