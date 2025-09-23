Palpite Levante x Real Madrid - La Liga - 23/09/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo competitivo em Valência, com os anfitriões provavelmente marcando e, pelo menos, empatando no intervalo.

Dicas de apostas para Levante x Real Madrid:

Ambas as equipes marcam, com odds de 1.72 na Betano ;

; Intervalo - Levante ou Empate, com odds de 4.10 na Betano ;

; Real Madrid marca menos 2,5 gols, com odds de 1.72 na Betano.

Espera-se que o Real Madrid vença por 2-1 contra o Levante.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Real Madrid está indo bem sob o comando de Xabi Alonso, com seis vitórias em seis jogos em todas as competições para começar a temporada. Eles lideram a La Liga como resultado e esperam manter um recorde de 100% no próximo fim de semana no derbi contra o Atlético.

Desde a pausa internacional, eles venceram a Real Sociedad e o Marseille por 2-1, apesar de terem sido reduzidos a 10 jogadores em ambos os jogos.

Los Blancos não tiveram problemas no sábado, ao vencerem o Espanyol por 2-0 no Santiago Bernabéu.

Também foi um ótimo fim de semana para o Levante, que goleou o Girona, que jogava com nove homens, por 4-0 no Estadi Montilivi.

No entanto, eles não haviam vencido antes disso, com o time de Julián Calero somando apenas um ponto nas suas quatro primeiras partidas.

Escalações esperadas para Levante x Real Madrid

Levante: Ryan, Sánchez, De la Fuente, Elgezabal, Toljan, Martínez, Vencedor, Rey, Álvarez, Morales, Etta Eyong;

Real Madrid: Courtois, F. García, Huijsen, Militão, Carvajal, Güler, Tchouaméni, Valverde, Rodrygo, Mbappé, Brahim.

Os anfitriões devem marcar

Embora tenham claramente recebido uma ajuda do Girona no fim de semana, o Levante agora tem uma média de 1,8 gols por jogo. Esse é o melhor recorde fora dos três primeiros na La Liga. Eles só não marcaram em uma ocasião até agora.

Seu estilo de contra-ataque também se mostrou eficaz contra os times mais fortes. Atualmente, eles têm uma média de apenas 37,4% de posse de bola, o segundo menor número na primeira divisão espanhola.

No entanto, ainda conseguiram marcar duas vezes contra o Barcelona e o Real Betis.

O Real Madrid não é impecável na defesa. Eles provavelmente estarão sem os defensores Antonio Rüdiger, Ferland Mendy e Trent Alexander-Arnold devido a lesões. Isso vai limitar as opções de Alonso na defesa, mas alguma rotação é esperada em outras áreas.

Palpite 1 para Levante x Real Madrid: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.72 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Levante x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Levante deve fazer outro primeiro tempo forte

O Levante começou bem em seus dois jogos em casa até agora, mas tudo começou a desvanecer à medida que o jogo progredia. Eles estavam vencendo por 2-0 no intervalo contra o Barcelona de Hansi Flick, enquanto marcaram duas vezes nos primeiros 10 minutos contra o Betis.

Eles têm velocidade no time para contra-atacar, além de um atacante perigoso na forma de Karl Etta Eyong.

Tendo chegado do Villarreal no último dia da janela de transferências, o jovem de 21 anos marcou em ambas as aparições por seu novo clube até agora. Com três gols e três assistências no total, apenas Kylian Mbappé pode igualar seu número de contribuições totais para gols na La Liga 2025/26.

Com Alonso provavelmente descansando um ou dois jogadores antes do derbi de sábado em Madrid, o Levante certamente é capaz de competir. Eles têm uma probabilidade implícita de 50% de estarem pelo menos empatados no intervalo.

Palpite 2 para Levante x Real Madrid: Intervalo - Levante ou Empate, com odds de 4.10 na Betano

Um fim de tarde desafiador para Los Blancos

O Real Madrid jogou bem até agora, mas houve uma dependência óbvia de Mbappé. O francês marcou 58% dos gols da equipe em todas as competições.

Antes do derbi, é improvável que ele jogue a partida inteira, já que o jogador de 26 anos mal perdeu um minuto pelo clube ou pelo país até agora nesta temporada.

Mesmo com Mbappé, Los Blancos só marcaram mais de duas vezes em uma ocasião em todas as competições. Seu xG na La Liga é um respeitável 10.11, mas isso é menos que o Villarreal e muito inferior ao Barcelona.

Claramente há mais por vir, mas este pode ser um jogo que eles pretendem gerenciar com segurança, em vez de dominar com alta intensidade.

O Levante tem fragilidades defensivas, mas provavelmente vai recuar e adotar uma abordagem cautelosa, então uma grande vitória fora de casa parece improvável.