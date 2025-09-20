Palpite Manchester United x Chelsea - Premier League - 20/09/2025

Embora o United esteja lutando para encontrar sua forma e o Chelsea tenha perdido no meio da semana, acreditamos que os Blues vão se recuperar em Old Trafford.

Dicas de apostas para Manchester United x Chelsea:

Chelsea vence, com odds de 2.47 na Betano;

Mais de 2,5 gols, com odds de 1.60 na Betano;

Cole Palmer marca ou assiste, com odds de 2.00 na Betano.

O Chelsea deve conseguir uma vitória apertada de 2-1 contra o Man Utd.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Ruben Amorim estará desesperado por uma resposta de seu time após a pesada derrota para o rival Manchester City no último jogo.

Tem sido um início de campanha difícil e a pressão está aumentando. Eles venceram o último jogo em casa por 3-2 contra o Burnley, e esta é uma chance de silenciar alguns críticos.

O Chelsea viu sua sequência de nove jogos invictos terminar contra o Bayern de Munique na noite de quarta-feira, perdendo por 3-1 na Allianz Arena.

No entanto, isso pouco ofusca o excelente trabalho que Enzo Maresca tem feito e eles ainda são favoritos para este jogo. Eles também marcaram nove gols nos últimos três jogos da Premier League.

Escalações esperadas para Manchester United x Chelsea

Manchester United: Lammens, Yoro, de Ligt, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Diallo, Mbuemo, Sesko;

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Tosin, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro.

Blues aumentam a miséria do United

O Chelsea pode ter perdido no meio da semana, mas certamente está em melhor forma do que o Manchester United.

O time de Maresca tem marcado muitos gols, e embora um empate fora de casa contra o Brentford no último jogo não tenha sido o ideal, eles ainda marcaram dois gols. Eles estarão confiantes ao enfrentar os Red Devils em dificuldades.

O time de Amorim, por sua vez, está passando por um momento difícil; uma derrota por 3-0 para o City piorou as coisas, e os torcedores não estão felizes. Matheus Cunha é dúvida, juntando-se a Mason Mount e Diego Dalot na lista de possíveis ausências para este jogo. O técnico espera que eles possam jogar.

Há também a subtrama em torno de Alejandro Garnacho, que pode ser escalado para começar pelos Blues contra seu antigo clube. Ele estará ansioso para mostrar exatamente o que eles estão perdendo.

Palpite 1 para Manchester United x Chelsea: Chelsea vence, com odds de 2.47 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Valor para os neutros em Old Trafford

Tanto o Chelsea quanto o United viram muitos gols em seus jogos nesta temporada, embora nem sempre a seu favor. Três dos últimos quatro jogos dos Blues em todas as competições resultaram em mais de 3,5 gols marcados, e eles só não marcaram em um dos últimos 15 jogos.

Eles marcaram mesmo na derrota na Alemanha, e com a defesa vulnerável dos anfitriões, esperam fazer o mesmo em Manchester.

O time de Amorim, por sua vez, não manteve um único jogo sem sofrer gols nesta temporada e – mesmo incluindo amistosos – tem apenas um nos últimos 12 jogos. O ataque bem abastecido de Maresca estará ansioso pela oportunidade.

O United marcou seis gols em dois jogos contra Fulham, Grimsby e Burnley, no entanto, e gastou muito em seu ataque neste verão. Há uma chance de que possam pelo menos causar alguns problemas aos visitantes - mesmo que não consigam vencê-los.

Palpite 2 para Manchester United x Chelsea: Mais de 2,5 gols, com odds de 1.60 na Betano.

Palmer de volta aos gols

Cole Palmer pode ser imparável quando está em forma. Seu gol contra o Bayern de Munique mostrou exatamente do que ele é capaz, e esse foi o quinto desde o início do Mundial de Clubes. Ele tem sete gols e assistências nos últimos nove jogos, para a alegria de seu técnico.

Ele também tem sido uma grande dor de cabeça especificamente para o United, marcando quatro gols em cinco jogos contra eles ao longo de sua carreira.

Dada sua conexão anterior com o Man City, ele vai gostar de vencer o lado vermelho de Manchester. Ele é visto como o favorito dos apostadores para marcar ou assistir neste jogo, com boas razões.

Palmer parecia ter um pequeno problema na virilha no final do jogo contra o Bayern, mas seu técnico já confirmou que ele está bem.