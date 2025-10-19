Palpite Mirassol x São Paulo - Brasileirão Série A - 19/10/2025

Times fazem jogo-chave na disputa por espaço na Libertadores 2026.

Melhores palpites para Mirassol x São Paulo:

Empate, com odds de 3.20 na Betano;

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.32 na Betano;

Próximo gol (Gol 1) - São Paulo, com odds de 2.27 na Betano.

Em jogo equilibrado, Mirassol e São Paulo devem empatar em 2 a 2.

Nossa análise: momento das equipes

Mirassol e São Paulo estão na briga por vagas na Libertadores do próximo ano e devem fazer um duelo parelho e muito disputado do início ao fim no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

O Leão Caipira faz campanha superior à do Tricolor e chega com o favoritismo, mas o time do Morumbi tem mais tradição, e a camisa pode pesar.

O Mirassol tem o sonho de disputar a Libertadores e, hoje na 4ª colocação, com 49 pontos, parece cada vez mais perto de alcançar este objetivo que até outro dia era tido como improvável.

O Leão Caipira vem de boa vitória sobre o Internacional, por 3 a 1, e está invicto em casa neste Brasileirão, com nove vitórias e cinco empates em 14 jogos.

O São Paulo vive altos e baixos e quer se garantir na principal competição continental para acalmar os ânimos da torcida, insatisfeita com a eliminação nas quartas de final da Libertadores deste ano para a LDU.

Uma análise fria, com números, aponta o favoritismo para o Mirassol, mas é bom não menosprezar a grandeza do São Paulo.

Prováveis escalações de Mirassol x São Paulo

Mirassol: Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques, Carlos Eduardo, Cristian e Alesson;

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Arboleda, Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz, Luciano e Gonzalo Tapia.

Forças podem se igualar neste confronto

O Mirassol faz grande campanha no Campeonato Brasileiro, no G-4, mas do outro lado está o time grande, o São Paulo.

Os duelos estaduais costumam ter um sabor diferente em competições nacionais e é sempre bom lembrar das estatísticas para não ter uma visão distorcida da realidade.

O Mirassol é freguês do São Paulo, mas vem de vitória no último confronto entre as equipes pelo Brasileirão: 2 a 0, em pleno Morumbi, com gols de Ferraresi (contra) e Reinaldo.

O histórico do confronto tem 10 vitórias do São Paulo, 4 empates e apenas 2 triunfos do Mirassol.

Apesar da boa campanha do Mirassol, o São Paulo é um velho algoz do Leão do Leão Caipira, o que leva a crer em um equilíbrio de forças para este duelo.

Palpite 1 para Mirassol x São Paulo: Empate, com odds de 3.20 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mirassol x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de jogo aberto em Mirassol

Os duelos entre Mirassol e São Paulo costumam ser muito movimentados, com bom número de gols. As equipes nunca empataram em 0 a 0 neste confronto e, neste ano, há uma vitória para cada lado, sendo que o Tricolor goleou o adversário por 4 a 1 no Campeonato Paulista, ainda em fevereiro.

O Mirassol tem um dos melhores ataques da competição e média superior a dois gols por partida jogando em casa. Na última rodada, contra o Internacional, o placar foi de 3 a 1.

O time já deixou de ser uma surpresa neste Brasileirão e virou uma grata realidade ao emplacar goleadas impactantes sobre Santos, Grêmio e Bahia, todas em casa.

O São Paulo não pode vacilar e precisa mostrar serviço para diminuir a distância para o adversário na tabela.

Palpite 2 para Mirassol x São Paulo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.32 na Betano.

Mirassol costuma sair atrás no placar

Apesar da boa campanha, o Mirassol parece demorar a acordar em alguns jogos, em cenário que pode caracterizar falta de atenção.

O time saiu atrás do placar em quatro das últimas sete partidas no Brasileirão. O São Paulo pode se aproveitar dessa fragilidade e abrir o marcador.

O time comandado por Crespo tem a sétima melhor campanha como visitante e costuma dificultar a vida dos mandantes. O Tricolor tem média de 10 finalizações por jogo fora de casa e pode, em uma dessas tentativas, abrir o placar.

Em seu último duelo com um dos grandes de São Paulo, o Mirassol mostrou fragilidade diante do Corinthians e acabou derrotado por 3 a 0. Será que o Tricolor também vai se impor pela camisa?