Palpite LDU x São Paulo - Copa Libertadores - 18/09/2025

Confira os palpites para LDU x São Paulo para o confronto em Quito, nesta quinta-feira (18), às 19h, pela Libertadores.

Melhores palpites de apostas para LDU x São Paulo

Confira as melhores dicas de apostas e análises para LDU x São Paulo

Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.48 na KTO

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.18 na KTO

Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.96 na KTO

Em jogo duro, LDU e São Paulo devem empatar em 1 a 1.

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Nossa análise: momento das equipes

De olho em uma vaga nas semifinais da Libertadores, os dois times não querem vacilar, principalmente os donos da casa, que precisam usar a altitude a seu favor. O Tricolor, por sua vez, fará um jogo estratégico para conseguir decidir no Morumbi.

Dona da casa, a LDU quer fazer um bom resultado na partida de ida para poder administrar o jogo no Morumbi. Nesta temporada de Libertadores, a equipe atuou em oito oportunidades, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Avançando em primeiro no grupo C, a equipe superou Flamengo, Central Córdoba e Deportivo Táchira na primeira fase, antes de passar pelo Botafogo nas oitavas de final.

No lado do São Paulo, a situação é simples: trazer um bom resultado para o Morumbi pode fazer toda a diferença para a equipe, que fez uma das melhores campanhas da fase de grupos da Libertadores.

Ao todo, foram oito jogos disputados, com quatro vitórias e quatro empates. Passando em primeiro no grupo com Libertad, Alianza Lima e Talleres, o Tricolor eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis nas oitavas de final.

Este será o sétimo jogo entre LDU e São Paulo na história do futebol. O Tricolor venceu três jogos, contra três vitórias da LDU. No último encontro entre as equipes na Copa Sul-Americana de 2023, o São Paulo venceu por 1 a 0, mas acabou eliminado nos pênaltis.

Prováveis escalações de LDU e São Paulo

LDU Quito: Gonzalo Valle, Ricardo Adé, Kevin Minda, Leonel Quiñónez, José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes.

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho, Patryck, Luciano e Dinenno. Técnico: Hernán Crespo.

Gols devem aparecer em Quito

A LDU costuma crescer bastante jogando em Quito, principalmente pela altitude, que sempre se torna um fator determinante. O time equatoriano imprime intensidade alta, busca a bola aérea e geralmente constrói muitas chances quando atua em casa.

Do outro lado, o São Paulo, mesmo mais cauteloso fora, não costuma abdicar de atacar e conta com jogadores decisivos para aparecer em momentos de pressão.

Levando em conta o peso do duelo e a necessidade de vantagem para o jogo de volta, a expectativa é de que as equipes tenham um comportamento mais agressivo, especialmente a LDU.

Historicamente, partidas na altitude costumam render placares movimentados, e o São Paulo deve ter espaço para responder nos contra-ataques. Cenário é favorável para gols.

Palpite 1 para LDU x São Paulo: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.48 na KTO

Veja odds para resultado da partida

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Ataques que podem decidir

O equilíbrio técnico entre LDU e São Paulo promete um duelo aberto. A LDU, jogando em Quito, tem como característica pressionar os rivais desde os minutos iniciais, e costuma ser bastante efetiva diante de equipes brasileiras.

O São Paulo, por sua vez, vive um bom momento ofensivo, e mesmo fora de casa tem qualidade para aproveitar as brechas que a equipe equatoriana oferece, especialmente em transições rápidas.

A tendência é de que o time paulista não passe em branco, mas também tenha dificuldades para segurar o ímpeto do adversário durante 90 minutos.

Em quatro dos últimos cinco jogos da LDU como mandante na Libertadores, ambos os times marcaram, reforçando essa possibilidade.

Assim, a aposta de que as duas equipes irão balançar as redes ganha força, principalmente diante do peso do confronto.

Palpite 2 para LDU x São Paulo: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.18 na KTO

Escanteios em alta na altitude

O estilo da LDU, marcado por cruzamentos constantes e forte presença aérea, gera naturalmente muitas situações de escanteio. Jogando em Quito, o time equatoriano costuma forçar bolas paradas como alternativa para superar defesas fechadas.

O São Paulo, sabendo das dificuldades da altitude, tende a explorar os contra-ataques e, com isso, também pode acumular cantos em jogadas de velocidade e infiltrações laterais.

Além disso, confrontos eliminatórios, especialmente na primeira partida, trazem intensidade e volume ofensivo, abrindo espaço para diversas finalizações bloqueadas e defesas que resultam em escanteios.

A tendência é de que as duas equipes se alternem no ataque em momentos distintos do jogo, aumentando as chances de um número elevado de tiros de canto. Por esses fatores, a linha acima de nove escanteios se mostra interessante.