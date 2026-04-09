Palpite LDU x São Paulo - Copa Libertadores - 18/09/2025

Confira os palpites para LDU x São Paulo para o confronto em Quito, nesta quinta-feira (18), às 19h, pela Libertadores.
Melhores palpites de apostas para LDU x São Paulo
Confira as melhores dicas de apostas e análises para LDU x São Paulo
- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.48 na KTO
- Ambos marcam (SIM), com odds de 2.18 na KTO
- Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.96 na KTO
Em jogo duro, LDU e São Paulo devem empatar em 1 a 1.
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Nossa análise: momento das equipes
De olho em uma vaga nas semifinais da Libertadores, os dois times não querem vacilar, principalmente os donos da casa, que precisam usar a altitude a seu favor. O Tricolor, por sua vez, fará um jogo estratégico para conseguir decidir no Morumbi.
Dona da casa, a LDU quer fazer um bom resultado na partida de ida para poder administrar o jogo no Morumbi. Nesta temporada de Libertadores, a equipe atuou em oito oportunidades, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.
Avançando em primeiro no grupo C, a equipe superou Flamengo, Central Córdoba e Deportivo Táchira na primeira fase, antes de passar pelo Botafogo nas oitavas de final.
No lado do São Paulo, a situação é simples: trazer um bom resultado para o Morumbi pode fazer toda a diferença para a equipe, que fez uma das melhores campanhas da fase de grupos da Libertadores.
Ao todo, foram oito jogos disputados, com quatro vitórias e quatro empates. Passando em primeiro no grupo com Libertad, Alianza Lima e Talleres, o Tricolor eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis nas oitavas de final.
Este será o sétimo jogo entre LDU e São Paulo na história do futebol. O Tricolor venceu três jogos, contra três vitórias da LDU. No último encontro entre as equipes na Copa Sul-Americana de 2023, o São Paulo venceu por 1 a 0, mas acabou eliminado nos pênaltis.
Prováveis escalações de LDU e São Paulo
LDU Quito: Gonzalo Valle, Ricardo Adé, Kevin Minda, Leonel Quiñónez, José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes.
São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho, Patryck, Luciano e Dinenno. Técnico: Hernán Crespo.
Gols devem aparecer em Quito
A LDU costuma crescer bastante jogando em Quito, principalmente pela altitude, que sempre se torna um fator determinante. O time equatoriano imprime intensidade alta, busca a bola aérea e geralmente constrói muitas chances quando atua em casa.
Do outro lado, o São Paulo, mesmo mais cauteloso fora, não costuma abdicar de atacar e conta com jogadores decisivos para aparecer em momentos de pressão.
Levando em conta o peso do duelo e a necessidade de vantagem para o jogo de volta, a expectativa é de que as equipes tenham um comportamento mais agressivo, especialmente a LDU.
Historicamente, partidas na altitude costumam render placares movimentados, e o São Paulo deve ter espaço para responder nos contra-ataques. Cenário é favorável para gols.
- Palpite 1 para LDU x São Paulo: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.48 na KTO
Veja odds para resultado da partida
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Ataques que podem decidir
O equilíbrio técnico entre LDU e São Paulo promete um duelo aberto. A LDU, jogando em Quito, tem como característica pressionar os rivais desde os minutos iniciais, e costuma ser bastante efetiva diante de equipes brasileiras.
O São Paulo, por sua vez, vive um bom momento ofensivo, e mesmo fora de casa tem qualidade para aproveitar as brechas que a equipe equatoriana oferece, especialmente em transições rápidas.
A tendência é de que o time paulista não passe em branco, mas também tenha dificuldades para segurar o ímpeto do adversário durante 90 minutos.
Em quatro dos últimos cinco jogos da LDU como mandante na Libertadores, ambos os times marcaram, reforçando essa possibilidade.
Assim, a aposta de que as duas equipes irão balançar as redes ganha força, principalmente diante do peso do confronto.
- Palpite 2 para LDU x São Paulo: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.18 na KTO
Escanteios em alta na altitude
O estilo da LDU, marcado por cruzamentos constantes e forte presença aérea, gera naturalmente muitas situações de escanteio. Jogando em Quito, o time equatoriano costuma forçar bolas paradas como alternativa para superar defesas fechadas.
O São Paulo, sabendo das dificuldades da altitude, tende a explorar os contra-ataques e, com isso, também pode acumular cantos em jogadas de velocidade e infiltrações laterais.
Além disso, confrontos eliminatórios, especialmente na primeira partida, trazem intensidade e volume ofensivo, abrindo espaço para diversas finalizações bloqueadas e defesas que resultam em escanteios.
A tendência é de que as duas equipes se alternem no ataque em momentos distintos do jogo, aumentando as chances de um número elevado de tiros de canto. Por esses fatores, a linha acima de nove escanteios se mostra interessante.
- Palpite 3 para LDU x São Paulo: Mais de 9 escanteios, com odds de 1.96 na KTO