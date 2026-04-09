Palpite Manchester United x Arsenal - Premier League - 17/08/2025

O Manchester United recebe o antigo rival Arsenal em Old Trafford, com Rúben Amorim ansioso para deixar para trás uma temporada ruim na EPL 2024/25.

Dicas de apostas para Manchester United x Arsenal:

Arsenal para vencer, com odds de 2.05 na Betano;

Menos de 2,5 gols, com odds de 1.95 na Betano;

2º Tempo (Tempo com Mais Gols), com odds de 2.05 na Betano.

Os Gunners sairão vitoriosos em Old Trafford com uma vitória por 2-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Manchester United e Arsenal continuarão sua rivalidade de longa data neste fim de semana na abertura da Premier League 25/26 em Old Trafford na tarde de domingo.

O United terminou a última temporada em 15º lugar, tendo perdido 18 de seus 38 jogos na EPL. Foi difícil para o novo técnico, Rúben Amorim, implementar suas ideias. O treinador português trabalhou duro para reconstruir seu elenco para 25/26, com um ataque totalmente novo esperado para enfrentar o Arsenal.

Jogadores como Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Sesko visam adicionar mais dinamismo e poder ao sistema 3-4-3 de Amorim. Lisandro Martínez está afastado devido a lesão, enquanto André Onana está trabalhando para estar em forma para o dia de abertura. Altay Bayindir estará pronto para jogar se Onana não passar no teste físico de última hora.

Já o Arsenal teve uma janela de transferências um pouco menos movimentada neste verão. Seu principal objetivo era contratar um centroavante de elite. Viktor Gyökeres, do Sporting de Lisboa, finalmente assinou com o clube após meses de discussão. O sueco deve jogar contra seu ex-técnico do Sporting, Rúben Amorim, no domingo.

O técnico dos Gunners, Mikel Arteta, também substituiu Thomas Partey pelo confiável meio-campista defensivo da Real Sociedad, Martín Zubimendi. O espanhol foi leal à Sociedad por várias temporadas, mas jogar neste time do Arsenal pode elevar seu desempenho nesta temporada.

Escalações esperadas para Manchester United x Arsenal

Escalação esperada do Manchester United: Onana; Shaw, de Ligt, Yoro, Dorgu, Diallo, Ugarte, Fernandes, Mbeumo, Cunha, Sesko;

Escalação esperada do Arsenal: Raya; Timber, Lewis-Skelly, Gabriel, Saliba, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Saka, Martinelli, Gyökeres.

Gunners para concluir o trabalho

O Manchester United não conseguiu manter um jogo sem sofrer gols nos últimos seis encontros contra o Arsenal. Isso por si só é um mau sinal para os homens de Rúben Amorim, que querem começar a temporada com força.

O United venceu apenas dois dos seus últimos sete jogos em casa na Premier League contra os Gunners. Apesar dos novos atacantes, eles levarão algum tempo para se ajustarem uns aos outros.

Em contraste, o Arsenal tem a vantagem de um time muito bem ajustado. Nove dos seus prováveis onze titulares neste fim de semana foram regulares na última temporada. O preparado e confiante Gyökeres liderará o ataque dos Gunners, sendo apoiado por Saka, Ødegaard e Martinelli. Portanto, certamente haverá poder de fogo demais para os defensores do United lidarem.

Dica de aposta 1 para Manchester United x Arsenal: Arsenal para vencer, com odds de 2.05 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester United x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Encontro tenso no dia de abertura

Quatro dos últimos cinco encontros competitivos entre Manchester United e Arsenal apresentaram dois ou menos gols. Isso mostra como o ataque do United tem sido fraco nas últimas temporadas.

Também é uma demonstração da solidez da linha defensiva do Arsenal. Os Gunners terminaram a temporada 2024/25 com o melhor recorde defensivo da liga, tendo sofrido apenas 34 gols em 38 jogos.

Com Gabriel e Saliba prontos para continuarem como zagueiros titulares do Arsenal, os Gunners devem ser igualmente difíceis de serem marcados em 2025/26. Dado os resultados dos últimos cinco encontros e o recorde defensivo do Arsenal, apostar em menos de 2,5 gols é uma jogada inteligente. Os mercados de apostas sugerem que há apenas 51,28% de chance disso acontecer, e isso parece particularmente baixo.

Dica de aposta 2 para Manchester United x Arsenal: Menos de 2,5 gols, com odds de 1.95 na Betano.

Ação de gols esperada no segundo tempo

Com base nos dados da última temporada, o Arsenal marcou no primeiro tempo em apenas 42% dos seus jogos fora de casa. No entanto, conseguiu marcar no segundo tempo em 63% dos seus jogos fora de casa.

Em Old Trafford, o Manchester United marcou no primeiro tempo em menos de um terço dos seus jogos na última temporada, que é 32%. No entanto, conseguiu marcar em 47% dos segundos tempos em casa. Como o jogo deste fim de semana é a abertura da temporada, é provável que seja ainda mais cauteloso do que o normal nos primeiros 45 minutos.

Considerando todos esses fatos, é surpreendente poder apostar que o segundo tempo terá mais gols do que o primeiro a um preço contra as probabilidades. Os mercados de apostas atualmente dão a esse resultado potencial uma probabilidade de apenas 48,78%. Esta é a jogada de valor deste trio de previsões para Manchester United x Arsenal.