Palpite Kairat x Real Madrid - Champions League - 30/09/2025

A partida acontece nesta terça-feira, 30 de setembro, às 13h45, e é válida pela segunda rodada da Champions League.

Dicas de apostas para Kairat x Real Madrid:

Real Madrid mais de 1.5 gols no 1º tempo 2.15 na Betano;

Se ambos os times marcarem 2.30 na Betano;

Placar exato múltiplo 1-2, 1-3 ou 1-4 4.50 na Betano.

Esperamos uma vitória do Real Madrid por 1-3

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Kairat conseguiu uma histórica passagem para a fase de grupos da Liga dos Campeões após uma classificação agonizante na fase preliminar.

O time cazaque, que já surpreendeu com seu desempenho em rodadas anteriores, agora enfrenta o maior desafio de sua história no torneio.

Em sua primeira apresentação, a equipe do Cazaquistão não conseguiu vencer o Sporting de Lisboa e saiu derrotada, mas mantém a esperança intacta. Agora, na segunda rodada, buscará dar uma grande surpresa contra o Real Madrid, em um duelo que será um marco para o clube.

Por outro lado, o Real Madrid chega abalado após sofrer uma dura goleada de 5-2 no clássico contra o Atlético.

A equipe dirigida por Xabi Alonso mostrou muitas falhas defensivas que acenderam o alerta no clube. O técnico espanhol sabe que seu time precisa reagir imediatamente e corrigir erros para evitar outra derrota.

Além disso, será a primeira vez que ambas as equipes se enfrentam, o que adiciona um componente especial à partida.

O Real Madrid espera voltar ao caminho das vitórias, assim como fez em sua estreia contra o Olympique de Marselha.

Com a obrigação de somar três pontos, os merengues se apoiam em sua hierarquia e experiência europeia para se impor neste encontro inédito.

Escalações esperadas para Kairat x Real Madrid

Kairat: Kalmyrza, Tapalov, Martynovich, Sokorin, Machado; Kasabulat, Arad, Mrynskiy, Jorginho, Gromyko, Satpaev.

Real Madrid: Courtois, Ascencio, Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinícius Júnior, Mbappé.

Real Madrid deve encontrar o caminho do gol

Com um poder ofensivo invejável, o Real Madrid tem todos os argumentos para impor condições desde os primeiros minutos.

Frente a uma defesa do Kairat que deixou muitas dúvidas em sua visita ao Sporting, os merengues contam com a hierarquia suficiente para aproveitar qualquer erro.

A equipe de Xabi Alonso demonstrou uma clara tendência a marcar rapidamente quando joga fora de casa. De fato, soma três partidas consecutivas como visitante nas quais marcou pelo menos dois gols no primeiro tempo, um dado que respalda sua capacidade de abrir o placar cedo.

Diante de um Kairat que mostrou fragilidades defensivas e que ainda se adapta ao ritmo exigente da Liga dos Campeões, parece muito provável que o conjunto blanco encontre rapidamente o caminho do gol.

Palpite 1 para Kairat x Real Madrid: Real Madrid mais de 1.5 gols no 1º tempo, com odds 2.15 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Kairat x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambos podem marcar

Se falarmos de fragilidade defensiva, o Real Madrid também não fica atrás. A equipe de Xabi Alonso mostrou muitas dúvidas na parte defensiva e não seria estranho que até mesmo um estreante como o Kairat conseguisse aproveitar os espaços para marcar.

Os números respaldam essa fragilidade: o conjunto blanco acumula três partidas consecutivas como visitante recebendo gols, incluindo os cinco que sofreu no clássico contra o Atlético.

Mesmo em sua estreia na Liga dos Campeões contra o Marselha, terminou com a defesa vulnerada, o que demonstra que não oferece garantias atrás.

Por sua vez, o Kairat chega confiante por ter marcado em seus últimos cinco jogos oficiais.

Embora sua média de gols não seja muito alta, este encontro parece uma oportunidade real para voltar a celebrar, aproveitando as permissões defensivas que o Real Madrid costuma dar.

Palpite 2 para Kairat x Real Madrid: Se ambos os times marcarem, com odds 2.30 na Betano.

Possíveis placares

Esses placares representam uma aposta arriscada, mas dadas as condições do jogo, os vemos bastante prováveis.

O Real Madrid costuma responder com contundência após um tropeço, e diante de um adversário com fragilidades defensivas como o Kairat, tem o cenário ideal para repetir essa tendência.

Além disso, os merengues já registraram esses mesmos resultados em 2 dos seus últimos 3 jogos como visitante: um 1-4 contra o Levante e um 1-2 diante da Real Sociedad.

Contra uma equipe de nível similar, acreditamos que esta opção, embora arriscada, é muito interessante e com valor a ser considerada.