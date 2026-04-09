Palpite México x Coreia do Sul - Amistosos Internacionais - 09/09/2025

O México tropeçou contra o Japão no domingo e Javier Aguirre admitiu que sua equipe estava abaixo do esperado. Esperamos que a Coreia do Sul cause mais dor em Nashville.

Dicas de apostas para México x Coreia do Sul:

Coreia do Sul vence, com odds de 2.75 na Betano;

Menos de 2,5 gols, com odds de 1.75 na Betano;

Son Heung-min marca a qualquer momento, com odds de 3.30 na Betano.

A Coreia do Sul garantirá vitórias consecutivas em amistosos com uma vitória por 1-0 na terça-feira.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Vencedor da Copa Ouro 2025, o México empatou sem gols com o Japão em seu primeiro jogo após vencer o torneio em julho. O técnico do México, Javier Aguirre, reconheceu que sua equipe não fez o suficiente para vencer os japoneses.

O México terminou o jogo contra o Japão com dez jogadores após César Montes ser expulso nos acréscimos do segundo tempo. Purata provavelmente substituirá Montes no amistoso contra a Coreia do Sul em Nashville.

Ainda não sabemos se o técnico Aguirre mudará a escalação para o jogo contra a Coreia do Sul ou se manterá a maioria dos titulares de domingo na esperança de um desempenho melhor.

Hirving Lozano está pressionando por uma vaga no time titular, competindo com Raúl Jiménez, após quase um ano fora da seleção.

A Coreia do Sul já se classificou para a Copa do Mundo do próximo verão. Portanto, eles têm o luxo de usar essas pausas internacionais como uma chance de encontrar a tática certa para ter sucesso na América.

Neste fim de semana, eles demonstraram seu potencial com uma vitória por 2-0 sobre os co-anfitriões do próximo verão, os EUA.

Son Heung-min voltou a marcar pelos Tigres da Ásia, com o atacante do LAFC recuperado e em forma desde que saiu do Tottenham. A Coreia do Sul mostrou uma tremenda organização defensiva e disciplina para conter os americanos no sábado.

Eles têm uma estrutura defensiva e estilo semelhantes ao do Japão, então podem ser outro oponente formidável para o México.

Escalações esperadas para México x Coreia do Sul

México: Malagón; Sánchez, Gallardo, Vázquez, Purata, Álvarez, Ruiz, Alvarado, Vega, Pineda, Jiménez.

Coreia do Sul: Cho; Seol, T.S. Lee, H.B. Lee, J. Kim, M. Kim, D. Lee, J. Lee, Paik, J.K. Kim, Son.

Sul-coreanos prontos para causar mais impacto nos EUA

Recém-saídos de uma vitória por 2-0 sobre os americanos de Mauricio Pochettino, a Coreia do Sul entrará em campo contra o México com confiança. A Coreia teve apenas cinco tentativas de gol durante todo o jogo e marcou em duas delas, apresentando um desempenho muito clínico em New Jersey.

A equipe sul-coreana está bem preparada para frustrar e contra-atacar. O Japão executou uma estratégia semelhante contra o México para garantir um empate neste fim de semana. Os sul-coreanos podem melhorar esse resultado vencendo em Nashville.

O Japão usou sua velocidade superior e intensidade para conter o México de Aguirre. Eles podem encontrar um jogo semelhante contra Son Heung-min e companhia no Tennessee.

Os mercados de apostas dão tanto ao México quanto à Coreia do Sul uma chance de 40,82% de vitória. Os Tigres da Ásia devem até ser ligeiros favoritos com base nos primeiros resultados desta semana internacional.

Palpite 1 para México x Coreia do Sul: Coreia do Sul vence, com odds de 2.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto México x Coreia do Sul nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os resultados recentes sugerem um jogo com poucos gols

Esta equipe mexicana não é conhecida por seu brilho e gols. Eles venceram a Copa Ouro com uma mistura de garra e ética de trabalho. Apenas dois dos seus seis jogos na Copa Ouro tiveram três ou mais gols no início deste verão.

A última vez que dominaram uma equipe foi no segundo jogo das quartas de final da Liga das Nações contra Honduras, quando venceram por 4-0. Como co-anfitriões das finais da Copa do Mundo do próximo verão, o México já está garantido no torneio.

Enquanto isso, isso deve motivar a equipe mexicana a se esforçar para solidificar suas vagas no time. No entanto, esses amistosos no início da temporada podem carecer de ritmo.

Com México e Coreia do Sul garantidos no próximo verão, seus jogadores serão mais cautelosos para evitar lesões. Apostar em Menos de 2,5 Gols é provavelmente a escolha de valor das nossas três previsões para México x Coreia do Sul.

Palpite 2 para México x Coreia do Sul: Menos de 2,5 gols, com odds de 1.75 na Betano.

Son Heung-min de volta à plena forma

O indiscutível talismã da Coreia do Sul, Son Heung-min, marcou dois gols em cinco aparições internacionais em 2025, incluindo dez gols em 15 jogos em 2024. Ele mostrou sinais de retorno à sua forma do ano passado nas últimas semanas.

Son marcou na vitória da Coreia do Sul por 2-0 sobre os EUA no sábado. Além disso, ele recentemente abriu sua contagem para o LAFC com uma cobrança de falta espetacular contra o FC Dallas.

Os mercados de apostas atualmente o precificam com 40% de chance de marcar a qualquer momento contra os mexicanos. Essa probabilidade é baseada em sua forma de 2025, mas ele está mostrando sinais de retornar à sua forma goleadora do ano passado.