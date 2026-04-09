Palpite Manchester City x Tottenham - Premier League - 23/08/2025

City e Spurs impressionaram na primeira rodada da temporada, mas são os anfitriões que devem sair vitoriosos neste confronto.

Dicas de apostas para Manchester City x Tottenham:

Manchester City vence e Mais de 2,5 gols, com odds de 1.88 na Betano;

Manchester City marca em ambos os tempos, com odds de 1.92 na Betano;

Erling Haaland como Artilheiro a Qualquer Momento, com odds de 1.61 na Betano.

O Manchester City deve garantir uma vitória em casa por 2-1 sobre o Tottenham Hotspur.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Manchester City está ansioso para deixar a difícil temporada 2024/25 para trás após uma campanha decepcionante sob o comando de Pep Guardiola.

Tais dificuldades são raras para o clube, então eles contrataram bastante neste verão para evitar uma repetição. Os sinais foram bons na estreia da temporada, quando marcaram quatro gols contra o Wolverhampton Wanderers.

Os Spurs, por outro lado, tiveram uma campanha mista na última temporada. Foram mal na Premier League, mas finalmente levantaram um troféu ao garantir o título da Liga Europa.

O time de Thomas Frank impressionou contra o Burnley na primeira rodada, e eles esperam construir sobre isso no Etihad neste fim de semana.

Escalações esperadas para Manchester City x Tottenham

Escalação esperada do Manchester City: Trafford, Nunes, Stones, Dias, Aït-Nouri, Reijnders, González, Silva, Cherki, Doku, Haaland;

Trafford, Nunes, Stones, Dias, Aït-Nouri, Reijnders, González, Silva, Cherki, Doku, Haaland; Escalação esperada do Tottenham: Vicario, Porro, Romero, van de Vin, Spence, Bergvall, Palhinha, Sarr, Kudus, Johnson, Richarlison.

Um jogo para torcedores e neutros

Este jogo vai atrair a atenção tanto dos torcedores, quanto dos neutros. Ambos os times fizeram contratações interessantes durante o verão e suas atuações na abertura da temporada foram bastante animadoras. Os quatro gols do City contra o Wolves e os três do Spurs contra o Burnley sugerem que ambas as equipes são capazes de marcar.

Os homens de Guardiola são, sem dúvida, o melhor time no papel e espera-se que saiam vitoriosos – mas o Tottenham pode causar problemas.

Mohammed Kudus, em particular, chegou e pode ser uma verdadeira dor de cabeça, então apostar em gols de ambos os lados pode valer a pena. Os anfitriões certamente não terão a mesma facilidade que tiveram em Molineux.

É a variedade de opções ofensivas do City que sugere tanto gols quanto uma vitória no horizonte. Erling Haaland obviamente lidera a linha, mas uma série de outras ameaças atrás dele são capazes de causar sérios problemas para os Spurs.

Palpite 1: Manchester City vence e Mais de 2,5 gols, com odds de 1.88 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Tottenham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

City forte do primeiro ao último apito

Os gols do City foram distribuídos uniformemente entre os tempos contra o Wolves, com dois no primeiro tempo e dois no segundo. Guardiola claramente focou em ver os jogos até o fim neste verão, e o primeiro jogo foi um bom sinal.

Na temporada passada, o City superou todos os times da divisão com 41 gols no primeiro tempo, mas esse número caiu para 31 no segundo tempo. Sua diferença de gols no primeiro tempo em 2024/25 foi de +19, com o segundo apenas +9. Isso explica em grande parte por que não conseguiram montar um desafio sério pelo título.

Agora, com muitos jogadores-chave de volta, incluindo potencialmente Phil Foden para este jogo após lesão, eles estarão ansiosos para manter sua intensidade do começo ao fim.

A temporada passada também revelou que os Spurs são vulneráveis em ambos os tempos, sofrendo 33 no primeiro e 32 no segundo. Eles precisarão estar atentos em Manchester.

Palpite 2: Manchester City marca em ambos os tempos, com odds de 1.92 na Betano.

Haaland de volta à ação

Erling Haaland marcou 34 gols na última temporada, apesar de uma campanha decepcionante para o City. Imagine o que ele pode fazer se eles encontrarem seu ritmo novamente?

O atacante norueguês já abriu sua conta com dois gols contra o Wolves. Se essa forma continuar, a Premier League terá motivos para se preocupar. Ele marcou quatro e deu uma assistência em seus seis jogos contra os Spurs, então eles não estarão ansiosos para enfrentá-lo.

Como mencionado anteriormente, o City tem uma série de jogadores que podem causar problemas para o time de Frank. No entanto, não há dúvida de que Haaland está no topo dessa lista.