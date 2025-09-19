Palpite Liverpool x Everton - Premier League - 20/09/2025

O Everton venceu apenas um clássico de Merseyside em Anfield neste século. Embora David Moyes tenha revitalizado os Toffees, os Reds estão em uma forma avassaladora.

Dicas de apostas para Liverpool x Everton:

Liverpool -1 (Handicap 3-Way), com odds de 2.15 na Betano;

Menos de 2,5 gols, com odds de 2.30 na Betano;

Cody Gakpo marca ou assiste, com odds de 2.25 na Betano.

Os Reds devem garantir uma vitória por 2-0 sobre os Toffees neste sábado.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Liverpool recebe o Everton na manhã de sábado para o primeiro clássico de Merseyside da campanha 2025/26 da Premier League, logo após uma vitória tardia por 3-2 sobre o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões na quarta-feira à noite.

Os Reds, sob o comando de Arne Slot, mantiveram um recorde de 100% na Premier League até agora nesta temporada e também começaram sua campanha europeia com vitórias.

Com tanto poder de fogo em seu arsenal, não é surpresa que o Liverpool tenha se tornado um dos times mais empolgantes de assistir na Europa.

Embora tenham mostrado sinais de fragilidade na defesa, os Reds conseguiram superar as equipes com sua linha de frente renovada. Alexander Isak jogou a primeira hora contra o Atlético, mas pode entrar do banco contra o Everton enquanto o sueco recupera sua forma física.

Os torcedores do Everton irão para a metade vermelha de Liverpool neste fim de semana com confiança. Os Toffees conquistaram sete pontos em seus quatro primeiros jogos da nova campanha, ocupando o sexto lugar e sofrendo apenas três gols no processo.

A contratação por empréstimo de Jack Grealish já parece uma decisão inspirada, com o ponta do Manchester City adicionando o brilho decisivo que os Toffees não tinham há várias temporadas. Apesar do forte início, marcar gols continua sendo um problema, com média de apenas 1,25 gols por jogo.

Escalações esperadas para Liverpool x Everton

Liverpool: Alisson; Frimpong, Robertson, Konaté, Van Dijk; Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Gakpo, Salah, Ekitike;

Everton: Pickford; O’Brien, Garner, Tarkowski, Keane; Gueye, Iroegbunam, Ndiaye; Dewsbury-Hall, Grealish, Beto.

Os Reds vencem por uma margem de dois gols

Embora o Liverpool tenha conseguido derrotar Arsenal e Newcastle por apenas um gol de diferença, sua vitória por 4-2 sobre o AFC Bournemouth é um bom indicador para o jogo deste fim de semana.

Os Cherries estão em um nível semelhante ao Everton, então apostar nos Reds para vencer por dois ou mais gols, com uma probabilidade de apenas 46,51%, é uma aposta sólida.

Cinco dos últimos sete clássicos de Merseyside em Anfield resultaram em uma vitória do Liverpool por uma margem de dois gols ou mais.

Os homens de Arne Slot estão em um momento incrível agora. Eles estão aproveitando o embalo do sucesso do título da temporada passada e construíram sobre isso com a adição de vários atacantes de classe mundial para levá-los a patamares ainda maiores.

Palpite 1 para Liverpool x Everton: Liverpool -1 (Handicap 3-Way), com odds de 2.15 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Everton nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Valor no mercado de Menos de 2,5 Gols

Sete dos últimos oito clássicos de Merseyside em Anfield tiveram dois ou menos gols marcados. No entanto, os mercados de apostas acreditam que há apenas 43,48% de chance desse cenário ocorrer no sábado pela manhã.

É verdade que o Liverpool não está tão focado em sua forma defensiva como na temporada passada, mas ainda tem a capacidade de manter o placar em branco contra equipes mais fracas na Premier League. O Everton não marcou em suas últimas quatro visitas a Anfield.

O mantra do Everton será manter as coisas apertadas, frustrar a torcida da casa e pegar os Reds em raros contra-ataques usando jogadores como Grealish e Ndiaye.

Apostar em menos de 2.5 gols é a aposta de valor do nosso trio de previsões para Liverpool x Everton.

Palpite 2 para Liverpool x Everton: Menos de 2,5 gols, com odds de 2.30 na Betano.

Apostando que Gakpo manterá seu bom início na temporada 25/26

O atacante holandês do Liverpool, Cody Gakpo, tem três contribuições para gols em quatro aparições na Premier League até agora nesta temporada.

Ele marcou uma vez e deu duas assistências, tornando-se um jogador extremamente valioso para Hugo Ekitike e Alexander Isak.

Apesar de uma taxa de contribuição para gols de 75% até agora nesta temporada, os mercados de apostas acreditam que há apenas 44,44% de chance de ele marcar ou assistir contra o Everton.

É também um jogo crucial para Gakpo se manter na disputa pela equipe titular dos Reds. Com Isak se aproximando da forma física ideal e Ekitike como uma potencial opção na ala esquerda, Gakpo sabe que precisa se destacar em grandes jogos.

Poucos são maiores que um clássico de Merseyside contra o Everton.